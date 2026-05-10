Giro 2026 : Magnier signe un nouveau coup énorme lors de la 3e étape, le classement

La 3e étape du Giro 2026 a été remportée au sprint par le Français Paul Magnier ce dimanche. Il récidive après sa victoire lors de la 1ère étape.

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18:05 - Silva reste en rose L'Uruguayen, vainqueur surprise de la deuxième étape du Giro 2026 ce samedi, voyagera vers l'Italie avec le maillot rose de leader. Guillermo Thomas Silva conserve la tête du classement général. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) 13h10’05” Florian Stork (Tudor) +4″ Egan Bernal (Netcompany INEOS) m.t. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +6″ Giulio Ciccone (Lidl-Trek) m.t.

17:40 - Paul Magnier sait qu'il "peut rivaliser avec les meilleurs sprinteurs au monde" "[Remporter deux étapes en Bulgarie], j’en rêvais. L’équipe a encore fait un travail formidable pour remplir l’objectif fixé aujourd’hui. Nous avons contrôlé la course et avions prévu d’être en très bonne position à 1 km de l’arrivée, et c’est exactement ce que nous avons fait. Pour être honnête, je n’étais pas vraiment sûr d’avoir remporté l’étape. J’ai célébré ma victoire, mais je me disais : ‘Oh, je ne suis pas sûr’… Mais finalement, j’ai gagné et je suis vraiment heureux. Je dois dire que je me sens vraiment bien et que je peux rivaliser avec les meilleurs sprinteurs du monde. Je vais donc essayer de profiter de ce moment et de continuer sur cette lancée avec l’équipe. Tout d’abord, nous allons nous rendre en Italie pour fêter cette deuxième victoire, car c’est incroyable. Une fois en Italie, nous essaierons de faire de nouveaux plans et de viser une autre étape.”

17:15 - Magnier dans l'histoire Avec une deuxième victoire d'étape en trois courses dans ce Giro 2026, Paul Magnier a marqué l'histoire du cyclisme français. Le coureur de la Soudal Quick-Step est le premier Tricolore à engranger deux victoires en trois étapes dans le Tour d'Italie. C'est aussi le premier coureur français de moins de 23 ans à remporter deux étapes du Giro et c'est peut-être pas fini pour Paul Magnier.

16:55 - Le résumé de la 3e étape du Giro 2026, Magnier encore au sommet ! Paul Magnier encore impressionnant. Comme attendu pour cette 3e étape à majorité plate, une échappée se forme dès le kilomètre zéro avec le meilleur grimpeur du Giro Diego Pablo Sevilla. L'Espagnol est accompagné de deux coureurs italiens Manuele Tarozzi et Alessandro Tonelli. L'équipe du leader au classement général ainsi que celles des sprinteurs vont prendre les commandes au sein du peloton pour maintenir un gap convenable avec ces trois hommes à l'avant. C'est dans la seule difficulté du jour et le Borovets Pass que le peloton va doucement regagner du temps alors que le meilleur grimpeur, Diego Pablo Sevilla, empochait le maximum de points au sommet. L'échappée fait de la résistance dans la deuxième moitié de la course et n'est finalement reprise qu'à seulement 500 mètres de l'arrivée au moment où la tension monte pour préparer le sprint final. Jonathan Milan est le premier à déclencher mais est suivi de près par Paul Magnier. Le Français se décale et grille la politesse à Milan pour s'adjuger une deuxième victoire d'étape en trois courses dans ce Giro 2026.

16:45 - La fabuleux sprint final en vidéo

16:35 - Le top 10 de la 3e étape du Giro 2026 Voici le top 10 du classement du Giro avec la victoire de Magnier.

16:27 - Paul Magnier signe un nouveau coup extraordinaire lors de la 3e étape PAUL MAGNIER EST EXCEPTIONNEL ! Le Français dompte Jonathan Milan et Dylan Groenewegen sur la ligne d'arrivée.

16:25 - Les trains se mettent en place (2km) Toutes les équipes du peloton tentent de trouver le bon rythme pour lancer, sur orbite, leur sprinteur. Ça va être une rude bataille alors que les trois coureurs de tête donnent absolument tout pour griller la politesse aux favoris du jour.

16:22 - Sevilla s'emploie (3,5km) À l'avant de la course, l'Espagnol donne tout et grimace pour essayer d'amener cette échappée jusqu'au bout. Il faudrait une discorde au sein du peloton pour que ces trois hommes en tête aillent au bout aujourd'hui.

16:21 - Encore cinq kilomètres ! (5km) Les routes sont larges dans cette fin de 3e étape du Giro 2026 et le peloton s'étend désormais. Les trois hommes de tête conservent toujours cette avance de 20".

16:19 - Une chute dans le peloton ! (7,5km) Timo De Jong a chuté dans le peloton. Il s'est relevé mais s'est tenu la main. Le peloton continue d'accélérer et forcément il y a plus de risque de chutes.

16:18 - L'échappée tente de résister (8km) Tarozzi, Tonelli et Sevilla ont encore une vingtaine de secondes à l'avant de la course alors que le peloton commence doucement à préparer le sprint final qui est inévitable dans cette 3e étape du Giro 2026.

16:14 - Andresen est revenu (12km) Le sprinteur danois n'a pas du tout paniqué après son ennui mécanique et retrouve sa place au sein du peloton. Il pourra donc prendre part au sprint massif qui s'annonce à Sofia.

16:12 - Tarozzi s'impose au kilomètre Red Bull (13km) Tarozzi et Sevilla se battent au kilomètre Red Bull et l'Italien prend la première place et prend 6" de bonification au classement général de ce Giro 2026.

16:09 - Le problème pour Andresen (16km) Le sprinteur danois, un des favoris de cette 3e étape du Giro 2026, a dû changer de vélo au moment où le peloton roule fort. Pas la meilleure préparation pour Tobias Lund Andresen.

16:04 - Les 20 derniers kilomètres (20km) L'échappée a encore une minute d'avance à 20 kilomètres de l'arrivée de cette 3e étape du Giro 2026. Le peloton est décidément sur un rythme bien tranquille. C'est encore Amanuel Ghebreigzabhier qui roule devant.

15:57 - Le peloton n'est pas pressé (26km) À une dizaine de kilomètres du kilomètre Red Bull où des bonifications au classement général seront distribuées, le peloton continue de pointer à 50" des trois hommes de tête.

15:49 - Milan se préparait au sprint avant le départ de la 3e étape du Giro 2026 "Malheureusement, hier on avait deux coureurs impliqués dans la chute. Ils se remettent doucement de cette chute mais aujourd'hui je suis très motivé et très prêt. Ce sera important d'être dans le bon timing pour être en bonne position pour lancer le sprint", a détaillé le sprinteur italien ce matin avant le départ au micro d'Eurosport.

15:37 - L'écart se stabilise de nouveau (43km) Le peloton est un peu plus en maitrise après avoir placé un coup d'accélérateur. Le trio de tête dispose toujours d'une avance autour de la minute.