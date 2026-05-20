Giro 2026 : étincelant, Narvaez s'offre un triplé sur la 11e étape, le classement

Au terme d'une 11e étape au rythme infernal, Jhonatan Narvaez s'offre une troisième victoire sur le Giro 2026 après avoir réglé au sprint Enric Mas.

En direct

17:45 - Narvaez, Equatorien le plus victorieux sur le Giro Avec cette victoire sur la 11e étape du Giro 2026, Jhonatan Narvaez devient seul Equatorien le plus titré de l'histoire du Giro. Avec 5 succès au cours de sa carrière, il devance Richard carapaz (4) et Jonathan Caicedo (1).

17:20 - Le top 10 de l'étape Voici le top 10 de la 11e étape du Giro 2026 remportée par Jhonatan Narvaez.

17:15 - Eulalio conserve son maillot rose Le Portugais de la formation Bahrain Victorious, un temps très mal placé à mi-étape, conserve finalement sa tunique rose devant Jonas Vingegaard, deuxième du général, et Thymen Arensman, troisième.

17:10 - Ulissi complète le podium Face à Harper et Vlasov, Ulissi remporte le sprint pour la troisième place sur cette 11e étape du Giro 2026.

17:09 - Victoire de Narvaez ! Troisième victoire pour le coureur de la formation UAE Team Emirates dans ce Giro 2026 ! Enric Mas est battu !

17:03 - Mas accélère (km4) A 4 kilomètres de l'arrivée, Mas accélère mais Narvaez tient bien la roue de l'Espagnol. Le trio Harper, Ulissi et Vlasov pointe à 17 secondes.

17:00 - Aucune marge pour le duo (km6) Le duo de tête Mas - Narvaez ne présente que 20 secondes d'avance sur le trio Harper, Vlasov, Ulissi. L'Italien, particulièrement rapide au sprint, pourrait être une vraie menace pour Narvaez pour la victoire à Chiavari.

16:56 - 10 kilomètres de l'arrivée A 10 kilomètres de l'arrivée, les deux hommes de tête sont dans la descente du Red Bull km. Narvaez fait la descente en tête avec Mas dans sa roue. La victoire risque bien de se jouer sur un sprint final.

16:53 - La poursuite pointe à 22" Derrière Mas et Narvaez, Harper, Vlasov et Ulissi pointent à seulement 22 secondes. Ce final de la 11e étape du Giro 2026 s'annonce haletant !

16:47 - La 2e lame de Mas ! (km14) L'Espagnol place une nouvelle attaque, de quoi lâcher Harper qui était parvenu à revenir au forceps. Narvaez est indéboulonnable dans sa roue !

16:46 - Le peloton se rapproche (km15) Le peloton a repris beaucoup de temps sur ces derniers kilomètres et pointe désormais à 2'27" des deux hommes de tête à un peu plus de 15 kilomètres du terme de cette 11e étape du Giro 2026.

16:43 - Mas lance les hostilités ! (km16) Dans cette ultime difficulté de la 11e étape du Giro 2026, Mas passe à l'attaque. Mais dans sa roue se jette l'immense favori à la victoire finale : Narvaez. Le duo prend de l'avance !

16:40 - Scaroni - Barguil toujours intercalés Le duo Scaroni - Barguil pointe toujours à environ 25 secondes des hommes de tête. L'Italien et le Français lâchent de précieuses forces dans cette poursuite.

16:37 - A l'approche de la dernière difficulté (km20) A 20 kilomètres de l'arrivée, l'échappée est actuellement sur la fin de la descente de la Colla dei Scioli avant d'entamer l'ultime difficulté de cette 11e étape, le km Red Bull.

16:29 - Crescioli fait la jonction (km26) L'Italien, au moment de la bascule, est parvenu à revenir sur les cinq hommes de tête. Scaroni et Barguil sont en chasse à 25 secondes. A un peu moins de 3 minutes, la Ineos fait le tempo en tête de peloton.

16:27 - Marquage à l'avant (28km) A moins d'un kilomètre du sommet, les cinq hommes de tête (Mas, Harper, Vlasov, Narvaez, Ulissi) se marquent tandis que Scaroni pointe toujours à moins de 30 secondes. L'Italien pourrait rentrer au bénéfice d'une belle descente.

16:22 - Ulissi attaque ! L'Italien de la formation XDS Astana place une attaque alors que son coéquipier Scaroni était sur le point de rentrer à 15 secondes. Une attaque fatale à Barguil, lâché !

16:17 - Harper relance la poursuite (km31) Sous l'impulsion d'Harper, le reste de l'échappée fait la jonction avec les trois hommes de tête. Ils sont désormais 8 à l'avant à 3 kilomètres du sommet du Colla dei Scioli.

16:12 - Un trio seul en tête (km34) A moins d'un kilomètre du pied du Colla dei Scioli, Vlasov, Stuyven et Narvaez sont seuls en tête et disposent 16 secondes d'avance sur les poursuivants : Mas, Harper, Barguil, Bais, Crescioli et Ulissi.