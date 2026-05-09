Giro 2026 : une échappée qui tient bon, la pluie s'invite, suivez la 2ème étape en direct

Deuxième étape de Giro 2026 ce samedi 9 mai entre Bourgas et Veliko Tarnovo (221km). Un parcours accidenté qui convient parfaitement aux puncheurs comme Filippo Ganna. Paul Magnier devra s'employer pour garder son maillot rose.

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14:31 - 95km - Plus que 2'30" d'avance Il ne reste plus que 2 minutes 30 secondes d'avance pour les deux hommes de tête (Maestri et Sevilla) sur le peloton

14:29 - Sevilla engrange les points Diego Pablo Sevilla passe encore en premier le sommet de Byala Pass. Il conorte sa 1e place au classement de la montagne avec 9 points de plus. Maestri prend 4 points, Mullen 2 points et Mihojlevic 1 point

14:22 - 101km - Le premier sprint (vidéo) En vidéo, le premier sprint de l'étape remporté par Sevilla

14:13 - 108km - L'écart se réduit L'écart entre le duo Maestri-Sevilla et le peloton se réduit progressivement. Plus que quatre minutes d'avance pour les hommes de tête

14:04 - 115 km - Magnier prend 5 points Paul Magnier a réussi à prendre 5 points au classement du maillot ciclamen en passant en tête du pelon le premier sprint intermédiaire. Sévilla a empoche 12 points et Maestri 8 points

13:58 - Veliko Tarnovo, ancienne capitale de Bulgarie La ville hôte de l'arrivée de la deuxième étape, est une ancienne capitale de la Bulgarie Nichée entre les méandres de la rivière Yantra, Veliko Tarnovo est considérée comme l’une des villes les plus importantes sur le plan historique en Bulgarie. Entre le XIIe et le XIVe siècle, elle fut la capitale du Second Empire bulgare et, pendant plus de deux siècles, elle constitua le cœur politique, culturel et religieux du pays, laissant un héritage encore très visible dans le paysage urbain actuel. Le symbole de la ville est la forteresse de Tsarevets, un vaste complexe médiéval construit sur une colline dominante, où se dressaient autrefois le palais royal et le patriarcat bulgare. Ses murailles, ses tours et sa position spectaculaire témoignent encore de la puissance de la cité au Moyen Âge. Le centre historique s’étend quant à lui sur des pentes abruptes, avec des maisons serrées les unes contre les autres, des ruelles sinueuses et des ateliers d’artisans qui renforcent une atmosphère profondément ancrée dans la tradition bulgare. L’un des lieux les plus typiques est Samovodska Charshia, ancienne rue commerçante aujourd’hui animée par des ateliers, des cafés et de petites activités artistiques. La cuisine locale reflète le mélange entre culture balkanique et tradition rurale, avec des plats comme la banitsa, le kavarma ou des viandes épicées, souvent accompagnés de vins produits dans les régions voisines. Veliko Tarnovo est aussi connue pour le spectacle « Sound and Light », considéré comme l’un de ses symboles modernes : musique, lumières, lasers et cloches illuminent la forteresse de Tsarevets en racontant l’histoire de la Bulgarie de manière spectaculaire. Créé en 1985 par une équipe tchéco-bulgare, ce show est présenté tout au long de l’année lors de fêtes ou d’événements spéciaux, renforçant le lien entre mémoire historique et identité de la ville.

13:50 - 120km - Sevilla remporte le sprint intermédiaire Diego Pablo Sevilla conforte sa place au classement du maillot bleu en passant premier le premier point du sprint intermédiaire devant Maestri

13:41 - Quelques images (vidéo) Plus que 125km de course dans cette deuxième étape du Giro

13:28 - 130km - Les regrets de Kuss Le coéquipier de Jonas Vingegaard, Sepp Kuss a évoqué son absence au Giro l'année passée : " L’année dernière, j’ai regretté de ne pas être au Giro d'Italia et de voir mon coéquipier Yates triompher. Mais la dernière fois que j’y étais, nous avons gagné avec Roglič, et j’y ai beaucoup appris, des choses qui pourraient encore nous être utiles cette année avec Jonas. Aujourd’hui, il faut rester concentrés, beaucoup de coureurs peuvent gagner et nous ne devons pas nous faire surprendre."

