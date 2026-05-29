Giro 2026 : Kuss s'offre la grande trilogie au bout du suspense sur l'étape reine, le classement

Au bout du suspense, face au show de Giulio Ciccone, Sepp Kuss remporte la 19e étape du Giro 2026 pour s'offrir la trilogie sur les trois grands tours. Sur l'étape reine de ce Tour d'Italie, l'Américain marque l'histoire avec la manière.

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18:40 - Le classement général après la 19e étape Voici le classement général à l'issue de la 19e étape du Giro 2026. Vingegaard est toujours largement en tête devant Gall et Hindley qui profite du craquage d'Arensman pour monter sur le podium. Au général, Jai Hindey double Thymen Arensman pour être 3e de ce #GirodItalia après 19 étapes. Derek Gee-West passe lui Afonso Eulalio. Ben O'Connor sort du top 10 et cède sa place à Egan Bernal. Mathys Rondel est 11e à 11'41". pic.twitter.com/zqWGbb40jK — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 29, 2026

18:20 - Ciccone manque la victoire mais glane le maillot bleu L'Italien, un temps en lice pour faire un coup double parfait, a manqué pour quelques kilomètres la victoire sur cette 19e étape du Giro 2026. Mais le coureur de la formation Lidl-Trek s'offre un joli lot de consolation en prenant le maillot bleu de meilleur grimpeur de Vingegaard. Il faut dire que Ciccone a parfaitement manoeuvré sa tactique aujourd'hui, lui qui s'est glissé dans l'échappée avant d'engranger les points aux sommets de chaque difficulté répertoriée.

18:00 - Kuss signe la grande triologie L'Américain, longtemps équipier modèle de Jonas Vingegaard, s'offre son premier bouquet sur le Giro et complète la trilogie après sa victoire sur le Tour de France et ses deux succès sur la Vuelta. Après le Danois, Sepp Kuss devient le 116e coureur de l'histoire à achever cette grande trilogie.

17:34 - Le top 10 de l'étape Voici le top 10 de la 19e étape du Giro 2026 ponctuée par le victoire de Sepp Kuss. Sepp Kuss devance Derek Gee et Giulio Ciccone, deux coureurs de la Lidl-Trek. Pour la lutte au podium final, Jai Hindley et Felix Gall font la bonne opération en prenant une bonne minute à Thymen Arensman sur cette 19e étape du #GirodItalia. pic.twitter.com/KZMVo7w1cU — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 29, 2026

17:30 - Gall et Vingegaard inséparable Bien calé dans la roue de Gall sur toute l'ascension finale de cette 19e étape du Giro, Vingegaard n'a rien concédé face à l'Autrichien. Hindley en termine une poignée de secondes derrière.

17:28 - Gee, brillant 2e ! Le Canadien, auteur d'une belle ascension finale, ficèle une deuxième place sur cette 19e étape du Giro 2026 devant Giulio Ciccone, 3e, qui a effleuré une victoire au panache aujourd'hui.

17:26 - Victoire de Kuss ! Superbe victoire de l'Américain !

17:22 - La flamme rouge ! Kuss est désormais à un petit kilomètre de remporter cette 19e étape du Giro 2026, le groupe maillot rose pointe à 56 secondes.

17:20 - Kuss, le contre tranchant ! (km2) Après être revenu dans la roue de Ciccone, Kuss ne laisse pas le temps de l'Italien d'y croire et porte une attaque franche en danseuse. Le coureur de la Visma Lease a Bike fonce vers la victoire de cette 19e étape du Giro 2026 !

17:19 - Kuss se rapproche (km2) L'Américain est en train de revenir dans la roue de Ciccone à 2 kilomètres de l'arrivée tandis que Gee a un peu calé dans sa roue. Derrière, Vingegaard pointe à une minute avec Gall.

17:16 - Pellizzari craque (km2.7) L'Italie a lâché la roue de Kuss qui parvient à lisser son effort à 30 secondes de Ciccone. L'Américain voit Gee revenir dans sa roue tandis que l'Italien en tête présente un coup de pédale bien plus lourd !

17:15 - Vingegaard se rapproche ! Le maillot rose n'a pas abdiqué pour la victoire de cette 19e étape du Giro 2026 ! A 3 kilomètres de l'arrivée, Vingegaard pointe à 1'27" de Ciccone ! Quel suspense !

17:14 - Ciccone cale (km3) L'Italien est en train de craquer à 3 kilomètres de l'arrivée ! Le coureur de la formation Lidl-Trek a perdu 30 secondes sur Pellizzari et Kuss en quelques kilomètres.

17:12 - Pellizzari et Kuss accélèrent (km4) A 4 kilomètres de l'arrivée au sommet de cette 19e étape du Giro 2026, Ciccone présente une minute d'avance sur Pellizzari et Kuss qui ont franchement accéléré. Les deux hommes partent à la poursuite de l'Italien porté par son public !

17:09 - L'ascension finale, c'est parti ! C'est parti pour l'ultime ascension de cette 19e étape du Giro 2026, le Piani di Pezze. Ciccone présente 1'06" sur la poursuite emmenée par Kuss au moment d'entamer les premiers pourcentages. Le groupe maillot rose est pointé à 2'26".

17:07 - Décollage imminent (km7) Très vite, Ciccone va se présenter devant le Pieni di Pezze qui sera le juge de paix de cette 19e étape du Giro 2026. Avec une minute d'avance, l'Italien va-t-il résister à la poursuite ? Vingegaard compte-t-il jouer la victoire ?

17:03 - La plat avant l'ascension finale (km10) Ciccone entame désormais une portion de faux plat descendant pour rejoindre le pied de l'ascension finale de cette 19e étape du Giro 2026, le Piani di Pezze !

16:57 - Ciccone pourrait remporter une belle victoire en solitaire L'Italien, parti au tout début de la descente du Passo Falzarego, est en lice pour signer une superbe victoire en solitaire. Il a déjà réussi à signer pareille victoire lors de ses succès en solitaire sur le Critérium du Dauphiné (20km en solo) ou encore sur le Giro (18km et 14km en solo).

16:51 - Ciccone impeccable dans la descente (km21) L'Italien est en train de creuser l'écart sur la poursuite dans la descente, 40 secondes d'avance désormais ! Le peloton est quasiment à 3 minutes.