Origines étrangères, parents sportifs, étudiant brillant... Les secrets de Paul Seixas

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L'autre passion de Paul Seixas après le vélo

"Je suis passionné par le vélo, mais aussi par les data, j'adore analyser les chiffres de mes sorties, combien de puissance moyenne j'ai fait etc.", a expliqué la pépite française.
©  Paolone/LaPresse//SIPA (publiée le 20/04/2026)

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Florian Gregoire