13:21 - 135km - Les coureurs se protégent La majorité des coureurs du peloton mettent leurs imperméables avec l'apparition des premières gouttes de pluie accompagné du vent

13:16 - 140km - Van Eetvelt ambitieux Le coureur de Lotto Intermarché, Lennert Van Eetvelt a déclaré en amont de cette 2e étape : " Le Giro est une course que je rêvais de disputer depuis un moment, notamment parce que j’ai de très bons souvenirs du Giro Next Gen (victoire au Colle Fauniera), et je l’ai toujours regardé à la télévision. Hier, ce n’était pas moi qui avais attaqué pour aller chercher les secondes de bonification : beaucoup de gens m’ont écrit, mais c’était en réalité mon coéquipier Simone Gualdi. Aujourd’hui, c’est une belle opportunité pour tout le monde, y compris en vue du Maillot Rose. "

13:07 - 146km - Une échappée qui tient bon Après presque 80 km de course, les deux coureurs de tête ont toujours 5 minutes d'avance su le peloton alors qu'on va aborder les principaux points intermédiaires.

12:59 - 151km - Nous sommes trois à viser la victoire Christian Scaroni affiche les ambitions de l’équipe XDS Astana. Dans un final annoncé sélectif, l’Italien sait que plusieurs cartes seront jouées au sein de son équipe pour tenter de faire la différence. Il a déclaré ce matin « On va voir comment se passent ces trois semaines. Aujourd’hui, je peux bien faire, mais nous avons aussi Bettiol et Silva pour l’étape. Il sera important d’aborder la montée finale en tête, puis au sommet on fera les comptes. S’il faut contrôler la course, nous ferons notre part du travail». Une stratégie collective assumée, où le placement dans la dernière ascension sera déterminant pour espérer jouer la victoire d’étape.

12:53 - 154km - Magnier succède à Marie Avant la victoire de Paul Magnier hier à Bourgas, le dernier coureur français à s’être imposé lors de l’étape inaugurale du Giro d'Italia était Thierry Marie.

12:39 - A la disposition de Strong Alessandro Pinarello, un des coureurs de l'équipe NSN a déclaré ce matin : " C’est une arrivée difficile, nous travaillons pour Strong. Le positionnement sera fondamental, car la route large deviendra étroite dans la montée. Je ne pense pas que ce sera une étape pour les favoris du classement général, même s’ils seront sûrement devant. Je pense qu’au final, certains coureurs qui ne sont pas de grands grimpeurs pourraient avoir une carte à jouer. "

12:31 - 168km - Le profil de Maestri L'un des deux coureurs de l'échapée, Emiliano Maestri, est le coureur le plus expérimenté de son équipe (né en 1991). Rouleur solide, il est un habitué des longues échappées et se distingue également comme un précieux équipier. Au cours de sa carrière, il a remporté plusieurs courses mineures comme l’International Tour of Rhodes, le GP de Slovénie ainsi qu’une étape du Tour of China. En 2019, sur Tirreno-Adriatico, il s’est également adjugé le maillot du classement par points. En 2024, il a vécu sa grande journée de gloire sur le Giro d'Italia grâce à une magnifique échappée à deux avec Julian Alaphilippe lors de l’étape de Fano, finalement remportée par le Français.

12:14 - 180km - Changement de vélo pour Vingegaard Petit problème mécanique pour Jonas Vingegaard qui est obligé de changer de vélo. Il reprend sa place dans le peloton sans soucis

12:10 - 180km - Magnier doit savourer Le plus dur commence déjà pour Paul Magnier dans ce Giro d'Italia 2026. Vainqueur de la première étape et premier porteur du Maillot Rose, le Français pourrait toutefois souffrir sur le final explosif du jour entre Burgas et Veliko Tarnovo. Avec ses montées nerveuses et ses pourcentages exigeants dans les derniers kilomètres, le parcours semble davantage convenir aux puncheurs et spécialistes des classiques. Magnier devrait donc avoir du mal à défendre sa tunique de leader face aux offensives attendues. Mais quelle que soit l’issue de cette étape, le jeune Français pourra déjà savourer pleinement le privilège d’avoir porté le mythique Maillot Rose.

12:04 - 187km - L'écart stable L'écart entre les deux coureurs de l'échappée et le peloton se stabilise autour de 5'25"