Giro 2026 : suivez la 1ère étape en direct

Le Giro 2026 débute ce vendredi 8 mai sur les routes bulgares. Une première étape de 147 km entre Nessebar et Bourgas qui est dans le viseur de Paul Magnier, qui pourrait revêtir d'entrée le Maillot Rose.

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13:12 - Les premières images En vidéo, le lancement de ce Giro 2026 avec le départ fictif

13:10 - Vingegaard, le triplé en ligne de mire À 29 ans, Jonas Vingegaard s’attaque au Giro 2026, le dernier Grand Tour manquant de son palmarès, après ses victoires sur le Tour de France 2022 et 2023 ainsi que la Vuelta 2025. L’objectif est clair : tenter un triplé historique Giro-Tour-Vuelta, un exploit extrêmement rare dans l’histoire du cyclisme. « Vu tous ces noms, ce serait vraiment spécial d’ajouter le mien sur la liste. Entrer dans ce cercle de légendes serait quelque chose d’incroyable pour moi, presque irréel », confie le Danois, conscient de la portée de son défi. En cas de succès, il rejoindrait des monuments comme Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Chris Froome. « Être associé à ces coureurs, c’est entrer dans l’histoire du sport, pas seulement du cyclisme. C’est un rêve que je n’aurais jamais pensé pouvoir approcher un jour », ajoute-t-il. Son entraîneur Mathieu Heijboer insiste sur la logique de ce choix : « Dès la fin de la Vuelta, Jonas a exprimé très clairement son envie de courir le Giro. Nous avons analysé ses données et constaté qu’il récupère très bien des enchaînements de Grands Tours. Cela peut même le rendre plus fort ensuite. » Vingegaard le confirme : « Faire le Giro peut m’amener à un autre niveau pour le Tour. Je sens que ces efforts répétés construisent quelque chose de différent dans ma préparation. » Une ambition qui mêle histoire, progression et quête de légende.

13:08 - 144km - Deux échappés au Km 0 Deux coureurs seulement ont tenté l'échappée au départ de la course, il s'agit de l'ItalienTarozzi et l'Espagnol Sevilla

13:06 - Une première étape taillée pour Magnier Paul Magnier se voit bien porter le maillot rose avec une victoire sur cette première étape, comme il a déclaré lors de la présentation des équipes " C'est rare de voir un sprint pour un Maillot rose, jaune ou rouge. Il va falloir saisir l'opportunité. L'arrivée en faux-plat montant me convient bien. Je suis excité de prendre le départ. Je me sens autant en forme sur le sprint que sur les montées. Je pense que j'aurai un petit avantage "

13:04 - C'est parti pour le Giro Passage au km 0 pour les 184 coureurs, c'est parti pour ce Giro 2026.

12:59 - Les Français en lice Le Giro 2026 réunira 184 coureurs et 23 équipes. Côté français, seulement neuf tricolores seront au départ du Tour d’Italie, un effectif réduit mais de qualité, notamment chez les sprinteurs. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) représente la principale chance de victoire française sur les étapes de sprint et peut viser le maillot rose dès la première journée, face à Jonathan Milan et Dylan Groenewegen. Paul Penhoët (Groupama FDJ United) tentera aussi de briller dans les arrivées massives pour engranger de la confiance en WorldTour. Mathys Rondel (Tudor), régulier depuis plusieurs mois, apparaît comme un outsider crédible pour le top 10 au classement général avec Tudor et Michael Storer. Brieuc Rolland (Groupama FDJ United) poursuit son apprentissage et pourrait tenter sa chance en échappée en montagne. Warren Barguil de la formation Team PicNic-Post NL disputera son second Giro. Le spécialiste de la montagne a lourdement chuté en Février, et son état de forme n'est pas encore optimal. Les autres Français sont tous de l'équipe Groupama FDJ United : Cavagna,Barthe, Huens et Rochas

12:51 - Départ fictif donné ! Le Départ fictif est donné pour les 184 partants de ce Giro 2026

12:48 - Les favoris de l'étape Sur ce parcours plat et relativement court de 147 km, le grand favori se nomme Jonathan Milan (Lidl-Trek), référence mondiale des arrivées massives et principal candidat au premier Maillot Rose. Mais Paul Magnier (Soudal Quick-Step) aura lui aussi à cœur de briller. Le jeune Français, très attendu pour son premier Giro, peut profiter d’un final rapide pour jouer les premiers rôles et rêver d’endosser la tunique rose dès l’ouverture de ce Giro. La concurrence sera également emmenée par Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Kaden Groves (Alpecin-PremierTech) et Arnaud De Lie (Lotto Intermarché).

12:40 - Le profil de l'étape Avec ses 147 kilomètres entre Nessebar et Bourgas, cette première étape du Giro 2026 devrait offrir une journée plutôt tranquille au peloton. Le tracé, essentiellement plat le long de la mer Noire, ne comporte que quelques courtes bosses concentrées dans un circuit de 22 km parcouru à deux reprises au milieu de l’étape. Après un premier passage à proximité de Bourgas, les coureurs prendront la direction de Sozopol pour deux boucles sur un circuit rapide marqué par quelques petits raidards, dont la montée de Cape Agalina, classée GPM à deux reprises et support du premier Maillot Bleu du Giro. Le final, de retour vers Bourgas en longeant la côte, devrait surtout favoriser une arrivée massive et offrir un premier sprint très attendu pour l’attribution du Maillot Rose.

12:36 - Sur quelle chaîne est diffusée la course ? Vous pouvez suivre cette première étape du Giro 2026 sur la chaîne Eurosport 1 à partir de 13h. Le départ fictif sera donné à 12h50. L'arrivée est prévue entre 16h10 et 16h30