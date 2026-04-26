DIRECT. Liège-Bastogne-Liège 2026 : Evenepoel à l'avant, Pogacar et Seixas en chasse, suivez la course

Suivez la "Doyenne des Classiques" ce dimanche avec le duel tant attendu entre le Français Paul Seixas et le Slovène Tadej Pogacar.

12:31 - Nouvelle stabilisation de l'écart (143km) Après le gros effort du peloton, l'écart se stabilise avec le groupe de tête et avoisine les 2'30" de retard.

12:30 - Un problème technique dans le peloton (144km) Le coureur belge Emiel Verstrynge doit changer de vélo au sein du peloton. Il ne devrait pas avoir trop de mal à retrouver sa place.

12:29 - Le duel est très attendu (147km) Paul Seixas et Tadej Pogacar sont toujours tranquillement installés au sein d'un peloton qui revient fort sur le groupe de tête. Le jeune Français va se frotter au génie slovène et les deux hommes ne sont déjà pas très loin l'un de l'autre. Après sa victoire sur la Flèche Wallonne, le Lyonnais peut-il confirmer aujourd'hui ?

12:27 - Une deuxième difficulté arrive (148km) Les hommes de tête sont à une quinzaine de kilomètres du Col de Haussire (3.9km à 7.2%) qui est la deuxième difficulté de ce Liège-Bastogne-Liège 2026.

12:21 - Denz à l'avant (154km) Dans le groupe de tête, l'Allemand Nico Denz mène la danse. Il fait le jeu de son coéquipier Remco Evenepoel alors que le peloton est en train de revenir petit à petit.

12:18 - Le peloton revient fort (154km) L'écart fond totalement ! Le peloton est revenu à 2'35" du groupe de tête. Il y a un peu plus de 20 minutes, les 51 coureurs en tête disposaient de 4' d'avance.

12:16 - Vers un Liège-Bastogne-Liège très rapide ? (158km) Cette édition 2026 de Liège-Bastogne-Liège pourrait être extrêmement rapide. En tous cas c'est parti très vite avec une moyenne de course au-delà des 45km/h. Les dernières éditions tournaient autour des 41km/h de moyenne.

12:13 - 100 kilomètres parcours (159km) La barre des 100 kilomètres a été atteinte dans ce Liège-Bastogne-Liège 2026. Remco Evenepoel est toujours bien installé dans un gros groupe de tête composé de 51 coureurs. À un peu plus de trois minutes de retard, le peloton roule fort. Tadej Pogacar et Paul Seixas sont installés au sein de celui-ci.

12:10 - L'entrée dans Bastogne (163km) Le groupe de tête arrive dans Bastogne après un départ depuis Liège. La course a démarré depuis un peu plus de deux heures et ce scénario est plutôt étonnant jusqu'ici.

12:05 - Le peloton réagit (165km) Après un écart qui a augmenté dans l'ascension de la Côte de Saint-Roch, le peloton a décidé d'accélérer de nouveau et descend en dessous des quatre minutes de retard.

12:02 - La deuxième heure de course (168km) Ça y'est ! Les coureurs se sont élancés il y a deux heures maintenant dans ce Liège-Bastogne-Liège 2026 et la moyenne de course est de 45km/h.

11:57 - Quatre minutes de retard (172km) Au sommet de la Côte de Saint-Roch, le peloton avec Tadej Pogacar et Paul Seixas passe avec quatre minutes de retard. Le gros groupe de tête a donc repris un peu d'avance dans ce Liège-Bastogne-Liège.

11:55 - Le groupe réuni de nouveau (172km) À l'avant de la course, ça joue un peu au yo-yo. Certains tentent de s'échapper mais avec 52 coureurs c'est difficile de placer une attaque suffisamment efficace pour s'en aller.

11:51 - Kamp au sommet (176km) Le Danois est le premier à passer au sommet de la Côte de Saint-Roch. Il devance, de peu, le gros groupe où se trouve Remco Evenepoel. Le peloton avec Pogacar et Seixas accuse toujours 3'35" de retard.

11:49 - Une nouvelle attaque (177km) Ça bouge encore dans le groupe de tête de ce Liège-Bastogne-Liège 2026 avec l'attaque de trois coureurs. Jambaljamts Sainbayard est accompagné de Alexander Kamp et du Norvégien Andreas Leknessund.

11:46 - La première ascension approche (182km) La première difficulté de ce Liège-Bastogne-Liège va bientôt se présenter sur la première ascension de la journée, la Côte de Saint-Roch (1 km à 11,2 %). Il en restera dix après.

11:45 - Skjelmose peut y croire (182km) Le Danois, deuxième de l'Amstel Gold Race il y a une semaine, vise son premier podium sur un Liège-Bastogne-Liège. Son meilleur résultat sur la Doyenne est une neuvième place en 2023.

11:33 - Un écart qui se stabilise (191km) Sous l'impulsion de l'équipe Decathlon CMA CGM, le peloton maintient l'écart avec le groupe de tête aux alentours de 3'30".

11:24 - Près de quatre minutes de retard (197km) L'équipe Decathlon CMA CGM place un coup d'accélérateur à l'avant du peloton pour essayer de réduire l'écart avec le gros groupe de tête qui dispose de 3'40" d'avance.

11:21 - Un seul coéquipier devant (199km) Remco Evenepoel est seulement accompagné de Nico Denz à l'avant de la course. Pour tenir aussi longtemps cela pourrait poser problème.

11:17 - L'équipe Decathlon CMA CGM en tête du deuxième groupe (202km) Alors que l'équipe de Tadej Pogacar avait sonné la révolte après l'accélération du premier groupe, cette fois, c'est celle de Paul Seixas qui a décidé de réagir.

11:16 - Une équipe en nombre devant (203km) La Team Picnic PostNL a placé cinq coureurs en tête de ce Liège-Bastogne-Liège 2026. Le groupe qui ouvre la route est toujours composé de 52 coureurs.

11:13 - La moyenne de course après une heure (205km) Après une heure de course dans ce Liège-Bastogne-Liège 2026, la moyenne de cours est de 45,3km/h.

11:10 - Vite repris (208km) Ça n'a pas tenu longtemps. Les six hommes de tête ont été repris à vitesse grand V.