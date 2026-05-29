Giro 2026 : suivez l'étape reine en direct, le classement

Cette 19e étape, la plus corsée du Giro 2026, semble promise à Jonas Vingegaard tant le Danois est seul au monde en montagne. Une étape reine à remporter absolument pour marquer un peu plus son territoire.

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13:51 - Le rose à l'honneur Pour certains spectateurs de la 19e étape du Giro 2026, c'est 100% rose. They're Kenough. #GirodItalia pic.twitter.com/RAjXdjcoSY — Giro d'Italia (@giroditalia) May 29, 2026

13:46 - Le Passo Duran se rapproche (km116) La première difficulté de cette 19e étape du Giro 2026 se rapproche. Le Passo Duran (12.1km à 8.1%) interviendra d'ici 15 kilomètres.

13:42 - Des problèmes mécaniques (km119) Sur ces derniers kilomètres de la 19e étape du Giro 2026, deux coureurs ont été victimes de problèmes mécaniques : Rémy Rochas puis Matteo Sobrero.

13:39 - Chute de Donovan ! (km121) Grosse chute de l'Anglais qui a fait une roulade au sol, projeté dans un virage vers la gauche. Alors qu'il avait tenté de s'immiscer dans une échappée, le Britannique n'aura pas l'occasion de retenter sa chance dans cette 19e étape du Giro 2026.

13:36 - Le point sur le maillot cyclamen Avec l'abandon de Narvaez dans cette 19e étape du Giro 2026, Paul Magnier dispose désormais d'un sacré matelas pour remporter le maillot cyclamen puisqu'avec 195 pts il présente 92 pts d'avance sur Milan et 113 sur Silva, 3e. Le Tricolore est plus que jamais sur de bons rails pour succéder à Arnaud Démarre, dernier français vainqueur de ce classement sur le Giro.

13:33 - Abandon de Jhonatan Narvaez ! Le vainqueur de trois étapes dans ce Giro 2026, en grande difficulté depuis quelques jours, abandonne. Une annonce qui scelle le maillot cyclamen pour Paul Magnier si le Français va au bout !

13:31 - Cavagna y va de sa relance (km127) Dans une formation Groupama-FDJ très active en ce début de 19e étape du Giro 2026, Cavagna place à son tour une attaque dans cette portion de faux plat montant. Il est suivi de Mifsud et Tarozzi.

13:30 - Des attaques incessantes (km127) Les attaques ne se calment pas en ce début de 19e étape du Giro 2026. La plupart des formations ont tenté une offensive. We're seeing attacks from nearly every team, but so far, no move has been able to go clear



135 KM till the finish.



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13:27 - Une nouvelle relance (km130) Trois coureurs (Mifsud, Harper, Milesi) tentent de partir en trio mais le peloton ne laisse pas partir. Dans le même temps, Narvaez est victime d'un problème mécanique et reste auprès de sa voiture.

13:24 - La Lidl Trek se montre à son tour (km132) La formation allemande roule à son tour en tête de peloton avec Teutenberg en danseuse. Les coureurs sont désormais à 25 kilomètres de la première difficulté de cette 19e étape du Giro 2026, le Passo Duran.

13:21 - La Groupama FDJ fait la descente (km134) La formation française profite de la descente pour se positionner en tête de peloton pour, pourquoi pas, tenter une cassure afin de former une échappée dans cette 19e étape du Giro 2026.

13:18 - Arrieta puis Donovan à l'attaque (km137) Une fois les quatre coureurs repris, le peloton baisse de tempo avant la relance d'Arrieta puis de Donovan. Que c'est difficile de s'immiscer dans une échappée en ce début de 19e étape du Giro 2026 !

13:15 - La Ineos et la Red Bull anticipent (km139) En tête de peloton, la Ineos et la Red Bull Bora tentent de partir avec quatre coureurs. On cherche sûrement à anticiper des attaques dans les grosses difficultés de cette 19e étape du Giro 2026.

13:13 - Le peloton ultra étiré (km141) Avec le rythme effréné imposé par Ganna en tête de peloton, celui-ci s'étire alors que bon nombre de coureurs sont déjà sur le point de craquer. Enorme relais du rouleur italien en ce début de 19e étape du Giro 2026.

13:11 - Revivez le départ de la 19e étape Revivez en vidéo le départ de la 19e étape du Giro 2026. La Tappa Reina is underway!

150 KM, nearly 5000m of D+, and fireworks guaranteed



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13:09 - Le peloton toujours groupé (km144) En ce début de 19e étape du Giro 2026, le peloton est toujours bien groupé. Ganna a pris les choses en main et imprègne un rythme très élevé, empêchant toute tentative d'attaque.

13:06 - Rojas repris, Rochas relance (km145) Après les multiples attaques en tête de peloton, Rojas, qui avait pris un peu ses distances, est désormais repris. Rochas relance immédiatement cette 19e étape du Giro 2026.

13:05 - Un contre derrière Rojas (km146) Parti en solitaire, Rojas voit deux coureurs français tenter de partir en contre : Barguil et Rochas. Problème, le peloton réagit et ne laisse pas partir.

13:03 - Plusieurs attaques (km147) Dans un début de 19e étape du Giro 2026 avec un modeste relief, plusieurs coureurs semblent intéressés pour prendre l'échappée, à l'image de Narvaez ou encore Rojas.