Giro 2026 : coup de tonnerre à Milan, l'échappée est allée au bout sur la 15e étape, le classement

La 15ème étape de Giro ce dimanche entre Voghera et Milan (157km) a offert une grosse surprise avec la victoire de Fredrik Dversnes. Le Norvégien s'est imposé après une longue échappée en compagnie de trois coureurs italiens.

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17:39 - Classement général Aucun bouleversement au sommet du classement général à l’issue de la 15e étape. Jonas Vingegaard conserve la Maglia Rosa à la veille de la journée de repos, tandis que ses principaux poursuivants restent à distance. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) à 2’26” Felix Gall (Decathlon CMA CGM) à 2’50” Thymen Arensman (Netcompany INEOS) à 3’03” Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) à 3’43”

17:27 - Le Top 5 de la 15ème étape Unique représentant étranger au sein de l’échappée, le Norvégien Fredrik Dversnes s’est imposé au terme de la 15e étape devant trois Italiens : Mirco Maestri, Martin Marcellusi et Mattia Bais. Paul Magnier complète le Top 5. Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) Mirco Maestri (Polti VisitMalta) m.t Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) m.t Mattia Bais (Polti VisitMalta) m.t Paul Magnier (Soudal Quick-Step) m.t

17:19 - L'arrivée en vidéo Revivez les images de la fin de la 15ème étape remportée par Dversnes

17:13 - Magnier récupère le maillot ciclamen En finissant premier du sprint du peloton, 5ème sur l'ensemble de l'étape, Paul Magnier récupère donc le maillot ciclamen. Jonathan Milan est encore passé à côté du finish. Le Français peut y croire au maillot azzuro à Rome

17:10 - Dversnes s'impose nettement Frederik Dversnes a assuré son rôle du coureur le plus rapide sur les quatre de l'échappée. Il devance Mirco Maestri assez nettement. Marcelussi finit troisième devant Mattia Bais

17:07 - Immense surprise sur la 15e étape, le classement Les échappés sont allés au bout de cette 15ème étape avec une victoire héroïque de Frederik Dversnes. C'est un exploit de taille !

17:02 - 4,3km - Le peloton a mis le turbo 13 secondes gagnées en 1,5km, le peloton a encore repris du temps mais il reste encore 24 secondes d'écart avec le peloton

16:58 - 8km - Derek Gee en tête du peloton Derek Gee a pris les commandes du peloton mais le quatuor résiste toujours avec un écart de 42 secondes

16:55 - 11km - Toujours 45 secondes Plus que 11 kilomètres, les quatre coureurs de l'échappée peuvent y croire avec une avance de 45 secondes sur le peloton

16:49 - 16km - Plus qu'une boucle Les temps sont gelés. Il ne reste plus qu'une seule boucle. Les quatre hommes de tête n'ont plus que 38 secondes d'avance sur le peloton

16:45 - 19km - L'échappée peut-elle tenir Il ne reste plus que 19 km dans cette étape, l'écart est de 1 minutes 6. Ca reste jouable pour les quatre hommes de tête

16:40 - 23km - Crevaison pour Ganna Petite crevaison pour Fillipo Ganna, qui n'était pas de toute façon favori pour la victoire de cette étape

16:38 - 24km - On gèle les temps à 1 tour de l'arrivée A 16 km de l'arrivée les temps seront gelés au lieu de 5km prévus avant. Cette décision a été prise pour des raisons techniques alors que le peloton roule très vite

16:36 - 27km - Le premier passage sur la ligne (vidéo) En vidéo, le premier passage sur la ligne d'arrivée du peloton

16:29 - 33km - Plus que deux boucles Le rythme du peloton est plus important que celui des 4 coureurs de l'échappée. L'écart descend à 1 minute et 40 secondes alors qu'il reste 2 boucles à parcourir

16:23 - 38km - Les temps seront gelés L'organisation vient de décider de geler le temps de tous les coureurs à 5km de l'arrivée. Cela ne devrait pas faire l'affaire des grimpeurs

16:19 - 42km - Dversnes remporte le sprint Redbull Fredrik Dversnes met tout le monde d'accord en remportant le sprint du km Redbull avec brio.

16:10 - 50km - L'échappée remet une couche L'écart entre l'échappée et le reste du peloton repasse à plus de 2 minutes (2 minutes 10 sec. exactement). La vitesse sur cette étape de 51,7km de moyenne

16:05 - 54km - Filippo Ganna ambitieux Vainqueur du contre la montre en début de semaine, Filippo Ganna reste ambitieux pour la dernière semaine de compétition. "Aujourd'hui, je pense que Johnny va contrôler la course, mais Soudal ont perdu le maillot hier, ils auront envie de le récupérer. Personnellement je pense que je peux encore faire quelque chose sur ce Giro, mais je ne vous dirais pas où"