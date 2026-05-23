Giro 2026 : la Visma impose un rythme infernal pour Vingegaard, suivez la 14e étape en direct, le classement

Cette 14e étape du Giro 2026 fait saliver tant son profil est montagneux. Jonas Vingegaard a l'occasion d'empocher une troisième victoire, avec l'ambition de prendre le maillot rose.

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13:49 - Le départ de la 14e étape en vidéo Revivez le départ de la 14e étape du Giro 2026.

13:43 - Le point sur la course (km121) A 121 kilomètres de l'arrivée de cette 14e étape du Giro 2026, van der Lee et Christen ouvrent la route. 20" derrière, 24 hommes sont en chasse (Vergallito, Marcellusi, Cepeda, Ciccone, Mas, Lopez, Milesi, Rubio, Hirt, De la Cruz, Donovan, Zukowsky, Vlasov, Garofoli, Bouwman, Juul-Jensen, Leemreize, Crescioli, Tonelli, Arrieta, Narvaez, Poels, Kulset, Leknessund). Le peloton pointe à1'25", toujours emmené par la Visma Lease a Bike.

13:36 - Christen et van der Lee relancent (km122) A mi-ascension du col de Saint-Barthélémy, l'échappée grapille du temps. Après avoir attaqué, Christen et van der Lee sont seuls en tête avec 1'11" d'avance sur le peloton et avec 18 secondes sur le reste de l'échappée. C'est toujours la Visma Lease a Bike qui mène la danse derrière.

13:33 - Déjà un rythme infernal, la 14e étape en direct Cette 14e étape du Giro 2026 a commencé sur les chapeaux de roue avec la Visma Lease a Biike qui imprime un tempo de folie.

13:30 - Eulalio prêt pour la bataille Eulalio se prépare à une sacrée bataille pour conserver son maillot rose à l'issue de la 14e étape du Giro 2026.

13:24 - La Visma Lease a Bike impose son rythme (km126) La formation de Vingegaard imprime un tempo absolument infernal en tête de peloton. Scaroni, Milan en font déjà les frais à l'arrière du peloton. Les échappés, bien que nombreux, ne parviennent pas à creuser un écart plus important que les 12 secondes actuelles.

13:21 - Une large échappée prend ses distances (km128) Au total, ils sont 18 à l'avant en ce début de 14e étape du Giro 2026. On retrouve : Vergallito, Marcellusi, Turconi, Cepeda, van der lee, Ciccone, Lopez, Milesi, Rubio, Vlasov, Bouwman, Juul-Jensen, Hamilton, Bais, Arrieta, Christen, Narvaez et Pouls. Le peloton pointe à seulement 14 secondes.

13:17 - Saint-Barthélémy ! C'est parti pour la première difficulté de la 14e étape du Giro 2026, le col de Saint-Barthélémy (15.7km à 6.2%). les premières pentes qui permettent à plusieurs coureurs d'oser attaquer le train de la Visma Lease a Bike en tête de peloton.

13:15 - Bais s'échappe seul (km131) Juste avant la première difficulté de cette 14e étape du Giro 2026, le coureur de la formation Polti VisitMalta s'échappe en solitaire. Derrière, Marcellusi et Hamilton relance à l'avant du peloton.

13:13 - La Visma déjà aux avant-postes (km132) Présente à l'avant du peloton, la formation de Vingegaard prend déjà les choses en main un kilomètre à peine après le départ de cette 14e étape du Giro 2026.

13:10 - C'est parti pour la 14e étape ! Top départ de la 14e étape du Giro 2026 avec cinq ascensions au programme aujourd'hui !

12:59 - 24 abandons depuis le départ Depuis le départ de ce Giro 2026, 24 coureurs ont abandonné. Les derniers en date, Romo, Bax et van Eetvelt sur la 12e étape.

12:55 - Le départ fictif C'est parti pour le départ fictif de cette 14e étape du Giro 2026.

12:45 - Départ dans 10 minutes ! Le départ réel sera donné dans 10 minutes depuis Aoste. Une entame de 14e étape du Giro 2026 qui sera donnée arrêtée.

12:30 - Une arrivée à Pila C'est une arrivée de la 14e étape du Giro 2026 qui s'annonce difficile avec le Pila et son arrivée au sommet. 16.6km à 7% de moyenne qui fera office de bouquet final. Les dernières arrivées du Giro à Pila remontent à 1992 (étape 19 remportée par Bolts) et 1987 (21e étape, remportée par Millar).

12:00 - Le classement général au départ de la 14e étape Au départ de cette 14e étape du Giro 2026, Thymen Arensman complète le podium à 2'03". Il devra faire face aux attaques de Felix Gall (+2'30"), Ben O'Connor (2'50") et Jai Hindley (3'12") dans une bataille pour le podium qui s'annonce indécise.

11:30 - Eulalio va devoir s'arracher Le Portugais, leader du Giro 2026, va devoir s'arracher pour conserver sa tunique rose. Jonas Vingegaard, à seulement 33" secondes, va certainement passer à l'attaque dans l'ascension finale du Pila. Il y a de très grandes chances que le Danois soit en rose au terme de cette 14e étape.

11:00 - Le profil de l'étape en vidéo Voici le profil de cette 14e étape du Giro 2026. 133 kilomètres de haute intensité qui s'annoncent entre Aoste et Pila.