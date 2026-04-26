Paul Seixas : sa demande très spéciale à sa grand mère pour le Tour de France

Enfant, Paul Seixas savait déjà qu'il allait participer au Tour de France.

Antoine Dupont en rugby, Victor Wembanyama en basket, Léon Marchand en natation, Kylian Mbappé en foot... Et maintenant Paul Seixas en cyclisme ! Si vous ne connaissez pas encore son nom, sachez qu'il est peut être le cycliste français attendu depuis des années. Le Français est attendu comme la future star du cyclisme mondial et comme l'un des vainqueurs potentiels du Tour de France, sa quête ultime.

Car Paul Seixas ne se cache pas et l'affirme : il veut gagner le Tour de France et a conscience de l'attente des Français autour de lui. "Je laisse aux gens leurs rêves. Moi, j'ai les miens. J'ai bien compris que le rêve des gens c'est que je gagne le Tour. C'est normal. J'ai vécu le moment où on rêvait que ce soit Pinot, Bardet ou Alaphilippe. Et je le voulais aussi. Maintenant, des gens croient en moi et c'est flatteur", a-t-il expliqué récemment au Parisien.

La question reste donc de savoir quand Paul Seixas sera sur le Tour de France ? Seul l'avenir le dira car n'oublions pas que le coureur français n'a que 19 ans... Face à lui, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar semblent quand même encore un cran au dessus, mais pour combien de temps ? Paul Seixas a en tout cas grandi en regardant et en rêvant du Tour de France à la télé, chez ses grands parents...

C'était même un rituel. Maurienne TV, dans son émission La Place du Village, s'est rendue à Magland (Haute-Savoie) pour rencontrer les grands-parents du petit prodige tricolore. L'occasion d'entendre sa grand mère, fière de lui et qui se souvient d'une anecdote pleine de nostalgie.

"Il regardait le Tour de France à la télé, il était tout fou. Moi je lisais. Et tout d'un coup il me dit : Oma (mamie), toi qui ne regardes jamais le Tour de France, est-ce que tu me regarderas quand je serai au Tour de France ? Il avait 10 ans ! Je lui ai répondu : mon petit, quand tu seras au Tour de France, on viendra te voir tous les jours ! Même si j'ai des cannes, j'irai le voir", affirme-t-elle.

Même si la famille sera toujours derrière le Français, son grand-père explique tout de même que le voir à la télé est plutôt stressant et que la crainte des chutes est bien présente… "On est peu stressés par les dangers de la route, dans le peloton." Pas sûr que ses grands-parents étaient donc sereins quand Paul Seixas a attaqué dans la descente lors du Tour du Pays basque, prenant de gros risques. Mais c'est ce qui fera certainement la force du cycliste dans les années à venir : prendre des risques sans se poser de question !