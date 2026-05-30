Giro 2026 : en patron, Vingegaard s'offre un quintuplé historique sur la 20e étape, le classement

Sur la 20e étape, Jonas Vingegaard, seul au monde sur ce Giro 2026, s'offre une nouvelle brillante victoire et devient le premier Danois à s'offrir cinq bouquets sur un grand tour.

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17:10 - La Visma Lease a Bike encore impressionnante La formation néerlandaise a une fois de plus contrôlé à elle seule cette 20e étape en roulant toute la journée. Comme à son habitude, Rex a contenu un écart autour des deux minutes avec de lancer le train XXL au service de Vingegaard : Campenaerts, Lemmen, auteur d'un sacré travail aujourd'hui, Kuss puis Piganzoli.

16:50 - Le classement général Le classmeent général à l'issue de cette 20e étape. Le podium reste inchangé : Vingegaard devant Gall et Hindley qui complète le podium. Aucun changement au top 10 du général à l'issue de cette 20e étape du #GirodItalia ! Si Jonas Vingegaard va décrocher pour la 1re fois le Tour d'Italie, Felix Gall (28 ans) va monter pour la 1re fois sur le podium d'un Grand Tour.



2e en 2020 et 1er en 2022, Jai Hindley est 3e. pic.twitter.com/eUZzX9qdO9 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 30, 2026

16:31 - Le classement de l'étape Voici le classement de cette 20e étape du Giro 2026. Le classement de cette 20e étape du #GirodItalia : Felix Gall aura terminé 2e sur chacune des victoires (5) de Jonas Vingegaard.



Afonso Eulalio a distancé dans le final Davide Piganzoli, le Portugais sera le meilleur jeune de cette édition. pic.twitter.com/XojIcDuRUi — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 30, 2026

16:23 - Eulalio valide son maillot blanc Au terme d'une dernière ascension sous tension dans la bataille pour le maillot blanc entre Piganzoli et Eulalio, le Portugais a réussi à placer une attaque sur l'Italien en fin de 20e étape pour sécuriser sa place de leader au classement du meilleur jeune. Eulalio aura été la grande surprise de ce Giro 2026.

16:22 - Gall 2e, Hindley 3e ! La hiérarchie est totalement respectée dans cette 20e étape du Giro 2026 puisque Felix Gall prend la 2e place et Hindley complète le podium devant Gee.

16:21 - Victoire de Vingegaard ! 5e victoire de Vingegaard sur ce Giro 2026 ! Le Danois est intouchable !

16:18 - La flamme rouge ! Vingegaard passe sous la flamme rouge, plus qu'un kilomètre avant la victoire au sommet du Piancavallo !

16:16 - Vingegaard à 2 kilomètres Le Danois est à deux kilomètres de s'offrir une 5e victoire sur ce Giro 2026. Derrière, la lutte fait rage à 1'22" avec le groupe Gall (Hindley, Gee) qui se fait reprendre par Bernal et Arensman. Le duo de la Ineos opère une sacrée fin d'ascension !

16:12 - Arensman limite la casse (km3) A 3 kilomètres de l'arrivée, le Néerlandais tient sa 4e place face à Gee qui n'a réussi qu'à reprendre 25 secondes pour l'instant. Arensman, dans le roue de Bernal, va devoir tenir encore trois kilomètres avant l'arrivée de cette 20e étape du Giro 2026.

16:10 - 5 kilomètres de l'arrivée ! A 5 kilomètres de l'arrivée de cette 20e étape du Giro 2026, Vingegaard ouvre toujours la route avec 57" sur Gall sur le point de se faire reprendre par Gee, qui est en train d'aller chercher la 4e place du général, et Hindley. A 1'36", Eulalio est toujours dans la roue de Piganzoli.

16:06 - Piganzoli revient sur Eulalio (km6) A 6 kilomètres de l'arrivée de cette 20e étape du Giro 2026, Piganzoli revient sur Eulalio et tente de décrocher immédiatement le Portugais qui tient bon dans sa roue pour l'instant.

16:03 - Gall s'assure le podium (km7) L'Autrichien s'affirme un peu plus comme le deuxième homme derrière Vingegaard. Il pointe seul à 34 secondes de Vingegaard et avec 10 secondes d'avance sur le duo Hindley-Gee.

16:00 - Bataille pour le maillot blanc (km8) L'autre enjeu dans cette fin de 20e étape du Giro 2026 est la lutte pour le maillot blanc de meilleur jeune entre Eulalio et Piganzoli. L'Italien pointe à une minute du Portugais et va devoir renverser la tendant pour récupérer la distinction.

15:59 - Attaque de Gee ! Le Canadien tente le coup et place une attaque ! Dans sa roue, Hindley tient bon alors qu'Arensman est décroché. Gee pourrait bien prendre la 4e place du Néerlandais au général.

15:57 - Vingegaard seul en tête (km9) Le Danois est désormais seul en tête sur les pentes du Piancavallo. A 9 kilomètres du sommet, Vingegaard présente 18 secondes sur Gall.

15:53 - Attaque de Vingegaard ! Le Danois passe à l'attaque avec Gall dans sa roue avant que l'Autrichien ne craque. Bis repetita dans ce Giro 2026, le Danois veut sa 5e victoire dans ce tour d'Italie !

15:53 - Kuss décroché (km10) L'Américain, qui a fourni de gros effort hier pour remporter la 19e étape, recule dans le peloton, tout comme son coéquipier Piganzoli. Lemmen est en train d'écraser absolument tout le monde dans le peloton ! Quel travail !

15:50 - Lemmen imprime un gros tempo (km11) Enorme relais du Néerlandais qui rapproche le peloton à 1'12 de Crescioli qui part seul, laissant Arrieta derrière lui.

15:49 - Arrieta et Crescioli lâchent Leknessund (km12) Les deux hommes placent un contre sur le Norvégien qui ne tient pas les roues. A 12 kilomètres de l'arrivée de cette 20e étape du Giro 2026, ils ne sont plus que deux coureurs à ouvrir la route, Arrieta et Crescioli !