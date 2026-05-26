Giro 2026 : objectif quadruplé pour l'ogre Vingegaard, suivez la 16e étape en direct, le classement

La dernière semaine du Giro 2026 s'ouvre avec une 16e étape casse-pattes où Jonas Vingegaard voudra creuser un peu plus en tête du général et Paul Magnier sauver son maillot cyclamen menacé.

En direct

14:46 - Une première difficulté qui fait mal (km81) Cette première difficulté de la 16e étape du Giro 2026 est dévastatrice pour bon nombre de coureurs désormais distancés par un peloton emmené par la Visma Lease a Bike. Un petit groupe de huit coureurs parvient à prendre quelques dizaines de mètres d'avance, avec Ciccone !

14:42 - Ciccone présent aux avant-postes (km82) Plusieurs coureurs sont présents aux avant-postes comme Ciccone, Narvaez mais aussi Rochas. Ces hommes sont pour l'instant marqués à la culotte par la Visma Lease a Bike qui fait le tempo juste derrière. Sous ce rythme intense, Magnier et Bjerg sont lâchés par le peloton.

14:37 - C'est parti pour le Torre ! Alors que le peloton est sur le point de faire la jonction avec l'échappée, place à la première difficulté de cette 16e étape du Giro 2026 avec le Torre (4.7km à 5.6%).

14:33 - Arrieta attaque (km88) L'Espagnol de la formation UAE Team Emirates place une attaque en tête de peloton. Le peloton, qui roule particulièrement vite, ne le laisse pas partir et revient à 16 petites secondes de l'échappée dans cette 16e étape du Giro 2026.

14:26 - Bernal mal placé dans le peloton (km94) A moins de 100 kilomètres de l'arrivée de cette 16e étape du Giro 2026, Egan Bernal est particulièrement mal placé au sein du peloton. A environ moins de 20 kilomètres de la première difficulté, le Colombien va rapidement devoir se replacer.

14:22 - La 150e de Ganna Vainqueur du contre-la-montre du Giro 2026, Filippo Ganna fête son 150e départ d'étape de Grand Tour.

14:20 - Beloki mieux placé dans l'échappée Au sein de l'échappée de cette 16e étape du Giro 2026, Beloki est celui qui est le mieux placé au général. L'Espagnol est 18e à 11'33" de Vingegaard.

14:15 - La Lidl Trek étire le peloton (km105) La formation Lidl-Trek, avec notamment Milan, roule fort en tête de peloton pour son leader en montagne, Giulio Ciccone. L'échappée dispose pour l'instant de 30 secondes d'avance en ce début de 16e étape du Giro 2026.

14:12 - Une échappée se forme (km107) A plus de 100 kilomètres de l'arrivée de cette 16e étape du Giro 2026, une échappée de 11 coureurs s'est formée. On retrouve ainsi à l'avant Johan Jacobs, Markel Beloki, Simone Gualdi, Tim Torn Teutenberg, Nelson Oliveira, Christopher Juul-Jensen, Franck van den Broek, Ludovico Crescioli, Antonio Morgado, Simone Gualdi et Diego Ulissi.

14:07 - Vingegaard veut une 4e victoire A la vue de l'ultra présence des Visma Lease a Bike en tête de peloton, une chose est sûre, Jonas Vingegaard vise ni plus ni moins que la victoire sur cette 16e étape du Giro 2026. Sa formation risque de limiter la formation d'échappée pour que le Danois glane une 4e victoire dans ce Tour d'Italie.

14:05 - Des attaques immédiates ! (km112) Dès les premiers hectomètres de cette 16e étape du Giro 2026, van der Lee place une attaque avec Naberman et Jacobs. Derrière, les relances s'enchaînent mais les Visma Lease a Bike filtrent.

14:03 - Suivez la 16e étape en direct C'est parti pour cette 16e étape du Giro 2026 entre Bellinzona et Cari !

14:00 - Le départ est retardé Programmé à 14h00, le départ de cette 16e étape du Giro 2026 est retardé de quelques minutes.

13:55 - Pascal Ackermann non partant Au départ de cette 16e étape du Giro 2026, Pascal Ackermann est absent. C'est le 27e abandon depuis le début de ce Tour d'Italie.

13:45 - Le départ fictif C'est parti pour le départ fictif de cette 16e étape du Giro. Les coureurs sont dans le défilé en direction du départ réel qui sera donné depuis Bellinzona d'ici 15 minutes.

13:30 - Vingegaard, roi de la montagne Au départ de cette 16e étape du Giro 2026, Jonas Vingegaard, en plus de détenir le maillot rose, est le porteur incontesté du maillot bleu de la montagne. Dans ce classement, le Danois écrase tout simplement la concurrence du haut de ses 161 points. Derrière, la lutte pour le 2e place fait rage entre Jardi van der Lee (161 pts), Giulio Ciccone (75pts), Felix Gall (72pts) et Diego Pablo Sevilla (63pts).

13:00 - Paul Magnier a son graal à défendre C'est certainement l'un des plus gros enjeux de cette ultime semaine du Giro 2026, Paul Magnier (145pts) va-t-il conserver son maillot cyclamen ? Le Tricolore n'est pas assuré de le conserver à l'issue de cette 16e étape , puisque Jhonatan Narvaez (131pts), son dauphin, reprendrait la place de leader en cas de victoire aujourd'hui dans le cas où Magnier ne prendrait aucun point lors du sprint intermédiaire de Ludiano.

12:30 - Vingegaard en promenade de santé Au début de cette dernière semaine du Giro 2026, Jonas Vingegaard file tout droit vers la victoire de son 1er Tour d'Italie. Le Danois présente 2'26" sur son poursuivant Afonso Eulalio et 2'50" sur Felix Gall.

12:00 - Le profil de l'étape en vidéo Voici le profil de la 16e étape du Giro 2026 avec cinq ascensions au programme, un sprint intermédiaire et le Red Bull KM placé juste avant le Cari.