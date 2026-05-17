Giro 2026 : suivez la 9e étape en direct, le classement

Ce dimanche, pour la 9e étape du Giro 2026, Jonas Vingegaard ne vise rien d'autre qu'une nouvelle victoire, dans une arrivée au sommet, pour marquer un peu plus sa domination.

En direct

13:43 - La composition du groupe de tête (km143) La tête de course est composée de 8 coureurs : Jonas Geens, Martin Marcellusi, Lorenzo Milesi, Einer Rubio, Tim Naberman, Mattia Bais, Sakarias Loland et Davide Ballerini.

13:41 - Leemreize relance en tête de peloton (146km) Décidément, la Picnic PostNL ne veut pas manquer l'échappée sur cette 9e étape du Giro 2026. Après Barguil, c'est désormais Leemreize qui passe à l'attaque. Devant, c'est un groupe de neuf coureurs qui présentent 34 secondes sur l'échappée.

13:40 - Un Portugais leader du Giro, fait rare Pour la troisième fois de l'histoire du Giro, un Portugais est leader du Giro. Les deux autres sont Joao Almeida, leader 15 jours en 2020, et Acacio Da Silva, porteur de la tunique rose pendant deux étapes en 1989.

13:39 - Milesi et Ballerini se relèvent ! C'est la fin d'une échappée qui était en tête depuis 40 kilomètres ! Le duo, malgré des efforts importants, n'a pas réussi à creuser l'écart. Milesi et Ballerini attendent le retour d'un contre qui s'était extirpé du peloton.

13:34 - Batman présent en bord de route Un invité de choix est présent pour assister au passage du Giro 2026, Batman.

13:34 - Le contre repris, de nouvelles manoeuvres (km152) Le contre où figurait Milan, Magnier ou encore Cavagna a été repris. Mais l'avant du peloton ne veut aucune trêve, on repart avec la relance de Morgado. Le duo de tête tient bon avec 30 secondes d'avance sur un peloton intenable en ce début de 9e étape du Giro 2026.

13:28 - Planckaert se relève (km156) Présent dans le trio de tête, Planckaert fait le choix audacieux de se relever pour attendre la poursuite à 20 secondes. Ils ne sont donc plus que deux à l'avant.

13:26 - Une poursuite XXL ! Après des kilomètres de bataille, un groupe de 7 coureurs s'extirpe du peloton à la poursuite de l'échappée. Milan et Magnier sont notamment présents !

13:25 - Le contre se fait reprendre (km161) En tête de peloton, cinq coureurs tentent de partir. S'ils prennent quelques secondes d'avance sur le peloton, les formations non représentées roulent pour revenir. Fin du contre alors que l'échappée perd du terrain, 25 secondes d'avance.

13:21 - L'avant du peloton est peu organisé (km164) En tête de peloton, si des formations sont intéressées pour prendre l'échappée, à commencer par la Lidl-Trek, la poursuite manque d'organisation. L'échappée conserve toujours ces 35 secondes d'avance sur le peloton?

13:16 - Milan retente le coup, Magnier veille au grain (km167) En tête de peloton, Milan tente de partir en filou dans un petit groupe mené par Zukowsky. Magnier, bien attentif, lui colle à la roue en ce début de 9e étape du Giro 2026.

13:14 - L'écart grimpe (km168) Les trois hommes de tête roulent fort et accentuent leur avance sur le peloton. 40 secondes pour Planckaert, Milesi et Ballerini désormais !

13:10 - Le trio résiste (173km) Le trio de tête, Planckaert, Milesi et Ballerini, affiche plus de 20 secondes d'avance sur le peloton. Milan a tenté de partir avec Magnier dans sa roue, sans réussite.

13:06 - Le départ en vidéo Revivez le départ de la 9e étape du Giro 2026, donné depuis Cervia il y a quelques minutes.

13:03 - Un trio s'extirpe du peloton ! (km178) Après un peu moins de 10 kilomètres parcourus dans cette 9e étape du Giro 2026, un trio parvient à prendre un peu d'avance sur le peloton : Edward Planckaert, Lorenzo Milesi et Davide Ballerini.

13:02 - Des relances se succèdent (km180) Sous l'impulsion des Uno X Mobility, les premières attaques apparaissent, sans réussite. Ballerini en profite pour placer une relance en danseuse.

12:59 - Un Italien vainqueur de cette 9e étape ? Cervia, ville départ d'une étape du Giro pour la troisième fois de son histoire, a toujours lancé un Italien vers la victoire. En 1985, lors de la 7e étape Cervia - Jesi, Maini s'était imposé, tandis qu'en 2020, Ulissi avait remporté la 13e étape Cervia - Monselice.

12:57 - Suivez la 9e étape en direct C'est parti pour la 9e étape du Giro 2026 au départ de Cervia. Une dernière bataille avant la journée de repos !

12:52 - Deux kilomètres du départ réel Alors que le peloton se dirige plutôt lentement vers le départ réel, celui-ci a pris un peu de retard et devrait être donné dans quelques minutes.