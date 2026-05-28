Giro 2026: Magnier vs Narvaez, bataille pour la maillot cyclamen, suivez la 18e étape en direct, le classement

Sur la 18e étape du Giro 2026 entre Fai della Paganella et Pieve di Soligno, les baroudeurs auront encore un beau terrain de jeu. On suivra la féroce lutte entre Magnier et Narvaez pour le maillot cyclamen.

En direct

15:16 - Le peloton à moins d'une minute (km91) A 91 kilomètres de l'arrivée de la 18e étape du Giro 2026, derrière l'échappée, le peloton pointe désormais à 53 secondes alors que les coureurs vont bientôt entamer l'ascension du Fastro (3.2km à 3.9%).

15:10 - Le quatuor en vidéo Revivez la jonction entre Geens et les échappés Shaw, Bais et Mifsud. Ils sont désormais 4 au sein de l'échappée de cette 18e étape du Giro 2026. We have the breakaway of the day - @LidlTrek is controlling the peloton, giving this quatuor barely over 1'



Mattia Bais (PTV)

Andrea Mifsud (PTV)

James Shaw (EFE)

Jonas Geens (APT)



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15:06 - Un quatuor ouvre le route (km99) Ils sont désormais quatre à être en tête dans cette 18e étape du Giro 2026 : Geens, Shaw, Bais et Mifsud. L'échappée présente 1'10" sur le peloton.

14:59 - Geens tente le coup à son tour (km108) Le Belge de la formation Alpecin - Premier Tech a fait un gros effort pour sortir du peloton. Il est désormais intercalé à 17 secondes du trio de tête dans cette 18e étape du Giro 2026.

14:56 - Le Fastro se rapproche (km108) Désormais, les coureurs vont enchaîner les portions descendantes pour rejoindre le pied de la première difficulté répertoriée de cette 18e étape du Giro 2026 : le Fastro (3.2km à 3.9%) d'ici 25 kilomètres. Shaw a fait la jonction avec Bais et Mifsud pour former un trio de tête qui dispose de 45 secondes d'avance sur le peloton.

14:51 - La Lidl Trek prend les choses en main (km113) La formation allemande, qui roule pour Jonathan Milan qui vise la victoire sur cette 18e étape du Giro 2026, vient de prendre les commandes du peloton pour maintenir un écart faible avec Bais et Mifsud à 24". Shaw est intercalé à 10 secondes.

14:45 - Le peloton à 20" (km116) A 116 km de l'arrivée de cette 18e étape du Giro 2026, le duo Bais - Mifsud ouvre toujours la route. Derrière, Rafferty a tenté de s'intercaler mais vient d'être repris à 28 secondes.

14:40 - La Team Polti à l'honneur La formation italienne a placé ses deux hommes à l'avant dans cette 18e étape du Giro 2026, bien que le peloton soit quasiment au contact. 2 It's a @teampolti duo in the lead!



Birthday boy Andrea Mifsud and @mattia_bais have a 10" advantage over the peloton#Giroditalia pic.twitter.com/lsVmxoy7FI — Giro d'Italia (@giroditalia) May 28, 2026

14:36 - Crevaison pour Hindley (km126) Le coureur de la formation Red Bull Bora a été victime d'une crevaison alors que le peloton roule fort dans cette 18e étape du Giro 2026. Bais et Mifsud n'ont plus que 12 secondes d'avance sur le peloton.

14:33 - Un Français tente le coup ! (km127) Dans cette portion de légère descente, Brieuc Rolland part à l'attaque dans l'espoir de revenir sur le duo Bais-Mifsud en tête. le Tricolore pointe à 8 secondes, juste devant le peloton.

14:27 - Un duo s'extirpe (km133) Dans la descente du Madrano, Oliveira a tenté une attaque suivie par Bais. Si le peloton revient, l'Italien repart à l'attaque avec Mifsud dans sa roue. les deux hommes ont 10 secondes d'avance sur le peloton à 133 kilomètres de l'arrivée de la 18e étape du Giro 2026.

14:23 - Revivez le départ de l'étape Revivez en vidéo le départ de cette 18e étape du Giro 2026. No attack on KM 0?????



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14:17 - Le Madrano (km139) Les coureurs enchaînent immédiatement avec une autre difficulté, le Madrano (2.6km à 5.1%). Elle aussi n'est pas répertoriée dans cette 18e étape du Giro 2026.

14:13 - Course groupée (km141) Fin de l'échappée à 141 kilomètres de l'arrivée de cette 18e étape du Giro 2026. Le peloton est de nouveau groupé.

14:12 - Un groupe en chasse (km142) A 142 kilomètres de l'arrivée de cette 18e étape du Giro 2026, un groupe de 4 coureurs part en chasse de Jacobs, seul en tête. Dans cette poursuite , on retrouve Magli, Juan Pe Lopez, Hamilton et Harold Lopez. Le peloton pointe à 15 petites secondes.

14:07 - Le peloton accélère (km144) Dans le Civezzano, le peloton élève le curseur sous l'impulsion des attaques de Juan Pe Lopez et Harold Lopez. Le peloton ne pointe plus qu'à 25 secondes de Jacobs, désormais seul en tête de cette 18e étape du Giro 2026.

14:00 - Le Civezzano (km149) C'est la première difficulté de cette 18e étape du Giro 2026 : le Civezzano (4.9km à 6.2%). Magli et Jacobs présentent 17 secondes sur Kopecky et 1'15" sur le peloton.

13:56 - Kopecky tente sa chance (km154) Au tour du Tchèque de se lancer à la poursuite des deux hommes de tête. Il est intercalé à 16 petites secondes alors que les coureurs se rapprochent de la première difficulté non répertoriée de cette 18e étape du Giro 2026.

13:51 - Sevilla est repris (km160) Parti seul à la poursuite de Jacobs et Magli, Sevilla est désormais repris par le peloton qui pointe à 40 secondes du duo qui ouvre la route dans cette 18e étape du Giro 2026.