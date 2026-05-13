Giro 2026 : la bataille pour l'échappée fait rage sous un déluge, suivez la 5e étape en direct, le classement

Ce mercredi, lors de la 5e étape du Giro 2026, Jonas Vingegaard pourrait bien s'illustrer sur un terrain qui lui convient, tout comme bon nombre de puncheurs en lice pour prendre le maillot rose.

En direct

13:45 - Timo De Jong abandonne (km155) Le Néerlandais de la formation Team Picnic PostNL a abandonné la course.

13:41 - La composition de l'échappée (km159) A 159 kilomètres de l'arrivée, onze coureurs ouvrent la route : Eulalio, Tarozzi, Milesi, Rubio, Turner, Garofoli, Campenaerts, Arrieta, Narvaez, Tjotta, Scaroni et Silva.

13:36 - Jonction à l'avant (km163) A l'avant de la course un groupe de six coureurs est rentré sur l'échappée tandis que le peloton pointe à 30 secondes.

13:32 - 10 secondes pour l'échappée (km165) L'échappée voit désormais le peloton revenir à 10 petites secondes. La course va de nouveau être groupée dans quelques instants.

13:28 - Garofoli intègre l'échappée (km168) Ils sont désormais cinq en tête de course : Eulalio, Rubio, Campenaerts, Silva et désormais Garofoli. Mais mauvaise nouvelle pour eux, le peloton ne compte pas laisser partir. Certaines formations,comme la Uno X, veulent faire partie de cette échappée et roulent en tête de peloton.

13:21 - Campenaerts fait la jonction, l'échappée reprend du champ (km170) Le Belge a fait la jonction avec le trio de tête. Le quatuor présente 35 secondes sur Garofoli qui précède d'une dizaine de secondes le peloton.

13:19 - Les trois hommes en tête de course Sous le déluge, Eulalio, Rubio et Silva pointent avec moins de 15 secondes d'avance sur le peloton.

13:17 - Le point sur la course A 174 kilomètres de l'arrivée, trois hommes ouvrent la route : Afonso Eulalio, Einer Rubio et Guillermo Silva. Victor Campenaerts est intercalé à 10 secondes alors que le peloton pointe à quelques secondes derrière.

13:12 - Campenaerts seul intercalé (km177) Le Belge de la formation Visma Lease a Bike signe un contre seul et s'intercale à la poursuite du trio de tête.

13:09 - Et maintenant la grêle ! (km180) Les conditions sont tout simplement dantesques en ce début d'étape. C'est désormais la grêle qui s'abat sur les coureurs !

13:07 - Un duo ouvre la route (km182) Guillermo Silva et Einer Rubio sont seuls en tête de cette 5e étape du Giro 2026. Derrière, le peloton pointe à 15 secondes avec Paul Magnier toujours bien présent en son sein.

13:01 - Une tête de course de 30 coureurs (km183) Incroyable ! A 183 kilomètres de l'arrivée, l'écrémage a été tel que seulement 30 coureurs sont en tête de course. Scaroni attaque à son tour. C'est un bras de fer de géants qui commence, à peine 20 kilomètres depuis le départ.

13:01 - Christen revient sur l'échappée avec Ciccone dans la roue ! Quel début d'étape de folie ! Alors que Campenaerts avait initié un mouvement, des coureurs réagissent derrière avec le maillot blanc Christen, mais aussi le maillot rose Ciccone. Résultat, Vingegaard bouge aussi à 184 kilomètres de l'arrivée !

12:59 - Campenaerts tente le coup (km185) Dans un petit groupe devant le peloton, avec notamment Ciccone et O'Connor, Campenaerts réaccélère pour s'extirper seul. Il est ensuite rejoint par quatre coureurs pour former une échappée.

12:57 - Le peloton s'étire (km186) Alors que les coureurs entament les pourcentages les plus raides, le peloton s'étire par l'arrière. Bon nombre de coureurs ne parviennent pas à tenir les roues.

12:52 - Garofoli en met une (km188) Dans l'ascension du Prestieiri, Garofoli place deux attaques coup sur coup. Il n'arrive cependant pas à prendre de l'avance sur le peloton. Il reste un peu plus de 11 kilomètres d'ascension.

12:48 - Le Prestieiri, c'est parti (km190) Place à la première difficulté du jour avec le Prestieiri (13.5km à 4.83% de moyenne). La route est détrampée, attention aux chutes.

12:45 - Un déluge s'abat sur les coureurs ! (km191) Quel début d'étape difficile pour les coureurs qui font désormais face à une pluie impressionnante ! Dans le même temps, l'échappée a été reprise. La course est donc de nouveau groupée.

12:41 - Le Prestieri en approche (km195) Alors que la route s'élève à l'approche du Prestieri, un groupe de cinq coureurs prend quelques secondes d'avance. On retrouve Robert Stannard, Magnus Sheffield, Mattia Bais, Mikkel Bjerg et Fredrik Dversnes. Derrière, un contre se forme.