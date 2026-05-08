Giro 2026 : succès d'étape et maillot rose d'entrée pour Magnier, le classement

Merci à vous d'avoir suivi cette première étape de Giro 2026 avec nous avec le beau succès de Magnier. On se retrouve demain pour l'étape 2, un parcours accidenté de 221km entre Bourgas et Veliko Tarnovo

Après cette première étape entre Nessebar et Bourgas, Paul Magnier endosse donc le maillot rose mais aussi le Maillot Ciclamino, qui récompense le maillot par points de meilleur sprinteur et le maillot blanc, du meilleur jeune. Diego Pablo Sevilla prend lui,le maillot bleu de meilleur grimpeur.

17:05 - Le résumé, Magnier en a tant rêvé

Il l’avait répété à plusieurs reprises depuis son arrivée en Bulgarie, il voulait ce Maillot Rose dès la première étape. Et il savait pourquoi. Une ouverture de Giro taillée sur mesure pour les sprinteurs, avec un final aussi limpide, cela ne se présente pas tous les ans. Paul Magnier n’a donc pas seulement affiché ses ambitions, il les a assumées jusqu’au bout, avec l’assurance des grands jours. Dans les ultimes mètres des rues étroites de Burgas, le Français de 22 ans a jailli au moment parfait pour décrocher la victoire et enfiler le premier Maillot Rose de cette édition 2026. Un sprint tendu, nerveux, presque étouffant, où Magnier a fait parler sa pointe de vitesse en devançant d’un souffle Tobias Lund Andresen et Ethan Vernon. Grand favori du jour, Jonathan Milan a dû se contenter de la quatrième place, un léger souci mécanique dans les derniers kilomètres ayant quelque peu grippé la machine italienne. Mais cela n’enlève strictement rien au mérite ni à la maîtrise de Magnier.

Le sprint final a toutefois laissé quelques sueurs froides. À moins d’un kilomètre de la ligne, une lourde chute a envoyé une quinzaine de coureurs au tapis dans un effet domino spectaculaire. Entre barrières, épaules frottées et trajectoires impossibles, cette arrivée ressemblait davantage à une partie de Tetris sous caféine qu’à un final de Grand Tour. De quoi relancer, une fois encore, le débat sur ces arrivées au sprint tracées dans des rues aussi étroites.

Avant ce dénouement explosif, la journée avait surtout été animée par la longue échappée de Manuele Tarozzi et Diego Pablo Sevilla, partis dès le kilomètre zéro avec le courage des hommes promis à plusieurs heures de télévision. Repris à 22 kilomètres de l’arrivée, les deux baroudeurs auront néanmoins eu le temps de récolter la majorité des points attribués pour le classement de la montagne et celui du meilleur sprinteur.

Trois ans après le Maillot Rose porté par Bruno Armirail lors de la 16e étape du Giro 2023, Paul Magnier devient le premier Français à revêtir la tunique de leader du Giro au terme d’une étape inaugurale. Pour retrouver un autre Tricolore dans cette situation, il faut remonter à Laurent Jalabert en 1999. Autant dire que la performance mérite d’être saluée, même si certains grincheux rappelleront qu’il ne s’agissait “que” d’un sprint massif. Comme souvent sur le Giro, il faut déjà être là au bon moment… et éviter les chutes, les bordures et les embuscades. Magnier, lui, a parfaitement réussi son entrée. Et côté français, on espère désormais que ce premier coup d’éclat ne sera que le début d’un joli mois de mai.