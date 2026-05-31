Giro 2026 : la grande parade avant le sacre de Vingegaard, Magnier veut la victoire, suivez la dernière étape en direct, le classement

Ce dimanche, place à la 21e et dernière étape du Giro 2026 qui mène jusqu'à Rome, ville qui devrait être le théâtre du premier sacre de Jonas Vingegaard en Italie.

En direct

17:13 - Les chaussures disco de Vingegaard Le maillot rose porte des chaussures qui brillent de mille feux sur cette 21e étape du Giro 2026. what in the boogie wonderland



Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are pic.twitter.com/HGKJZk6vuS — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2026

17:09 - 40 kilomètres ficelés (km92) Alors que les coureurs ont ficelé les 40 premiers kilomètres de cette 21e et dernière étape du Giro 2026, il en reste encore 92 à parcourir dans Rome.

17:06 - La parade de la Bahrain Victorious La Bahrain Victorious a eu droit à sa parade autour de son maillot blanc et révélation de ce Giro 2026, Afonso Eulalio. Afonso Eulálio

Damiano Caruso

Fran Miholjevic

Alec Segaert

Robert Stannard

Edoardo Zambanini

Mathijs Paaschens

Santiago Buitrago



- @BHRVictorious #GirodItalia pic.twitter.com/w1nLKWMAYu — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2026

17:03 - 72km/h au compteur (km96) Sur cette large route qui redescend vers Rome, la Jumbo Visma imprime toujours le tempo en tête de peloton qui file à plus de 70km/h.

16:59 - Denz demande de calmer le rythme (km100) A 100 kilomètres de l'arrivée, le coureur de la formation Red Bull Bora Nico Denz se porte à l'avant du peloton pour demander à la Visma Lease a Bike de calmer le rythme en cette 21e et dernière étape du Giro 2026.

16:55 - Silva a pris 5 points au sprint intermédiaire (km105) Sur ce sprint intermédiaire, l'Uruguayen a empoché 5 points supplémentaires. Guillermo Silva est virtuellement 3e avec 99 points, soit 4 petits points derrière Jonathan Milan, 2e.

16:52 - La Visma roule (km106) A 106 kilomètres de l'arrivée, la Visma et Tim Rex roule en tête du peloton. Les coureurs sont en train de revenir sur Rome après un aller retour à Ostria.

16:50 - Turconi sort à 1.5kms du sprint Alors que son coéquipier Tarozzi est en tête du classement des points des sprints intermédiaires, Turconi sort seul en tête. La Polti et Bais, 2e de ce classement, se font surprendre. La Bardiani empêche ainsi Bais de prendre des points.

16:47 - La Visma lance les choses sérieuses (km111) Après un début de 21e étape tranquille, la formation néerlandaise accélère en tête de peloton, actant le véritable début des hostilités à l'approche du sprint intermédiaire.

16:47 - Madis Mihkels fête son anniversaire (km112) L'Estonien de la formation EF Education EasyPost vise la victoire d'étape pour son anniversaire. Le dernier coureur à s'être offert pareil cadeau d'anniversaire sur le Giro est Mikel Nieve en 2018 après Marcel Kittel en 2014.

16:44 - Le sprint intermédiaire (km112) Les coureurs se rapprochent du sprint intermédiaire de cette 21e étape du Giro 2026. Reste à savoir s'il y aura bagarre pour les points ou nom alors que les classements sont joués.

16:41 - Magnier succède à Pedersen (km115) Le Français, futur vainqueur du maillot cyclamen, va succéder à Mads Pedersen au palmarès (2025), Jonathan Milan (2023 et 2024) et Arnaud Démare (2022).

16:38 - La parade de Magnier et la Soudal Quick-Step Paul Magnier et la Soudal Quick Step ont affiché de larges sourires lors de leur parade. Paul Magnier

Ayco Bastiaens

Dries van Gestel

Fabio van den Bossche

Jasper Stuyven

Gianmarco Garofoli

Andrea Raccagni Noviero

Filippo Zana



- @soudalquickstep #GirodItalia pic.twitter.com/b4ctq8Sdhl — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2026

16:34 - Le bord de mer se rapproche (km117) Le peloton, toujours dans une allure tranquille file vers Ostia, petite ville de bord de mer proche de Rome. Les coureurs vont pouvoir profiter d'une vue mer avant de retourner sur Rome pour effectuer 8 tours de boucle au coeur de la Ville éternelle.

16:28 - Le champagne de sortie chez la Visma La formation néerlandaise n'a pas hésité à sortir le champagne en cette 21e et dernière étape du Giro 2026. Jonas Vingegaard

Davide Piganzoli

Tim Rex

Timo Kielich

Victor Campenaerts

Sepp Kuss

Bart Lemmen

Wilco Kelderman

- @vismaleaseabike #GirodItalia pic.twitter.com/f2AOKf1sJ7 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2026

16:27 - Eulalio et la Bahrain à l'honneur (km119) Place à la Bahrain Victorious d'Eulalio d'opérer une parade autour du maillot blanc. Alors que le départ de cette 21e étape du Giro 2026 a été donné il y a 15 kilomètres, les choses sérieuses ne vont plus tarder.

16:22 - Les maillots distinctifs présentés Les quatre maillots distinctifs se sont portés seuls à l'avant du peloton pour effectuer une parade. Jonas Vingegaard (TVL)

Paul Magnier (SOQ)

Giulio Ciccone (LTK)

Afonso Eulalio (TBV)



Your Maglie of the 2026 #Giroditalia pic.twitter.com/FxzuvnmNQx — Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2026

16:17 - La Soudal Quick-Step parade (km122) Au tour de la formation de Paul Magnier de se présenter seule à l'avant du peloton. Le Wolfpack s'est montré à son aise à l'approche des sprints massifs sur ces trois semaines, à l'image du travail immense qu'avait effectué Stuyven avant le sprint victorieux du Tricolore sur la 18e étape du Giro 2026.

16:10 - La Visma sort les coupes de champagne La formation néerlandaise en profite même pour ouvrir la bouteille de champagne. Vingegaard et ses coéquipiers fêtent ce beau Giro 2026, ponctué par la victoire du Danois.