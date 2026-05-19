Giro 2026 : suivez la 10e étape en direct, le classement
Ce mardi 19 mai, l'unique contre-la-montre du Giro 2026 est au programme. Dans un profil quasiment plat, Vingegaard a l'occasion de creuser parmi les favoris tandis que Cavagna peut viser le podium, et pourquoi pas plus.
Le classement du Giro 2026
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13:00 - La reconnaissance du contre-la-montre
Les coureurs ont opéré une reconnaissance du contre-la-montre de cette 10e étape du Giro 2026.
Recon. #GirodItalia pic.twitter.com/qJI42RGZou— Giro d'Italia (@giroditalia) May 19, 2026
12:50 - Eulalio peut-il perdre son maillot rose ?
Avec 2'24" d'avance sur Vingegaard, Eulalio a de quoi voir venir mais le contre-la-montre est la discipline de toutes les peurs où l'on peut perdre gros. Il est arrivé que des leaders de Grands Tours perdent énormément de temps sur un contre-la-montre. Par exemple, François Simon, en jaune sur le Tour 2001, avait perdu 7 minutes. Sur le Tour de France 2010, Alberto Contador avait concédé 5'43" sur un contre-la-montre alors qu'il était leader du général.
12:40 - Les heures de départ des coureurs à suivre
Voici les différentes heures de départ des coureurs à suivre, entre favoris du Giro et prétendants à la victoire de cette 10e étape.
Todays eagerly awaited time trial: discover the 10 riders ready to steal the spotlight— Giro d'Italia (@giroditalia) May 19, 2026
Oggi l'attesa sfida al cronometro: scopri i 10 corridori pronti a prendersi la scena #GirodItalia | Tudor pic.twitter.com/bTSbJMtqsJ
12:30 - Vingegaard veut encore s'imposer en contre-la-montre sur un Grand Tour
Le Danois, à l'aise en contre-la-montre, a l'occasion de creuser sur ses rivaux du général. Vingegaard cherchera à signer une victoire dans la discipline sur un Grand Tour pour la 2e fois de sa carrière depuis le succès en 2023 sur le contre-la-montre de la 16e étape sur le Tour de France.
12:20 - Les favoris de la 10e étape
Sur cette 10e étape du Giro 2026, bon nombre de coureurs peuvent faire la différence en contre-la-montre sur ce genre de profil. Si Filippo Ganna s'avance comme naturel favori à la victoire, la bataille pour le podium s'annonce ouverte. Arensman, Segaert, Vingegaard mais aussi Larsen pourrait tirer leur épingle du jeu, sans oublier le Français Remi Cavagna, spécialiste de la discipline !
Le Giro d'Italia est le premier Grand Tour de la saison et se dispute sur trois semaines du 8 mai au 31 mai. La course ne bénéficiera pas de diffusion en clair comme c'est le cas depuis de nombreuses années. Pour suivre les étapes en direct et en intégralité, il faudra suivre la course sur les antennes d'Eurosport et l'application HBO Max.