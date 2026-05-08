Giro 2026 : succès d'étape et maillot rose d'entrée pour Magnier, le classement
Le Giro 2026 débute parfaitement pour le clan Français. Paul Magnier est sorti victorieux de cette première étape après un sprint incroyable. Le jeune tricolore de 22 ans endosse logiquement le Maillot Rose
Le classement du Giro 2026
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18:34 - Bonsoir à tous et à toutes !
Merci à vous d'avoir suivi cette première étape de Giro 2026 avec nous avec le beau succès de Magnier. On se retrouve demain pour l'étape 2, un parcours accidenté de 221km entre Bourgas et Veliko Tarnovo
???? #GirodItalia | ???? Le premier maillot rose du Giro d'Italia 2026 : Paul Magnier !— francetvsport (@francetvsport) May 8, 2026
???????? Vous aimez ? C'est français. pic.twitter.com/fK6Ds0QcRo
18:15 - 3 maillots pour Magnier
Après cette première étape entre Nessebar et Bourgas, Paul Magnier endosse donc le maillot rose mais aussi le Maillot Ciclamino, qui récompense le maillot par points de meilleur sprinteur et le maillot blanc, du meilleur jeune. Diego Pablo Sevilla prend lui,le maillot bleu de meilleur grimpeur.
17:55 - Magnier en rose (vidéo)
Revivez en image le podium de la première étape du Giro qui consacre Paul Magnier en rose
L'image du jour : Paul Magnier, 22 ans et maillot rose après la 1ère étape du Tour d'Italie ! ????#LesRP pic.twitter.com/rCycD5eVCc— Eurosport France (@Eurosport_FR) May 8, 2026
17:38 - La classement de la 1ère étape
Ci dessous le Top 10 de cette première étape du Giro 2026
- 1) Paul Magnier (Soudal Quick-Step) 3:21:08
- 2) Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
- 3) Ethan Vernon (NSN Cycling Team) s.t. 4) Jonathan Milan (Lidl – Trek) s.t.
- 5) Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) s.t.
- 6) Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) s.t.
- 7) Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) s.t.
- 8) Tord Gudmestad (Decathlon CMA CGM Team) s.t.
- 9) Max Walscheid (Lidl – Trek) s.t.
- 10) Dries Van Gestel (Soudal Quick-Step) s.t.
17:20 - Revivez le dernier kilomètre
En vidéo, le dernier kilomètre de cette première étape du Giro 2026
MAGNIER AGUA LA FIESTA ITALIANA ????— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 8, 2026
El velocista francés se impone a Lund Andresen y Milan en un esprint accidentadísimo y es el primer líder del Giro de Italia 2026.#GirodItalia #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/38pE2DI8bS
17:05 - Le résumé, Magnier en a tant rêvé
Il l’avait répété à plusieurs reprises depuis son arrivée en Bulgarie, il voulait ce Maillot Rose dès la première étape. Et il savait pourquoi. Une ouverture de Giro taillée sur mesure pour les sprinteurs, avec un final aussi limpide, cela ne se présente pas tous les ans. Paul Magnier n’a donc pas seulement affiché ses ambitions, il les a assumées jusqu’au bout, avec l’assurance des grands jours. Dans les ultimes mètres des rues étroites de Burgas, le Français de 22 ans a jailli au moment parfait pour décrocher la victoire et enfiler le premier Maillot Rose de cette édition 2026. Un sprint tendu, nerveux, presque étouffant, où Magnier a fait parler sa pointe de vitesse en devançant d’un souffle Tobias Lund Andresen et Ethan Vernon. Grand favori du jour, Jonathan Milan a dû se contenter de la quatrième place, un léger souci mécanique dans les derniers kilomètres ayant quelque peu grippé la machine italienne. Mais cela n’enlève strictement rien au mérite ni à la maîtrise de Magnier.
Le sprint final a toutefois laissé quelques sueurs froides. À moins d’un kilomètre de la ligne, une lourde chute a envoyé une quinzaine de coureurs au tapis dans un effet domino spectaculaire. Entre barrières, épaules frottées et trajectoires impossibles, cette arrivée ressemblait davantage à une partie de Tetris sous caféine qu’à un final de Grand Tour. De quoi relancer, une fois encore, le débat sur ces arrivées au sprint tracées dans des rues aussi étroites.
Avant ce dénouement explosif, la journée avait surtout été animée par la longue échappée de Manuele Tarozzi et Diego Pablo Sevilla, partis dès le kilomètre zéro avec le courage des hommes promis à plusieurs heures de télévision. Repris à 22 kilomètres de l’arrivée, les deux baroudeurs auront néanmoins eu le temps de récolter la majorité des points attribués pour le classement de la montagne et celui du meilleur sprinteur.
