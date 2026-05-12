Giro 2026 : changement de maillot rose, la victoire de Narvaez... Une 4e étape dantesque, le classement

La 4e étape du Giro 2026 a été particulièrement mouvementée. À l'issue d'une course courte mais intense, Jhonatan Narvaez a raflé la mise et remporte la première course en Italie. Giulio Ciccone s'empare du maillot rose.

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17:55 - Le résumé d'une 4e étape étonannte Une 4e étape au scénario inattendu. Les cinq premiers kilomètres sont réservés à une explication de texte entre six hommes et le reste du peloton. Après une petite bataille d'une grosse dizaine de minutes, le peloton va finalement laisser ce groupe de tête se former. L'équipe du leader du classement général Guillermo Thomas Silva prend alors les commandes pour faire stagner l'avance des six échappés à environ deux minutes. Cet écart ne bouge plus vraiment jusqu'à la seule ascension de la journée et la longue montée du Cozzo Tunno. Et elle va faire très mal. Sous l'impulsion dingue de l'équipe Movistar, Magnier, Milan, Andresen ou encore le maillot rose sont distancés. Dans le même temps, l'échappée ne résiste pas à ce rythme. Le final se rapproche alors grandement et c'est toujours la Movistar qui mène le train. Juste avant la flamme rouge, le Suisse Jan Christen tente un énorme coup de poker en sortant du peloton mais il est vite repris avant que Narvaez ne finisse par s'imposer devant Aular et Ciccone qui se consolera en récupérant le maillot rose de leader.

17:30 - Le top 10 de la 4e étape du Giro 2026

17:19 - Giulio Ciccone en rose Troisième de cette 4e étape du Giro 2026, Giulio Ciccone se consolera avec le maillot rose de leader dans ce Giro 2026.

17:14 - LA VICTOIRE POUR NARVAEZ ! Christen a finalement craqué ! Narvaez remporte la quatrième étape de ce Giro 2026 assez folle. L'Équatorien termine juste devant Orluis Aular et Giulio Ciccone.

17:12 - L'attaque de Christen (1,6km) Il vient de l'arrière du peloton et veut surprendre tout le monde. Le maillot blanc de ce Giro 2026 veut aller remporter cette 4e étape en solitaire. Quel coup de poker du Suisse.

17:10 - Des derniers kilomètres sinueux (3,5km) C'est un final qui s'annonce risqué car il va y avoir une succession de virages. Il va falloir redoubler de vigilance dans cette fin de 4e étape.

17:08 - Les cinq derniers kilomètres (5km) Le peloton se prépare doucement au grand final de cette 4e étape du Giro 2026. La tension va monter dans un groupe largement réduit. Qui va s'imposer pour cette première course en Italie dans cette édition du Giro ?

17:05 - Le train Movistar ne se fragilise pas (8km) Depuis le début de l'ascension à un peu plus de 50 kilomètres de l'arrivée, l'équipe Movistar a pris les commandes du peloton et ne les lâche plus.

17:01 - Une 4e étape déjà pleine de surprises.. Suivez les derniers kilomètres On entre dans les dix derniers kilomètres de cette 4e étape du Giro 2026 qui a déjà été très surprenante. Le final s'annonce particulièrement tendu entre tous les favoris du Tour d'Italie.

16:59 - La grosse bataille au kilomètre Red Bull ! (12km) Lancé par Campenaerts, Vingegaard tente de prendre la tête au kilomètre Red Bull mais Christen est le plus rapide devant Pellizzari. Un avant-goût de ce qui pourrait se passer à l'arrivée.

16:55 - Le kilomètre Red Bull approche (15km) Le peloton s'approche du kilomètre Red Bull qui offre des bonifications qui pourraient faire la différence au classement général. Stork ou encore Bernal peuvent être intéressés.

16:53 - Le groupe Bernal est de retour ! (16km) Soulagement pour Bernal et Gee qui ont comblé leur retard dans cette fin de 4e étape du Giro 2026.

16:49 - Encore 20kms (20km) Le peloton passe sous l'indication des 20 kilomètres restants dans cette 4e étape du Giro 2026 qui reste très indécise. Plusieurs candidats peuvent jouer la victoire d'étape désormais comme Christen, Narvaez, Stork ou encore Ciccone qui sont à l'avant.

16:47 - Gee va être accompagné (23km) Victime d'une crevaison dans la descente, Derek Gee va recevoir l'aide de Matteo Sobrero qui s'est relevé. C'est aussi une bonne nouvelle pour Egan Bernal qui n'arrive décidément pas à revenir au sein du peloton depuis son coup de mou dans l'ascension.

16:41 - Bernal tente de revenir (29km) Distancé dans les derniers mètres de l'ascension, Egan Bernal est toujours en train d'essayer de revenir sur le peloton dans la descente mais il n'y est toujours pas parvenu.

16:38 - L'abandon de De Lie (31km) En difficulté depuis le début de ce Giro 2026, cette quatrième étape était celle de trop. Il avait révélé avoir énormément souffert lors de la 3e étape. Après Kaden Groves, c'est un nouveau sprinteur qui abandonne.

16:36 - La crevaison pour Gee (33km) C'est pas du tout le bon moment. Dans la descente, le Canadien a crevé et demande l'intervention de sa voiture. Derek Gee va perdre beaucoup de temps.

16:34 - Une longue descente (34km) Les coureurs sont maintenant dans une longue descente qui va les mener jusqu'au kilomètre Red Bull avant la fin de cette 4e étape du Giro 2026 qui va être riche d'enseignements.

16:31 - Le groupe maillot rose passe le sommet (37,5km) Plus de six minutes après le passage du peloton, le groupe maillot rose finit l'ascension du Cozzo Tunno. Guillermo Thomas Silva doit profiter de ses dernières minutes en rose sur ce Giro 2026.