Giro 2026 : Paul Magnier à la folie, le classement
Premier jour de repos ce lundi au Giro en raison du transfert entre la Bulgarie et l'Italie. Le début de la course a été marqué par le doublé du jeune français Paul Magnier qui crève l'écran.
Le classement du Giro 2026
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11:40 - Les regrets de Milan
"Peut-être que je suis parti un peu trop tôt avant le virage. Je pensais que la sortie du dernier virage était un peu plus proche de l’arrivée, et je pensais qu’il fallait atteindre la bonne vitesse pour prendre la section pavée devant et éviter de me faire dépasser. Mais ça ne s’est pas passé comme ça. Peut-être que j’aurais dû attendre un peu plus longtemps. Je ne sais pas quoi dire, mais d’un point de vue psychologique, ce n’est pas que je suis démoralisé par ces résultats, bien au contraire."
11:15 - Paul Magnier pense avoir passé un cap
"Maintenant, je dois dire que je me sens vraiment bien et que j’ai le sentiment de pouvoir rivaliser avec les meilleurs sprinteurs du monde. Je vais donc essayer de profiter de ce moment et de continuer sur cette lancée avec l’équipe" a expliqué le Français après l'étape ce dimanche.
Le Giro d'Italia est le premier Grand Tour de la saison et se dispute sur trois semaines du 8 mai au 31 mai. La course ne bénéficiera pas de diffusion en clair comme c'est le cas depuis de nombreuses années. Pour suivre les étapes en direct et en intégralité, il faudra suivre la course sur les antennes d'Eurosport et l'application HBO Max.