Giro 2026 : suivez la 13e étape en direct, le classement
Pour la 13e étape du Giro 2026, les puncheurs auront encore une belle occasion de briller. Paul Magnier va devoir batailler pour conserver son maillot Cyclamen.
Le classement du Giro 2026
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13:36 - L'échappée prend du champ (km157)
Les hommes de tête présentent désormais une minute d'avance sur le peloton alors que Ganna relance en tête de peloton ! L'Italien veut la victoire sur cette 13e étape du Giro 2026 !
13:29 - Un groupe de contre cinq étoiles (km163)
A 20 secondes de l'échappée pointe un groupe de cinq coureurs : Busatto, Stuyven, Maestri, Bjerg et Bettiol. Sacré casting !
13:26 - Eulalio de retour dans le peloton (km164)
Grâce à l'excellent travail de Stannard, Eulalio est de retour dans le peloton après sa crevaison quelques kilomètres plus tôt.
13:26 - Il y en a de partout ! (km165)
Début de 13e étape du Giro 2026 fou avec des attaques sans cesse. Le peloton est désormais éparpillé face à la cadence infernale imposée depuis le départ à Alessandria.
13:24 - La composition de l'échappée (km167)
Ils sont sept à l'avant : Rojas, Valgren, Jacobs, Donovan, Sevilla, Warbasse et Leknessund. Le peloton pointe à 30 secondes tandis qu'un groupe est intercalé à 13 secondes, sans Ganna.
13:22 - Crevaison pour Eulalio !
Coup dur pour le Portugais dans ce début de Giro 2026 ! Victime d'une crevaison et dans un début de course très rapide, le maillot rose va devoir cravacher pour revenir, lui qui pointe à une minute.
13:17 - Ganna fait le forcing (km173)
Sans surprise, Ganna est bel et bien intéressé pour la gagne dans cette 13e étape du Giro 2026. L'Italien profite d'un faux plat montant pour déployer toute sa puissance. Du monde suit derrière, le peloton est étiré.
13:13 - 10" pour l'échappée (km176)
Première véritable formation d'échappée dans cette 13e étape du Giro 2026. Les hommes de tête présentent 13 secondes d'avance sur le peloton qui relance.
13:13 - Rojas relance (km178)
L'échappée emmenée par Milan reprise, Rojas accélère à son tour. Le Chilien de la formation Bardiani est accompagné d'une poignée de coureurs, dont Warbasse mais aussi le Norvégien Leknessund.
13:11 - Le départ en vidéo
Revivez le départ de cette 13e étape du Giro 2026 !
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13:07 - Le peloton groupé (km181)
L'échappée formée sous l'impulsion de Bjerg vient d'être reprise. Contre déclenché par Milan !
13:06 - Bjerg accélère (km183)
Dans un début de 13e étape du Giro 2026 marqué par de multiples attaques, Bjerg parvient à prendre de l'avance, en compagnie d'un coureur de la formation Alpecin Premier Tech.
13:04 - Ganna motivé chez lui
L'Italien, écrasant vainqueur du contre-la-montre du Giro 2026, sera certainement galvanisé par une arrivée dans sa ville natale, Verbania. Ganna va-t-il tenter de s'immiscer dans une échappée grâce au profil plat de ce début de 13e étape ?
13:00 - C'est parti pour la 13e étape !
C'est parti pour la 13e étape du Giro 2026, longue de 189 km entre Alessandria et Verbania !
12:47 - 24 abandons depuis le début du Giro
Depuis le début du Giro 2026, 24 coureurs ont abandonné la course après 12 étapes. A ce stade, c'est bien plus qu'en 2025 (13) mais largement moins qu'en 2023 (40).
12:40 - Départ fictif
C'est parti pour le départ fictif de cette 13e étape du Giro 2026. Un défilé d'environ 15 minutes dans les rues d'Alessandria.
12:30 - Paul Magnier à la pêche aux points
Le Français, bien que toujours leader du maillot Cyclamen, est désormais mis sous pression par un Jhonatan Narvaez qui engrange les points chaque jour passé à l'avant. Résultat, l'Equatorien ne pointe plus qu'à 11 points de Magnier de ce classement. Sur cette 13e étape du Giro 2026, le Français devrait tenter de s'immiscer dans une échappée pour faire le sprint de Stresa au km 155.
12:00 - Le classement général au départ
Au départ de cette 13e étape du Giro 2026, voici le classement général avec comme leader le Portugais Afonso Eulalio.
Outre la victoire d'Alec Segaert, son coéquipier Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) a repris 6" au général grâce au kilomètre Red Bull. Le Portugais compte dorénavant 33" d'avance sur Jonas Vingegaard, à l'issue de cette 12e étape du #GirodItalia. pic.twitter.com/c9LCE3VKdM— Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 21, 2026
11:30 - Les favoris de la 13e étape
Pour la victoire de cette 13e étape du Giro 2026, plusieurs coureurs s'avancent en favoris. En forme sur ce Tour d'Italie, les insaisissables Jhonatan Narvaez et Giulio Ciccone auront certainement encore des envies d'échappée, au même titre qu'un Jan Christen. Côté italien, les Scaroni, Ulissi et pourquoi pas Ganna, pourraient aussi être de la partie.
Le Giro d'Italia est le premier Grand Tour de la saison et se dispute sur trois semaines du 8 mai au 31 mai. La course ne bénéficiera pas de diffusion en clair comme c'est le cas depuis de nombreuses années. Pour suivre les étapes en direct et en intégralité, il faudra suivre la course sur les antennes d'Eurosport et l'application HBO Max.