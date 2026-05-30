Giro 2026 : la dernière grande explication en montagne, suivez la 20e étape en direct, le classement

Cette 20e étape du Giro 2026 sera l'occasion pour le peloton de s'expliquer une dernière fois en montagne avant de rejoindre Rome demain.

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14:13 - Le Piancavallo, c'est parti ! C'est parti pour la première des deux ascension du Piancavallo dans cette 20e étape du Giro. La dernière grande difficulté de ce Tour d'Italie, 14.5km à 7.8%.

14:08 - Ravito avant la bagarre (km71) Le peloton passe au ravito de la 20e étape du Giro 2026, de quoi recharger les batteries avant d'entamer la première ascension du Piancavallo.

14:04 - La manita pour Vingegaard ? Alors qu'il dispute aujourd'hui sa 50e course en Italie sous le maillot Visma Lease a Bike, Jonas Vingegaard compte bien glaner une cinquième victoire dans ce Giro 2026. Le Danois est libéré, lui qui, sans abandon d'ici Rome, va remporter son premier Tour d'Italie.

13:58 - Magnier va succéder à Démarre Largement en tête du classement par points du Giro 2026, Paul Magnier va, si aucune chute ne le contraint à abandonner, afficher le maillot cyclamen à Rome. Le Français succédera à Mads Pedersen, leader de ce classement en 2025 et deviendra le premier tricolore depuis Arnaud Démarre en 2022 à remporter le maillot mauve.

13:53 - Le Piancavallo se rapproche Les coureurs ne vont plus tarder à se présenter devant la 2e difficulté du jour, la première des deux ascension du Piancavallo (14.5km à 7.8%).

13:46 - La vie en rose Dans cette 20e étape du Giro 2026, certains n'hésitent pas à allumer des fumigènes roses en nombre. È sicuramente una lei



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13:42 - Les victoires à l'avant Dans cette échappée de la 20e étape du Giro 2026, Silva est celui qui présente le plus de victoires en professionnel (8) devant Leknessund (7) et Tarozzi (3).

13:33 - L'échappée reprend du champ (km99) Alors que le peloton s'était rapproché à 4 minutes de l'échappée après le Clauzetto, les cinq hommes de tête creusent à nouveau : 4'36" d'écart désormais.

13:27 - Chute de Dversnes ! Dans la descente du Clauzetto, le coureur de la Uno X Mobility a chuté. Il va pourvoir reprendre la route de cette 20e étape du Giro 2026.

13:22 - La situation de course (107km) A 107 kilomètres de l'arrivée de cette 20e étape du Giro 2026, l'échappée présente 4'03" d'avance sur le peloton emmené par la Visma Lease a Bike. Les coureurs sont actuellement dans une portion plate de 40 kilomètres pour se présenter devant le Piancavallo (14.5km à 7.8%).

13:15 - Pas de bataille pour les points de la montagne Au sommet du Clauzetto, l'échappée n'a pas livré bataille pour les 9 points de la montagne. Leknessund est passé en tête devant Huens et Silva. Ciccone n'est pas du tout inquiété par les hommes à l'avant dans ce classement de la montagne du Giro 2026.

13:14 - Rex fait le tempo (km114) Le coureur de la formation fait le tempo en tête d'un peloton qui pointe à 3'55" de l'échappée dans les pentes du Clauzetto.

13:06 - Silva peut doubler la mise (km117) L'Uruguayen, vainqueur de la 2e étape du Giro 2026, a l'occasion de signer un deuxième succès alors qu'il est présent au sein de l'échappée qui présente 4'10" d'avance sur le peloton.

13:03 - La bataille au sprint intermédiaire Revivez en vidéo la bataille pour les points du sprint intermédiaire entre Leknessund, Tarozzi et Silva, remporté par ce dernier.

12:55 - La première diffculté ! (124) Place à la première difficulté de cette 20e étape du Giro 2026 avec le Clauzetto (6.8km à 5.6%), col de 3e catégorie. L'échappée présente 5'23" d'avance sur le peloton.

12:50 - Silva passe en tête au sprint intermédiaire Au sprint intermédiaire de Forgaria nel Friuli, Silva passe en tête devant Leknessund et Tarozzi.

12:45 - Jonction à l'avant ! (km129) Après quasiment 55 kilomètres intercalés entre l'échappée et le peloton, Tarozzi et Warbasse sont parvenus à revenir sur les hommes à l'avant. Superbe effort des deux coureurs qui n'ont jamais abdiqué dans cette 20e étape du Giro 2026.

12:39 - La Visma Lease a Bike emmène le peloton (km133) A 5'33" de l'échappée, le peloton roule à allure modérée avec la Visma Lease a Bike qui donne le tempo dans cette 20e étape du Giro 2026.

12:34 - A l'approche du sprint intermédiaire Alors que les coureurs ont couvert 65 kilomètres dans cette 20e étape du Giro 2026, le sprint intermédiaire se rapproche alors que le maillot cyclamen est d'ores et déjà gagné pour Magnier. Juste après, place au Clauzetto.