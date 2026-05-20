Giro 2026 : bataille au sommet pour l'échappée, suivez la 11e étape en direct, le classement

Sur cette 11e étape du Giro 2026, les baroudeurs auront une belle carte à jouer au sein d'une échappée qui pourrait aller au bout.

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14:25 - Naberman repris par le peloton Le Néerlandais de la formation Picnic PostNL, qui avait été lâché par l'échappée il y a quelques kilomètres, vient d'être repris dans le peloton. Il ne sont donc plus que 11 à l'avant : Planckaert, Harper, Denz, Vlasov, Stuyven, Bais, Crescioli, Hoelgaard, Leknessund, Bettiol et Ulissi.

14:21 - Arrieta repart à l'abordage (km106) Au tour d'Arrieta de relancer en tête de peloton. L'Espagnol grignote quelques secondes à l'échappée pour pointer à 46 secondes. Dans son sillage, le peloton est étiré. Le rythme est soutenu depuis le km 0 de cette 11e étape du Giro 2026 !

14:17 - L'ascension a fait des dégâts (km110) Dans cette ascension du Pieye dei Santi, les multiples accélérations au sein du peloton ont fait des dégâts, de quoi reprendre 30 secondes sur les 12 hommes de tête. Le peloton est très étiré dans cette portion légèrement descendante.

14:14 - Le peloton accélère dans la difficulté (113km) Dans le Pieye dei Santi, difficulté non répertoriée, le peloton accélère franchement dans le sillage de Sobrero. Narvaez puis van Eetvelt relancent. Le peloton est désormais à 49 secondes de l'échappée !

14:07 - Le sourire de Campenaerts (km116) Il y avait des sourires au départ de cette 11e étape du Giro 2026, notamment du côté de la Visma Lease a Bike.

14:01 - Le peloton toujours en vie (km121) A 1'29", le peloton est toujours dangereux pour les hommes de tête. Reste à voir comment vont rouler les équipes non représentées à l'avant.

14:00 - Bais passe en tête au sprint de Luni Le trio de tête ne s'est pas disputé les points du sprint intermédiaire de Luni. Bais, qui emmenait le trio, passe ainsi en tête et engrange 12 points, Leknessund 8 et Harper 5.

13:54 - La situation de course (km129) A 129 kilomètres de l'arrivée de cette 11e étape du Giro 2026, Harper, Bais et Leknessund présentent 30 secondes d'avance sur un gros groupe de contre (Planckaert, Denz, Vlasov, Stuyven, Naberman, Crescioli, Hoelgaard, Bettiol et Ulissi) et 1'10" sur le peloton à l'approche du sprint intermédiaire de Luni.

13:45 - L'échappée prend du champ (km136) Harper, Bais et Leknessund présentent désormais 55 secondes d'avances sur le peloton avec Jacobs seul intercalé à 48 secondes. En tête de peloton, Bettiol amorce un contre.

13:36 - Un trio creuse l'écart (km144) Chris Harper, Mattia Bais et Andreas Leknessund ont pris 11 secondes d'avance sur le peloton à 144 kilomètres de l'arrivée de cette 11e étape du Giro 2026.

13:32 - Chute de Ballerini ! Grosse chute de l'Italien, complètement sonné sur le bas côté d'un virage vers la gauche ! Si le coureur de la formation Astana XDS tente de repartir, il paraît vraiment souffrir de la hanche.

13:30 - Harper tente le coup à son tour (km149) L'Australien de la formation Pinarello Q36.5 s'extirpe du peloton et présente 5 secondes d'avance. Leknessund s'intercale en contre.

13:21 - Le peloton est scindé ! (km155) Face au rythme infernal, une grosse cassure a scindé en deux le peloton quand Narvaez place une attaque au même moment.

13:21 - Stuyven - Ballerini cherchent à partir (km157) En tête de peloton, le duo Ballerini - Stuyven prend quelques mètres d'avance. Le peloton réagit immédiatement et revient rapidement dans les roues. La course est de nouveau groupée dans cette 1e étape du Giro 2026.

13:14 - Fin de l'échappée ! Dans la descente, le peloton est revenu dans les roues de l'échappée. Tout est à refaire pour les attaquants de cette 11e étape du Giro 2026.

13:11 - Arrieta veut faire le jump (km165) Arrieta s'extirpe du peloton en puissance pour tenter de rejoindre l'échappée présente à 15 secondes. Les contres se multiplient en tête de peloton, l'échappée vit certainement ses derniers instants.

13:08 - Le peloton revient (km166) Le peloton a réduit l'écart et pointe désormais à 20 secondes ! Tactique surprenante de la Movistar qui roule en tête de peloton alors que Garcia Cortina est présent dans l'échappée.

13:06 - Le bras de fer se poursuit (km169) Alors que l'on a passé les 25 premiers kilomètres, l'échappée se bat pour creuser l'écart sur le peloton. A 30 secondes, Sevilla relance en tête de peloton. L'échappée du jour n'est pas encore officiellement formée dans cette 11e étape du Giro 2026.

12:59 - Christen relance en tête de peloton (km175) Le Suisse de la formation UAE Team Emirates veut absolument rejoindre l'échappée et relance en tête de peloton qui se rapproche un peu : 24 secondes de retard.