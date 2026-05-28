Giro 2026: le triplé pour Magnier qui signe un énorme coup sur la 18e étape, le classement

Au terme d'un sprint parfaitement mené par son coéquipier Jasper Stuyven, Paul Magnier signe une 3e victoire sur le Giro 2026. Il marque de gros points et récupère le maillot cyclamen par la même occasion.

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18:40 - Revivez la victoire de Paul Magnier en vidéo Revivez le sprint final de la 18e étape du Giro 2026 remportée par Paul Magnier. A technical and ultra-fast finish, and for the first time since Sofia, a mass-sprint took place!



Ricucito l'ultimo attacco il finale regala uno sprint tiratissimo e ad alta tensione!



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18:20 - Une victoire pour la Soudal Quick-Step Cette victoire de Paul Magnier sur la 18e étape du Giro 2026 est aussi à mettre au crédit de sa formation qui s'est mis à son service. D'abord lors de l'ascension du Muro di Ca'del Poggio où le Français était sur le point d'être décroché par le peloton, puis lors du sprint final où Jasper Stuyven a fait parler sa science tactique du sprint pour lancer le Tricolore de la meilleure des manières dans le final.

18:00 - Magnier récupère le maillot cyclamen Le Français, grâce à cette superbe victoire au sprint sur la 18e étape du Giro 2026, empoche 50 points. Le gros lot qui lui permet de reprendre le maillot cyclamen (195pts) devant Jhonatan Narvaez (158pts) et Jonathan Milan (103pts).

17:42 - Le classement général Voici le classement général du Giro 2026 à l'issue de la 18e étape. Aucun changement au classement général après cette 18e étape du #GirodItalia. Rendez-vous demain dans les Dolomites pour l'étape reine de cette édition, avec 5 000m de D+. pic.twitter.com/dLqJavOEUW — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 28, 2026

17:40 - 3e victoire sur le Giro 2026 pour Magnier Grâce à cette victoire taille patron sur la 18e étape du Giro 2026, Paul Magnier s'affirme un peu plus comme le meilleur sprinteur de ce Tour d'Italie. Il signe sa 3e victoire et rejoint Jhonatan Narvaez (3) et Jonas Vingegaard (4) parmi les hommes les plus victorieux de ce Giro 2026.

17:29 - Le top 10 de l'étape Voici le top 10 de cette 18e étape du Giro 2026 remportée par Paul Magnier. Paul Magnier devance Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) et Jonathan Milan (Lidl-Trek) sur cette 18e étape du #GirodItalia. Le Français prend 50 points pour le maillot cyclamen en remportant cette étape, là où Jhonatan Narvaez est seulement 18e (donc aucun point). pic.twitter.com/InG6wQ0F8G — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 28, 2026

17:26 - Le podium de l'étape Derrière un Magnier intouchable, Zambanini et Milan complètent le podium de cette 18e étape du Giro 2026.

17:25 - Victoire de Paul Magnier ! Superbe victoire du Français, la 3e sur ce Giro ! Il récupère le maillot cyclamen en prime !

17:21 - La flamme rouge ! (km1) A 1 kilomètre de l'arrivée de cette 18e étape du Giro 2026, le peloton est sur le point de revenir sur le duo Eulalio et Kulset. Place au sprint massif avec sûrement un duel Milan vs Magnier pour la victoire et le Français qui peut récupérer le maillot cyclamen !

17:18 - Eulalio et Kulset font de la résistance (km3) A un peu plus de 3 kilomètres de l'arrivée, Kulset et Eulalio ouvrent la route avec 14 secondes d'avance sur le peloton qui est revenu sur le groupe Vingegaard.

17:18 - Le point sur la course (km6) A 6 kilomètres de l'arrivée de cette 18e étape du Giro, le groupe maillot rose, avec les grimpeurs tels que Rondel, Hindley, Eulalio, Kuss, présente 14 secondes sur la poursuite avec les Magnier Milan, Stuyven. C'est parti pour le bras de fer alors qu'Eulalio relance le groupe maillot rose. Le Portugais vise la victoire d'étape aujourd'hui.

17:14 - Vingegaard en tête devant Rondel (km9) Au sommet du Mur, Vingegaard passe en tête devant Rondel et Kuss. Après une petite cassure, Magnier est dans le peloton sur le fil ! Le Tricolore bascule au contact, tout comme Milan. On se dirige tout droit vers un sprint pour le victoire sur cette 18e étape du Giro 2026.

17:11 - Attaque d'Eulalio ! Alors que Vingegaard s'était placé en tête du peloton, Eulalio tente une attaque dans les gros pourcentages du Muro di Ca'del Poggio. Milan est toujours dans ce peloton à 9 kilomètres de l'arrivée !

17:09 - La Ineos va tenter un coup de force ! Juste avant l'ultime difficulté de la 18e étape du Giro, la Ineos prend la main sur le peloton en plaçant cinq coureurs prêt à imposer un gros rythme. On cherche certainement à faire craquer les sprinteurs tels que Milan ou Magnier.

17:06 - Il pleut sur la route du Giro ! C'est une information importantissime dans ce final de la 18e étape du Giro 2026, il pleut ! Le peloton va monter d'un cran en nervosité, d'autant plus si la victoire va se jouer dans un sprint massif. Le placement sera essentiel.

17:03 - 18" secondes pour Geens (km17) A 17 kilomètres de l'arrivée de la 18e étape du Giro 2026, Geens creuse un peu l'écart à 18 secondes sur un peloton nerveux. Les coureurs entament la descente avant le Mur di Ca'del Poggio.

16:58 - Geens poursuit l'aventure en solitaire (km21) Alors que le peloton a franchement accéléré, une partie de l'échappée a été reprise sauf Geens qui poursuit son effort seul en tête. Le peloton pointe à 10 secondes à l'approche du Red Bull de cette 18e étape du Giro 2026.

16:51 - Eulalio aux soins après sa chute Après sa chute il y a quelques kilomètres, Eulalio fait un arrêt à la voiture médicale. Journée difficile pour l'ex porteur du maillot rose du Giro 2026. guess who's back.



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16:49 - Des cassures dans le peloton (km30) Alors que la formation NSN travaille en tête du peloton, des cassures apparaissent. O'Connor et Ciccone font notamment partie du deuxième peloton dans cette 18e étape du Giro 2026.