Giro 2026 : Magnier et les sprinteurs s'apprêtent à se jouer la gagne dans la 3e étape, le classement

La 3e étape du Giro 2026 se tient ce dimanche entre Plovdiv et Sofia et correspond normalement aux sprinteurs comme le Français Paul Magnier qui a déjà gagné lors de la 1ère étape.

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15:13 - De Lie distancé (61km) Le coureur belge essaye de revenir dans la descente et reprend un peu de temps sur le peloton. Il pointe désormais à 1'30" avec deux de ses coéquipiers.

15:10 - La descente (63km) Les trois hommes de tête ainsi que le peloton basculent maintenant dans la descente avant d'aller chercher le kilomètre Red Bull à 13km de l'arrivée. Ensuite il devrait y avoir une explication finale entre sprinteurs à Sofia.

15:02 - Sevilla conforte son avance (71,5km) Le maillot bleu passe facilement en tête de la seule difficulté répertoriée de la journée dans cette 3e étape du Giro 2026 et ajoute 18 points à son compteur. Le meilleur grimpeur rejoindra l'Italie avec ce maillot distinctif.

14:57 - De Lie au bord de la rupture (74km) Le Belge commence à se faire distancé dans cette 3e étape du Giro 2026 à un peu plus de deux kilomètres du sommet. Il a reçu l'aide de son compatriote Campenaerts, en vain.

14:51 - Campenaerts et De Lie dans le dur (76km) Les deux coureurs belges sont relégués en fin de peloton durant cette ascension. Elle fait déjà des dégâts alors qu'il reste encore un peu plus de quatre kilomètres avant le sommet.

14:49 - La première des 13 (77km) C'est la première dans ce Giro 2026 que les coureurs s'attaquent à une ascension de deuxième catégorie. Il y en aura 13 en tout durant cette édition du Tour d'Italie.

14:39 - Le début de l'ascension ! (81km) Et c'est parti pour le trio de tête qui entame le Borovets Pass (9,2km à 5,3%). Ça pourrait être un moment charnière dans cette troisième étape du Giro 2026.

14:36 - Le résultat du sprint intermédiaire Tarozzi, 12 points Sevilla, 8 points Tonelli, 5 points Milan, 3 points Walscheid, 1 point

14:28 - La petite blague de Mullen (88km) Au sein du peloton, alors que Milan veut passer au sprint intermédiaire à la quatrième place pour prendre trois points, Mullen fait mine de disputer le sprint. Une blague qui l'a bien fait rire.

14:24 - Pas de bataille au sprint intermédiaire (89km) Tarozzi n'a pas besoin de se bagarrer pour prendre la première place au sprint intermédiaire devant Sevilla et Tonelli.

14:16 - À cinq kilomètres du sprint intermédiaire (94km) Cette 3e étape du Giro 2026 va s'animer un peu dans les prochains kilomètres avec le sprint intermédiaire avant la seule ascension de cette journée avec le Borovets Pass.

14:14 - Vingegaard se sent bien "On aurait aimé aller chercher cette victoire d'étape hier. Le plus important, c'était de passer cette journée d'hier sans dommage. J'ai vu que j'avais de bonnes jambes dans la montée. Je me suis bien senti toute la journée et en plus je ne suis pas tombé", a déclaré Jonas Vingegaard au micro d'Eurosport avant le départ de cette 3e étape du Giro 2026.

14:07 - Encore 100km (100km) Le groupe de tête passe donc cette barre symbolique avec 2'45" d'avance. Il reste le plus dur à venir avec le sprint intermédiaire à Dolna Banya avant le Borovets Pass, la dernière ascension bulgare de ce Giro 2026.

13:57 - La route s'élève un peu (107km) Les coureurs ne vont plus tarder à voir la route s'élever sur leur chemin dans cette 3e étape du Giro 2026. Les trois hommes de tête ont 2'30" d'avance sur le peloton à une vingtaine de kilomètres du Borovets (9,2km à 5,3%).

13:51 - Un jour particulier pour le maillot rose (111km) C'était le 10 mai 1931 qu'un coureur a endossé, pour la première fois de l'histoire, le maillot rose sur le Giro. Il s'agissait de l'Italien Learco Guerra. Ce dimanche, c'est un Uruguayen qui l'a sur le dos. Guillermo Thomas Silva est le premier de son pays à réaliser cette performance. Un joli clin d'oeil pour l'histoire du maillot de leader du Tour d'Italie.

13:39 - Une première depuis quatre ans (119km) Un Français avec le maillot du meilleur sprinteur sur un Giro ? Ça n'était plus arrivé depuis 2022 avec Arnaud Démare qui avait remporté le classement à points lors des éditions 2020 et 2022. Aujourd'hui, la relève semble assurée avec Paul Magnier qui pourrait conforter le maillot Cyclamen.

13:25 - L'écart qui remonte (129km) Sevilla, Tarozzi et Tonelli reprennent environ trois minutes d'avance dans cette troisième étape du Giro 2026. Les écarts font un peu le yoyo.

13:17 - La première heure de course (134km) Les coureurs en ont terminé avec la première heure de course dans cette 3e étape du Giro 2026. La vitesse moyenne est de

13:06 - Il faut chaud aujourd'hui (142km) Le soleil accompagne les coureurs aujourd'hui à l'occasion de cette 3e étape du Giro 2026. Mais pas seulement puisque la chaleur est aussi présente avec 26 degrés.