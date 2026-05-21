Giro 2026 : la très mauvaise opération de Magnier, Segaert s'adjuge une 12e étape au scénario surprise, le classement

La 12e étape du Giro 2026 a livré un scénario surprenant où les principaux sprinteurs ont été piégés dans les deux ascensions du jour. Au final, c'est Alec Seagert qui s'impose ce jeudi.

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17:15 - Grande première ! Du haut de ses 23 ans, le Belge Alec Segaert signe tout simplement sa première victoire d'étape sur un grand tour. Le culot a porté ses fruits aujourd'hui dans ce final de la 12e étape du Giro 2026.

17:11 - La douche froide pour Paul Magnier et un vainqueur surprise sur la 12e étape Le scénario surprise jusqu'au bout dans cette 12e étape du Giro 2026 ! Le Belge Alec Segaert surprend absolument tout le monde et file vers la victoire en solitaire.

17:10 - La flamme rouge ! (1km) Alec Segaert est toujours seul à l'avant de la course et passe sous la flamme rouge. Il y a un vent de panique au sein du peloton.

17:08 - Segaert est sorti ! (2,5km) Et si le Belge allait chercher cette étape en solitaire. Il est sorti du peloton dans une partie descendante. Le peloton se regarde un peu trop.

17:07 - Turner lâche de nouveau ! (4km) C'est terrible pour le Britannique. Il s'est battu pour revenir après sa crevaison et y a laissé des plumes. Il est, de nouveau, distancé dans ce final.

17:06 - Encore cinq kilomètres ! (5km) On entre dans le grand final de cette 12e étape du Giro 2026. La tension monte forcément dans le peloton. L'atmosphère est électrique.

17:05 - Arrieta a suivi (6km) L'Espagnol a pris la roue de Ciccone. Les deux hommes ne parviendront pas à résister à l'allure du peloton. Cette 12e étape du Giro 2026 est surprenante jusqu'au bout.

17:03 - Ciccone veut surprendre tout le monde ! (7,2km) La route s'élève de nouveau et Giulio Ciccone essaye d'en profiter pour aller gagner en solitaire. Quel coup de poker de l'Italien de la Lidl-Trek.

16:58 - Turner est de retour (10,5km) Bonne nouvelle pour l'équipe Ineos qui retrouve son sprinteur maison. Ben Turner est de retour au sein du peloton et va être en mesure de jouer la gagne lors de cette 12e étape du Giro 2026.

16:56 - Les sprinteurs du groupe de poursuivants se relèvent (12km) L'écart est maintenant trop conséquent. Jonathan Milan et Paul Magnier se relèvent dans le groupe de poursuivants. La victoire d'étape va se jouer sans une partie des favoris dans cette 12e étape du Giro 2026.

16:54 - Eulalio conforte son maillot rose ! (13,5km) Le leader du classement général prend six secondes de bonifications au kilomètre Red Bull. Le Portugais sort du peloton et devance Ben O'Connor pour conforter son maillot rose.

16:52 - Turner intercalé (15km) Après sa crevaison, Ben Turner est accompagné de Jack Haig pour essayer de revenir sur le peloton. Le sprinteur britannique peut jouer la gagne aujourd'hui et il est actuellement intercalé entre le peloton et le groupe Magnier/Milan.

16:49 - La discussion entre Magnier et Milan (18km) Les deux sprinteurs viennent d'échanger quelques mots. Jonathan Milan demandait au Français qui roulait à l'avant. "Movistar", lui lance alors Paul Magnier. Les deux hommes vont avoir beaucoup de mal à revenir et se jouer la 12e étape du Giro 2026.

16:47 - Magnier en souffrance (20km) Le Français montre des énormes signes de fatigue dans cette fin d'étape. La bouche ouverte et en queue de son groupe de poursuivants, Paul Magnier s'hydrate énormément. L'effort est rude pour revenir sur le peloton.

16:44 - La crevaison pour Turner ! (23km) Coup dur pour le sprinteur de l'équipe Ineos. Ben Turner subit une crevaison de sa roue arrière et doit changer de vélo. Il va certainement être repris par le groupe de sprinteurs qui pointe toujours à une minute derrière le peloton.

16:38 - Retour sur le plat (28km) Le peloton est de retour sur une route un peu plus plate. C'est l'occasion de revenir pour le groupe Milan et Magnier toujours relégué à un peu plus d'une minute derrière.

16:35 - La chaleur au rendez-vous (32km) C'est une étape éprouvante par le rythme mais aussi et surtout parce que la chaleur tape dans le Piémont à l'occasion de cette 12e étape du Giro 2026. Elle avoisine les 30 degrés.

16:25 - La chute dans le peloton ! (39km) Ça va très vite dans la descente et Nick Schultz s'est fait avoir. Plus de peur que de mal pour l'Australien qui s'est vite relevé après un léger soleil.

16:23 - Rien n'est facile pour Magnier et Milan (41,5km) Deux des grands favoris du jour dans cette 12e étape du Giro 2026 sont désormais relégués à 1'15". Milan et Magnier vont avoir du mal à faire leur retour. Ils peuvent espérer revenir quand le plat sera de retour. Pour le moment, ça descend encore.