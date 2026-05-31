Giro 2026 : la grande parade avant le sacre de Vingegaard, Magnier veut la victoire, suivez la dernière étape en direct, le classement
Ce dimanche, place à la 21e et dernière étape du Giro 2026 qui mène jusqu'à Rome, ville qui devrait être le théâtre du premier sacre de Jonas Vingegaard en Italie.
Le classement du Giro 2026
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17:13 - Les chaussures disco de Vingegaard
Le maillot rose porte des chaussures qui brillent de mille feux sur cette 21e étape du Giro 2026.
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17:09 - 40 kilomètres ficelés (km92)
Alors que les coureurs ont ficelé les 40 premiers kilomètres de cette 21e et dernière étape du Giro 2026, il en reste encore 92 à parcourir dans Rome.
17:06 - La parade de la Bahrain Victorious
La Bahrain Victorious a eu droit à sa parade autour de son maillot blanc et révélation de ce Giro 2026, Afonso Eulalio.
Afonso Eulálio— Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2026
Damiano Caruso
Fran Miholjevic
Alec Segaert
Robert Stannard
Edoardo Zambanini
Mathijs Paaschens
Santiago Buitrago
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17:03 - 72km/h au compteur (km96)
Sur cette large route qui redescend vers Rome, la Jumbo Visma imprime toujours le tempo en tête de peloton qui file à plus de 70km/h.
16:59 - Denz demande de calmer le rythme (km100)
A 100 kilomètres de l'arrivée, le coureur de la formation Red Bull Bora Nico Denz se porte à l'avant du peloton pour demander à la Visma Lease a Bike de calmer le rythme en cette 21e et dernière étape du Giro 2026.
16:55 - Silva a pris 5 points au sprint intermédiaire (km105)
Sur ce sprint intermédiaire, l'Uruguayen a empoché 5 points supplémentaires. Guillermo Silva est virtuellement 3e avec 99 points, soit 4 petits points derrière Jonathan Milan, 2e.
16:52 - La Visma roule (km106)
A 106 kilomètres de l'arrivée, la Visma et Tim Rex roule en tête du peloton. Les coureurs sont en train de revenir sur Rome après un aller retour à Ostria.
16:50 - Turconi sort à 1.5kms du sprint
Alors que son coéquipier Tarozzi est en tête du classement des points des sprints intermédiaires, Turconi sort seul en tête. La Polti et Bais, 2e de ce classement, se font surprendre. La Bardiani empêche ainsi Bais de prendre des points.
16:47 - La Visma lance les choses sérieuses (km111)
Après un début de 21e étape tranquille, la formation néerlandaise accélère en tête de peloton, actant le véritable début des hostilités à l'approche du sprint intermédiaire.
16:47 - Madis Mihkels fête son anniversaire (km112)
L'Estonien de la formation EF Education EasyPost vise la victoire d'étape pour son anniversaire. Le dernier coureur à s'être offert pareil cadeau d'anniversaire sur le Giro est Mikel Nieve en 2018 après Marcel Kittel en 2014.
16:44 - Le sprint intermédiaire (km112)
Les coureurs se rapprochent du sprint intermédiaire de cette 21e étape du Giro 2026. Reste à savoir s'il y aura bagarre pour les points ou nom alors que les classements sont joués.
16:41 - Magnier succède à Pedersen (km115)
Le Français, futur vainqueur du maillot cyclamen, va succéder à Mads Pedersen au palmarès (2025), Jonathan Milan (2023 et 2024) et Arnaud Démare (2022).
16:38 - La parade de Magnier et la Soudal Quick-Step
Paul Magnier et la Soudal Quick Step ont affiché de larges sourires lors de leur parade.
Paul Magnier— Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2026
Ayco Bastiaens
Dries van Gestel
Fabio van den Bossche
Jasper Stuyven
Gianmarco Garofoli
Andrea Raccagni Noviero
Filippo Zana
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16:34 - Le bord de mer se rapproche (km117)
Le peloton, toujours dans une allure tranquille file vers Ostia, petite ville de bord de mer proche de Rome. Les coureurs vont pouvoir profiter d'une vue mer avant de retourner sur Rome pour effectuer 8 tours de boucle au coeur de la Ville éternelle.
16:28 - Le champagne de sortie chez la Visma
La formation néerlandaise n'a pas hésité à sortir le champagne en cette 21e et dernière étape du Giro 2026.
Jonas Vingegaard— Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2026
Davide Piganzoli
Tim Rex
Timo Kielich
Victor Campenaerts
Sepp Kuss
Bart Lemmen
Wilco Kelderman
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16:27 - Eulalio et la Bahrain à l'honneur (km119)
Place à la Bahrain Victorious d'Eulalio d'opérer une parade autour du maillot blanc. Alors que le départ de cette 21e étape du Giro 2026 a été donné il y a 15 kilomètres, les choses sérieuses ne vont plus tarder.
16:22 - Les maillots distinctifs présentés
Les quatre maillots distinctifs se sont portés seuls à l'avant du peloton pour effectuer une parade.
Jonas Vingegaard (TVL)— Giro d'Italia (@giroditalia) May 31, 2026
Paul Magnier (SOQ)
Giulio Ciccone (LTK)
Afonso Eulalio (TBV)
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16:17 - La Soudal Quick-Step parade (km122)
Au tour de la formation de Paul Magnier de se présenter seule à l'avant du peloton. Le Wolfpack s'est montré à son aise à l'approche des sprints massifs sur ces trois semaines, à l'image du travail immense qu'avait effectué Stuyven avant le sprint victorieux du Tricolore sur la 18e étape du Giro 2026.
16:10 - La Visma sort les coupes de champagne
La formation néerlandaise en profite même pour ouvrir la bouteille de champagne. Vingegaard et ses coéquipiers fêtent ce beau Giro 2026, ponctué par la victoire du Danois.
16:04 - Le plaisir prolongé (km127)
A 12e kilomètres de l'arrivée, le peloton prend le temps de profiter en ce début de 21e étape du Giro 2026. La Soudal Quick-Step, qui vise la victoire aujourd'hui, occupe d'ores et déjà les premières places du peloton.
Le Giro d'Italia est le premier Grand Tour de la saison et se dispute sur trois semaines du 8 mai au 31 mai. La course ne bénéficiera pas de diffusion en clair comme c'est le cas depuis de nombreuses années. Pour suivre les étapes en direct et en intégralité, il faudra suivre la course sur les antennes d'Eurosport et l'application HBO Max.