Trois ans après le Maillot Rose porté par Bruno Armirail lors de la 16e étape du Giro 2023, Paul Magnier devient le premier Français à revêtir la tunique de leader du Giro au terme d’une étape inaugurale. Pour retrouver un autre Tricolore dans cette situation, il faut remonter à Laurent Jalabert en 1999. Autant dire que la performance mérite d’être saluée, même si certains grincheux rappelleront qu’il ne s’agissait “que” d’un sprint massif. Comme souvent sur le Giro, il faut déjà être là au bon moment… et éviter les chutes, les bordures et les embuscades. Magnier, lui, a parfaitement réussi son entrée. Et côté français, on espère désormais que ce premier coup d’éclat ne sera que le début d’un joli mois de mai.
16:57 - Un maillot rose pour longtemps ?
Est-ce que Paul Magnier pourrait conserver ce maillot plusieurs jours ? Difficile de se prononcer. La deuxième étape propose un parcours pour les puncheurs entre Bourgas et Veliko Tarnovo (221km) qui risque de poser des diffucltés au Français
16:37 - Les premières réactions de Magnier
Paul Magnier se retrouve déjà devant les journalistes et laisse ses premières impressions "Je suis très fier de mon équipe. Je suis arrivé dans une très bonne forme. On a eu une journée assez facile, j'étais en bonne position dans ces routes un peu étroites. Je suis super fier de mon équipe. Il y avait un bon paquet de sprinteurs, et moi c'est pour la première fois que j'affronte autant de bons sprinteurs. J'avais de superbes souvenirs du Giro NextGen maintenant j'aurai un grand plaisir de porter le maillot rose "
16:36 - La grosse chute à l'arrivée (vidéo)
Un coureur qui touche la barrière du pied et toute une vague d'une quinzaine de coureurs se retrouve à terre
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16:33 - Le finish de l'étape (vidéo)
Revivez en vidéo, la superbe victoire de Pual Magnier devant Andersen
PAUL MAGNIER ???????? REMPORTE LA 1ÈRE ÉTAPE DU GIRO 2026 !— Eurosport France (@Eurosport_FR) May 8, 2026
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16:28 - Milan quatrième
Jonathan Milan, grand favori de la course a fini quatrième de cette première étape, il est donc devancé par Magnier, Lund Andersen et Vernon
16:25 - VICTOIRE DE MAGNIER
Superbe victoire de Paul Magnier sur cette première étape. Le Français s'impose au sprint devant Tobias Lund Andresen alors qu'une énorme chute est survenue à 1km de l'arrivée. Magnier prend aussi le premier maillot rose de cette édition.
16:24 - 1km - Enorme arrêté
Grosse chute dans le peloton, il reste dix coureurs pour la gagne dont Milan et Magnier
16:23 - 2km - La rue se rétrecit
Des coups d'épaules dans tous les sens, une arrivée chaotique alors que les Lidl-Trek sont toujours nombreux à l'avant
16:19 - 5km - les Groupama se positionnent
Sur la large avenue à l'entrée de Bourgas, les coureurs de Goupama sont à l'avant du peloton à 5km de l'arrivée
16:14 - 9km - Cavendish aura-t-il un successeur ?
Mark Cavendish est le dernier grand sprinteur a avoir pris le maillot rose lors de la première étape du Giro, c'était il y a 13 ans
16:05 - 15km - Un fan récompensé (vidéo)
En décidant de supporter en solo, ce spectateur a été récompensé
DAY MADE ????— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 8, 2026
This fan’s roadside support is rewarded on the opening stage of the Giro d’Italia! ???? pic.twitter.com/L8xk3NYJhS
16:03 - 17km - La Soudal Quick Step prend les devants
Les coéquipiers de Paul Magnier ont pris la tête du peloton devant les Lidl-Trek de Jonathan Milan
16:00 - 20km - Amirail dernier français en rose
Si Paul Magnier remporte l'étape aujourd'hui, il sera le premier maillot rose Français depuis Bruno Amirail en 2021
15:57 - 22km - Fin de l'échappée
L'aventure est terminée pour Sevilla et Tarozzi qui ont été repris par le peloton après 125 km d'échappée
Le Giro d'Italia est le premier Grand Tour de la saison et se dispute sur trois semaines du 8 mai au 31 mai. La course ne bénéficiera pas de diffusion en clair comme c'est le cas depuis de nombreuses années. Pour suivre les étapes en direct et en intégralité, il faudra suivre la course sur les antennes d'Eurosport et l'application HBO Max.