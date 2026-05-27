Giro 2026: le coup parfait de Narvaez, suivez la 17e étape en direct, le classement

La 17e étape du Giro 2026 se déroule ce mercredi 27 mai sur un tracé vallonné de 202 km entre Cassano d'Adda et Andalo. Un parcours taillé pour les baroudeurs, et qui semble parfaitement correspondre aux qualités de Jhonatan Narváez. Mais la formation Soudal Quick-Step compte bien contrecarrer ces plans.

En direct

17:05 - Giro 2026 - 2,5 km - Attaque de Rubio Grosse attaque d'Einer Rubio qui a senti le souffle d'Arrieta derrière lui, Valgren tente de suivre tant bien que mal

17:03 - Giro 2026 - 3km - Arrieta tente la jonction Igor Arrieta accélère et essaye de rattraper Valgren et Rubio

17:02 - Giro 2026 - 4,4km - Un duo en tête Valgren et Rubio sont en tête à 15 secondes devant les autres coureurs. Le futur vainqueur de l'étape est sans doute l'un d'entre eux

16:56 - Giro 2026 - 9km - Rubio a raté son coup Einer Rubio a tenté de prendre de la distance sur le reste des coureurs dans les derniers mètres de la montée, mais il n'était pas assez incisif. Ca sera diffcile pour lui de s'imposer au sprint

16:49 - Giro 2026 - 13km - peu de relais devant Hormis Einer Rubio (Movistar) personne ne veut prendre le relais pour mener la course, la plupart des coureurs s'économisent dans les derniers kilomètres de la montée

16:44 - Giro 2026 - 16,9km - Attaque de Narvaez Narvaez attaque par intermettence mais il a du mal à combler les 40 secondes d'écart avec les coureurs de tête

16:42 - Giro 2026 - 18km - La dernière montée La dernière ascension répertoriée approche pour les hommes de tête, qui vont devoir avaler 8,3 kilomètres à 3,9 % de pente moyenne. Certains secteurs dépassant les 9 % pourraient toutefois mettre à rude épreuve les organismes les plus entamés.

16:37 - Giro 2026 - 20,9km - Vlasov et Arrieta à l'avant Les deux coureurs sont en tête des 10 premiers de la course. La victoire est indécise

16:28 - Giro 2026 - 27km - Rubio en forme Le colombien Einer Rubio semble être très en jambes aujourd'hui, il est maintenant le grand favori pour gagner cette étape

16:22 - Giro 2026 - 30km - Narvaez a plus d'une minute Il n'y aura peut-être pas de 4e victoire d'étape pour Narvaez aujourd'hui. Il est à plus d'une minute d'écart du groupe de tête

16:19 - Giro 2026 - 32km - Les 5 hommes de tête Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Juan Pedro Lopez (Movistar) et Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) qui étaient légèrement en tête ont été rejoints par Andreas Leeknessund

16:13 - Giro 2026 - 36km - Caruso joue son va-tout Quitte à tout perdre, Damiano Caruso a décidé d'accélérer en tête de la course. Le coureur de Bahrain Victorious dispute cette année son dernier Giro, lui qui a déjà participé à 8 éditions auparavant

16:06 - Giro 2026 - 40,9km - Narvaez esseulé Plus aucun coéquipier d'UAE Team aux côtés de Narvaez. L'Equatorien devra construire sa victoire tout seul lors des 40 derniers kilomètres

16:02 - Cavagna rattrapé (vidéo) Revivez le moment où Remi Cavagna a été rattrapé par les poursuivants lors de cette 17ème étape de Giro 2026

15:53 - 52km - Le peloton n'a pas abdiqué Les coureurs de tête dont Narvaez possèdent une avance de 5 minutes et 42 secondes sur le peloton, qui pourrait très bien revenir dans les derniers kilomètres, il reste encore une grosse difficulté en fin d'étape

15:46 - 58km - Scénario parfait pour Narvaez L'Equatorien Jhonatan Narvaez parvient à dépasser Cavagna juste avant la ligne du sprint intermédiaire à Roncone et empoche les 12 points attribués. Il est le nouveau détenteur du maillot cyclamen. Ciccone passe en 2e position (8 points). Paul Magnier repartira sans doute bredouille à l'issue de cette 17ème étape

15:39 - 61km - Cavagna perd du terrain Plus qu'une minute et 22 secondes pour Rémi Cavagna sur le groupe de poursuivants. Le Français devrait baisser la cadence après le passage de Roncone

15:32 - 64km - 7 km avant le sprint Plus que 7 kilomètres avant le sprint intermédiaire de Roncone. Les cinq premier coureurs empocheront respectivement 12, 8, 5, 3 et 1 point. Cavagna devrait vraisemblablement prendre les 12 points

15:24 - 69km - L'écart se réduit L'écart passe sous 2 minutes entre Cavagna et le groupe d'échappés. Le peloton est à 7 minutes 26 secondes. Pas de danger pour Vingegaard pour le classement général.