Giro 2026 : coup de tonnerre à Milan, l'échappée est allée au bout sur la 15e étape, le classement
La 15ème étape de Giro ce dimanche entre Voghera et Milan (157km) a offert une grosse surprise avec la victoire de Fredrik Dversnes. Le Norvégien s'est imposé après une longue échappée en compagnie de trois coureurs italiens.
Le classement du Giro 2026
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17:39 - Classement général
Aucun bouleversement au sommet du classement général à l’issue de la 15e étape. Jonas Vingegaard conserve la Maglia Rosa à la veille de la journée de repos, tandis que ses principaux poursuivants restent à distance.
- Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)
- Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) à 2’26”
- Felix Gall (Decathlon CMA CGM) à 2’50”
- Thymen Arensman (Netcompany INEOS) à 3’03”
- Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) à 3’43”
17:27 - Le Top 5 de la 15ème étape
Unique représentant étranger au sein de l’échappée, le Norvégien Fredrik Dversnes s’est imposé au terme de la 15e étape devant trois Italiens : Mirco Maestri, Martin Marcellusi et Mattia Bais. Paul Magnier complète le Top 5.
- Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility)
- Mirco Maestri (Polti VisitMalta) m.t
- Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) m.t
- Mattia Bais (Polti VisitMalta) m.t
- Paul Magnier (Soudal Quick-Step) m.t
17:19 - L'arrivée en vidéo
Revivez les images de la fin de la 15ème étape remportée par Dversnes
????A thrilling duel between the peloton and the fugitives right down to the final metre: pure spectacle on the Milan circuit!— Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2026
????Un duello palpitante tra il gruppo e i fuggitivi fino all'ultimo metro: spettacolo sul circuito di Milano!
⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro… pic.twitter.com/WQCZullFVZ
17:13 - Magnier récupère le maillot ciclamen
En finissant premier du sprint du peloton, 5ème sur l'ensemble de l'étape, Paul Magnier récupère donc le maillot ciclamen. Jonathan Milan est encore passé à côté du finish. Le Français peut y croire au maillot azzuro à Rome
17:10 - Dversnes s'impose nettement
Frederik Dversnes a assuré son rôle du coureur le plus rapide sur les quatre de l'échappée. Il devance Mirco Maestri assez nettement. Marcelussi finit troisième devant Mattia Bais
17:07 - Immense surprise sur la 15e étape, le classement
Les échappés sont allés au bout de cette 15ème étape avec une victoire héroïque de Frederik Dversnes. C'est un exploit de taille !
17:02 - 4,3km - Le peloton a mis le turbo
13 secondes gagnées en 1,5km, le peloton a encore repris du temps mais il reste encore 24 secondes d'écart avec le peloton
16:58 - 8km - Derek Gee en tête du peloton
Derek Gee a pris les commandes du peloton mais le quatuor résiste toujours avec un écart de 42 secondes
16:55 - 11km - Toujours 45 secondes
Plus que 11 kilomètres, les quatre coureurs de l'échappée peuvent y croire avec une avance de 45 secondes sur le peloton
16:49 - 16km - Plus qu'une boucle
Les temps sont gelés. Il ne reste plus qu'une seule boucle. Les quatre hommes de tête n'ont plus que 38 secondes d'avance sur le peloton
16:45 - 19km - L'échappée peut-elle tenir
Il ne reste plus que 19 km dans cette étape, l'écart est de 1 minutes 6. Ca reste jouable pour les quatre hommes de tête
16:40 - 23km - Crevaison pour Ganna
Petite crevaison pour Fillipo Ganna, qui n'était pas de toute façon favori pour la victoire de cette étape
16:38 - 24km - On gèle les temps à 1 tour de l'arrivée
A 16 km de l'arrivée les temps seront gelés au lieu de 5km prévus avant. Cette décision a été prise pour des raisons techniques alors que le peloton roule très vite
16:36 - 27km - Le premier passage sur la ligne (vidéo)
En vidéo, le premier passage sur la ligne d'arrivée du peloton
⚡️⚡️⚡️#GirodItalia pic.twitter.com/S7KJJCRbLL— Giro d'Italia (@giroditalia) May 24, 2026
16:29 - 33km - Plus que deux boucles
Le rythme du peloton est plus important que celui des 4 coureurs de l'échappée. L'écart descend à 1 minute et 40 secondes alors qu'il reste 2 boucles à parcourir
16:23 - 38km - Les temps seront gelés
L'organisation vient de décider de geler le temps de tous les coureurs à 5km de l'arrivée. Cela ne devrait pas faire l'affaire des grimpeurs
16:19 - 42km - Dversnes remporte le sprint Redbull
Fredrik Dversnes met tout le monde d'accord en remportant le sprint du km Redbull avec brio.
16:10 - 50km - L'échappée remet une couche
L'écart entre l'échappée et le reste du peloton repasse à plus de 2 minutes (2 minutes 10 sec. exactement). La vitesse sur cette étape de 51,7km de moyenne
16:05 - 54km - Filippo Ganna ambitieux
Vainqueur du contre la montre en début de semaine, Filippo Ganna reste ambitieux pour la dernière semaine de compétition. "Aujourd'hui, je pense que Johnny va contrôler la course, mais Soudal ont perdu le maillot hier, ils auront envie de le récupérer. Personnellement je pense que je peux encore faire quelque chose sur ce Giro, mais je ne vous dirais pas où"
15:54 - 63km - Le peloton à Milan
Les coureurs du peloton sont rentrés dans la ville de Milan, ils devront faire quatre boucles de 16,3km dans la capitale lombarde
Le Giro d'Italia est le premier Grand Tour de la saison et se dispute sur trois semaines du 8 mai au 31 mai. La course ne bénéficiera pas de diffusion en clair comme c'est le cas depuis de nombreuses années. Pour suivre les étapes en direct et en intégralité, il faudra suivre la course sur les antennes d'Eurosport et l'application HBO Max.