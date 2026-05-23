Giro 2026 : la Visma impose un rythme infernal pour Vingegaard, suivez la 14e étape en direct, le classement
Cette 14e étape du Giro 2026 fait saliver tant son profil est montagneux. Jonas Vingegaard a l'occasion d'empocher une troisième victoire, avec l'ambition de prendre le maillot rose.
Le classement du Giro 2026
Results powered by FirstCycling.com
13:49 - Le départ de la 14e étape en vidéo
Revivez le départ de la 14e étape du Giro 2026.
MT25 (that's Manuele Tarozzi) is the first attacker of the day! #Giroditalia pic.twitter.com/pH62vSFM2L— Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2026
13:43 - Le point sur la course (km121)
A 121 kilomètres de l'arrivée de cette 14e étape du Giro 2026, van der Lee et Christen ouvrent la route. 20" derrière, 24 hommes sont en chasse (Vergallito, Marcellusi, Cepeda, Ciccone, Mas, Lopez, Milesi, Rubio, Hirt, De la Cruz, Donovan, Zukowsky, Vlasov, Garofoli, Bouwman, Juul-Jensen, Leemreize, Crescioli, Tonelli, Arrieta, Narvaez, Poels, Kulset, Leknessund). Le peloton pointe à1'25", toujours emmené par la Visma Lease a Bike.
13:36 - Christen et van der Lee relancent (km122)
A mi-ascension du col de Saint-Barthélémy, l'échappée grapille du temps. Après avoir attaqué, Christen et van der Lee sont seuls en tête avec 1'11" d'avance sur le peloton et avec 18 secondes sur le reste de l'échappée. C'est toujours la Visma Lease a Bike qui mène la danse derrière.
13:33 - Déjà un rythme infernal, la 14e étape en direct
Cette 14e étape du Giro 2026 a commencé sur les chapeaux de roue avec la Visma Lease a Biike qui imprime un tempo de folie.
13:30 - Eulalio prêt pour la bataille
Eulalio se prépare à une sacrée bataille pour conserver son maillot rose à l'issue de la 14e étape du Giro 2026.
Locked. In. #GirodItalia pic.twitter.com/vBqrwJogna— Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2026
13:24 - La Visma Lease a Bike impose son rythme (km126)
La formation de Vingegaard imprime un tempo absolument infernal en tête de peloton. Scaroni, Milan en font déjà les frais à l'arrière du peloton. Les échappés, bien que nombreux, ne parviennent pas à creuser un écart plus important que les 12 secondes actuelles.
13:21 - Une large échappée prend ses distances (km128)
Au total, ils sont 18 à l'avant en ce début de 14e étape du Giro 2026. On retrouve : Vergallito, Marcellusi, Turconi, Cepeda, van der lee, Ciccone, Lopez, Milesi, Rubio, Vlasov, Bouwman, Juul-Jensen, Hamilton, Bais, Arrieta, Christen, Narvaez et Pouls. Le peloton pointe à seulement 14 secondes.
13:17 - Saint-Barthélémy !
C'est parti pour la première difficulté de la 14e étape du Giro 2026, le col de Saint-Barthélémy (15.7km à 6.2%). les premières pentes qui permettent à plusieurs coureurs d'oser attaquer le train de la Visma Lease a Bike en tête de peloton.
13:15 - Bais s'échappe seul (km131)
Juste avant la première difficulté de cette 14e étape du Giro 2026, le coureur de la formation Polti VisitMalta s'échappe en solitaire. Derrière, Marcellusi et Hamilton relance à l'avant du peloton.
13:13 - La Visma déjà aux avant-postes (km132)
Présente à l'avant du peloton, la formation de Vingegaard prend déjà les choses en main un kilomètre à peine après le départ de cette 14e étape du Giro 2026.
13:10 - C'est parti pour la 14e étape !
Top départ de la 14e étape du Giro 2026 avec cinq ascensions au programme aujourd'hui !
12:59 - 24 abandons depuis le départ
Depuis le départ de ce Giro 2026, 24 coureurs ont abandonné. Les derniers en date, Romo, Bax et van Eetvelt sur la 12e étape.
12:45 - Départ dans 10 minutes !
Le départ réel sera donné dans 10 minutes depuis Aoste. Une entame de 14e étape du Giro 2026 qui sera donnée arrêtée.
12:30 - Une arrivée à Pila
C'est une arrivée de la 14e étape du Giro 2026 qui s'annonce difficile avec le Pila et son arrivée au sommet. 16.6km à 7% de moyenne qui fera office de bouquet final. Les dernières arrivées du Giro à Pila remontent à 1992 (étape 19 remportée par Bolts) et 1987 (21e étape, remportée par Millar).
12:00 - Le classement général au départ de la 14e étape
Au départ de cette 14e étape du Giro 2026, Thymen Arensman complète le podium à 2'03". Il devra faire face aux attaques de Felix Gall (+2'30"), Ben O'Connor (2'50") et Jai Hindley (3'12") dans une bataille pour le podium qui s'annonce indécise.
Le peloton a terminé à plus de 13 minutes d'Alberto Bettiol sur cette 13e étape du #GirodItalia, mais il n'y a comme prévu aucun changement au top 10 du classement général.— Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 22, 2026
Afonso Eulalio passera une 9e journée en rose ce samedi, probablement la dernière au vu du parcours. pic.twitter.com/1M2miWcLbV
11:30 - Eulalio va devoir s'arracher
Le Portugais, leader du Giro 2026, va devoir s'arracher pour conserver sa tunique rose. Jonas Vingegaard, à seulement 33" secondes, va certainement passer à l'attaque dans l'ascension finale du Pila. Il y a de très grandes chances que le Danois soit en rose au terme de cette 14e étape.
11:00 - Le profil de l'étape en vidéo
Voici le profil de cette 14e étape du Giro 2026. 133 kilomètres de haute intensité qui s'annoncent entre Aoste et Pila.
Tappa 14 | Stage 14— Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2026
Aosta
Pila
133 KM
12:55#GirodItalia @vdaufficiale pic.twitter.com/ID121RBXXU
10:30 - Bonjour à toutes et à tous !
Bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté la 14e étape du Giro 2026. Ce samedi 23 mai c'est un profil franchement alléchant qui se dresse devant les coureurs : cinq ascensions dont trois de 1er catégorie, de quoi voir une belle passe d'armes entre les favoris. Départ de l'étape depuis Aoste dès 13h05 !
Le Giro d'Italia est le premier Grand Tour de la saison et se dispute sur trois semaines du 8 mai au 31 mai. La course ne bénéficiera pas de diffusion en clair comme c'est le cas depuis de nombreuses années. Pour suivre les étapes en direct et en intégralité, il faudra suivre la course sur les antennes d'Eurosport et l'application HBO Max.