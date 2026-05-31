Giro 2026 : Milan s'offre le bouquet final, Vingegaard sacré pour la première fois, le classement final

Au sprint, Jonathan Milan dispose de Paul Magnier et s'offre la dernière étape du Giro 2026. Jonas Vingegaard, en grand patron, remporte le Tour d'Italie et complète la grande trilogie.

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19:15 - Le classement général du Giro 2026 Voici le top 10 du classement général du Giro 2026. Le top 10 final de ce #GirodItalia : Jonas Vingegaard décroche la victoire finale avec 5'22" d'avance sur Felix Gall et 6'25" sur Jai Hindley. Le Danois conclut cette 1re partie de saison avec 12 victoires.



Pour son premier Grand Tour, le Français Mathys Rondel (Tudor) est 11e. pic.twitter.com/zhL5ObJ5R4 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 31, 2026

19:10 - Milan, un immense palmarès sur le Giro Sur le Giro, Jonathan Milan a signé la 5e victoire de sa carrière. Il devient le 4e coureur en activité le plus vainqueur sur le Tour d'Italie derrière Ganna (8 succès), Ulissi (8) et Pogacar (6).

19:07 - Le top 10 de l'étape Voici le top 10 de cette 21e et dernière étape du Giro 2026. Le classement de cette dernière étape. Paul Magnier a été bloqué et a eu un petit problème. 9 équipes ont donc gagné sur ce #GirodItalia, avec Lidl-Trek qui complète la liste. pic.twitter.com/NvZkYsM0CO — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 31, 2026

19:06 - Le podium de l'étape Derrière Milan, grand vainqueur de cette 21e étape du Giro 2026, Giovanni Lonardi se place 2e devant le Français Paul Penhoet qui signe le premier podium sur un grand tour de sa carrière !

19:03 - La légende écrite ! Le classement final Jonas Vingegaard remporte le premier Giro de sa carrière et complète une immense trilogie !

19:02 - Victoire de Milan ! Jontahan Milan remporte la dernière étape du Giro 2026 au terme d'un sprint rondement mené, Paul Magnier s'est fait enfermer le long des barrières.

18:58 - La flamme rouge ! C'est parti pour le dernier kilomètre de cette 21e étape du Giro 2026 ! La victoire va se jouer au sprint ! La 4e victoire pour Paul Magnier dans ce Tour d'Italie ?

18:54 - Les 5 derniers kilomètres ! Place au 5 derniers kilomètres de cette 21e étape du Giro 2026. Ganna roule fort en tête d'échappée mais voit le peloton revenir à moins de 10 secondes.

18:52 - Le peloton se rapproche (km6) A 6 kilomètres de l'arrivée de cette 21e étape du Giro 2026, la Unibet Rose Rockets emmène le peloton qui se rapproche à 13 secondes. Cela risque d'être difficile de l'emporter pour les trois hommes de devant.

18:50 - Moins de 10 kilomètres ! A moins de 10 kilomètres de l'arrivée, les trois hommes de tête présentent 19 secondes d'avance sur le peloton emmené par la Tudor. Sans la Soudal, la poursuite est fragilisée au sein du peloton.

18:48 - Stuyven à l'avant, la Soudal ne roule plus (km12) Alors que Stuyven est présent dans le trio de tête, les coéquipiers de Magnier ne roulent plus en tête de peloton, obligeant les Unibet Rose Rockets à prendre les choses en main à 17 secondes.

18:45 - Un trio fait de la résistance (km14) A 14 kilomètres de l'arrivée de cette 21e étape du Giro 2026, Sobrero, Ganna et Stuyven ouvrent la route avec 14 secondes sur le peloton. Les coéquipiers de Magnier vont devoir réagir.

18:41 - Fin de l'échappée (km16) Les hommes à l'avant viennent d'être repris à 17 kilomètres de l'arrivée. Alors qu'une grosse cassure a lieu au sein du peloton, Ganna place une attaque tranchante dans cette fin de 21e étape du Giro 2026.

18:37 - Une boucle autour du Colisée Le peloton a l'occasion de faire le tour du Colisée à 8 reprises dans cette 21e étape du Giro 2026.



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@tony_esnault #GirodItalia pic.twitter.com/Ir71gjruRE — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2026

18:32 - Un contre s'est formé (km24) Ils sont désormais quatre à l'avant de cette 21e étape du Giro 2026 : Cavagna, Rochas, Sobrero et Campenaerts. 11 secondes d'avance pour cette échappée à 24 kilomètres de l'arrivée.

18:28 - 6e passage de la ligne (km28) Le peloton vient de passer pour la 6e fois la ligne d'arrivée avec moins de 10 secondes du duo Rochas/Bayer. Grosse accélération en tête de peloton à 28 kilomètres de l'arrivée !

18:26 - Un écart qui grimpe (km31) Le duo de tête Rochas/Bayer présente désormais un écart porté à 23 secondes. A 31 kilomètres de l'arrivée de cette 21e étape du Giro 2026, il est encore bien trop tôt pour se prononcer tant le train de la Soudal semble en forme.

18:22 - Le duo de tête (km33) Des images du duo Rochas/Bayer qui ouvre la route dans cette 21e étape du Giro 2026. Two-man breakaway at the front of the race.



Tobias Bayer, and Rémy Rochas open the road!



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18:17 - Le peloton contrôle l'écart (km36) A 36 kilomètres de l'arrivée de cette 21e étape du Giro 2026, le duo Rochas/Bayer ne dispose que de 13 secondes d'avance sur le peloton qui contrôle ce faible écart.