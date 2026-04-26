Origines étrangères, parents sportifs, étudiant brillant... Les secrets de Paul Seixas

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Paul Seixas est également un étudiant brillant

Paul Seixas a poursuivi des études à l'EM Lyon Business School où il suit le parcours talent du Bachelor business & administration.
©  DIRK WAEM/BELGA/SIPA (publiée le 20/04/2026)

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Florian Gregoire