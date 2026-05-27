Giro 2026: Valgren surprend tout le monde et s'impose sur la 17ème étape, le classement

Le Danois Michael Valgren a surpris tout le monde à 1km de l'arrivée pour s'imposer lors de la 17ème étape de Giro 2026. Jhonathan Narvaez, 9ème, reprend le maillot cyclamen à Magnier. Vingegaard reste en rose.

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19:00 - A demain pour la 18ème étape Merci à vous d'avoir suivi cette 17ème étape de Giro. On se retrouve demain pour 167 kilomètres entre Fai della Paganella et Pieve di Soligo. Un parcours relativement plat hormis le mur de Ca' del Pggio à 10 km de l'arrivée.

18:50 - L'interview de Valgren (en anglais) En vidéo, l'interview en anglais du vainqueur du jour Michael Valgren

18:40 - Le suspense jusqu'au bout pour le Cyclamen Paul Magnier a décidé de ne pas se battre pour le maillot cyclamen aujourd'hui, ni peut être demain. Le Français qui est actuellement à 12 points de Narvaez au classement du meilleur sprinteur (145 points contre 157) est conscient que tout devrait se jouer à Rome dimanche avec 50 points pour le vainqueur de l'étape. C'est le Norvégien Leeknesund qui complète le podium avec 79 points

18:20 - Le bon coup de Caruso au classement général Grâce aux plus de cinq minutes concédées par le peloton aux échappés, Damiano Caruso (Bahrain Victorious) réalise une excellente opération au classement général du Giro d'Italia 2026. Troisième de l’étape, l’Italien gagne quatre places et remonte désormais à la 9e position du classement général. Il pointe à 8’34” du Maillot Rose porté par Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), et à moins de trois minutes du Top 5. Classement général – Top 10 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) — 57h14’20” Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) — +4’03” Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) — +4’27” Jai Hindley (Red Bull–Bora–Hansgrohe) — +5’00” Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) — +5’40” Derek Gee (Lidl–Trek) — +7’09” Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) — +7’14” Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) — +7’57” Damiano Caruso (Bahrain Victorious) — +8’34” Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) — +9’20”

18:00 - Giro 2026 - Top 10 de la 17e étape Ci dessous le Top 10 de la 17ème étape de ce Giro 2026 1. Michael Valgren - EF Education–EasyPost — 4h41m33s

2. Andreas Leknessund - Uno-X Mobility à 3s

3. Damiano Caruso - Bahrain Victorious à 6s

4. Aleksandr Vlasov - Red Bull–Bora–Hansgrohe à 6s

Aleksandr Vlasov - Red Bull–Bora–Hansgrohe à 6s 5. Einer Rubio - Movistar Team à 6s

6. Igor Arrieta - UAE Team Emirates–XRG à 14s

7. Gianmarco Garofoli - Soudal Quick-Step à 52s

8. David De La Cruz - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team à 1m08s

9. Jhonatan Narváez - UAE Team Emirates–XRG à 1m44s

10. Mark Donovan - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team à 1m44s

17:55 - "J'ai tout donné" Gianmarco Garofoli a avoué qu'il manquait d'énergie dans les ultimes kilomètres ce qui le contraint de finir 7ème "A 30km de l'arrivée j'avais l'impression d'avoir tout donner. J'ai essayé de renter dans les derniers kilomètres, je n'ai pas pu, mais je suis fier de moi"

17:46 - Le résumé de la 17ème étape, Valgren l'opportuniste Michael Valgren (EF Education-EasyPost) a remporté la 17e étape du Giro d'Italia, décrochant l’une des plus belles victoires de sa carrière et sa première sur un Grand Tour à 34 ans. Dans une étape très animée, disputée à un rythme élevé et marquée par des conditions météo instables, l’échappée a constamment été relancée par de nombreuses attaques et contre-attaques. Au cœur de cette journée mouvementée, Rémi Cavagna (Groupama-FDJ) a passé une grande partie de l’étape en solitaire, en tête de course pendant près de 50 kilomètres, franchissant notamment deux ascensions de troisième catégorie. Dans le final, Einer Rubio (Movistar Team) a tenté d’animer la course dans les dix derniers kilomètres, multipliant les accélérations pour tenter de faire la différence. Mais c’est Valgren qui a fait la différence au bon moment, en plaçant une attaque décisive dans le dernier kilomètre, profitant d’un temps d’observation dans le groupe de tête pour faire la différence. Derrière, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG) est l’un des autres grands gagnants du jour. Grâce à sa performance au sprint intermédiaire de Roncone, où il a pris 12 points, il s’empare de la Maglia Ciclamino au détriment de Paul Magnier (Soudal Quick-Step), resté en retrait sur cette étape. Enfin, au classement général, les favoris dont Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ont terminé à plus de cinq minutes du vainqueur, sans changement majeur dans la hiérarchie.

17:33 - Giro 2026 - "Je me suis fait plaisir" Rémi Cavagna a laissé quelques mots au micro d'Eurosport après la fin de la course "A 120 bornes de l'arrivée quand j'ai accéléré, je m'attendais à ce qu'il y a un coureur qui allait me suivre. J'étais un peu deçu, mais au final j'ai décidé d'aller seul. J'ai fait une première belle montée mais par la suite j'avais mal au dos et j'ai commencé à regretter. Mais je me suis fait plaisir. On ne sait jamais sur un malentendu "

17:24 - Giro 2026 - La fin de la course (vidéo) Revivez la fin de cette 17ème étape remportée par Michael Valgren

17:19 - Le peloton a plus de cinq minutes Le peloton finit à plus de cinq minutes du vainqueur. Sans conséquences pour Vingegaard et les autres outsiders au classement général.

17:11 - VALGREN S'IMPOSE A ANDALO Superbe victoire de Mikael Valgren suite à une accélération soudaine à 1km de l'arrivée. Il devance Leeknesund et Caruso derrière lui

17:09 - 1km - Valgren s'échappe Mikael Valgren profite d'un moment d'inattention pour placer une grosse accélération à la flamme rouge

17:08 - 1,7km - d'autres coureurs reviennent Caruso, Vlasov, Leeknesund rattraprent le trio de tête. Tout le monde s'est donné rendez vous à 1km de l'arrivée

17:06 - 2,1km - Arrieta rattrape le duo Igor Arrieta a comblé le retard avec Rubio et Valgren. Plus que 600m de montée puis il n'y aura que du plat

17:05 - Giro 2026 - 2,5 km - Attaque de Rubio Grosse attaque d'Einer Rubio qui a senti le souffle d'Arrieta derrière lui, Valgren tente de suivre tant bien que mal

17:03 - Giro 2026 - 3km - Arrieta tente la jonction Igor Arrieta accélère et essaye de rattraper Valgren et Rubio

17:02 - Giro 2026 - 4,4km - Un duo en tête Valgren et Rubio sont en tête à 15 secondes devant les autres coureurs. Le futur vainqueur de l'étape est sans doute l'un d'entre eux

16:56 - Giro 2026 - 9km - Rubio a raté son coup Einer Rubio a tenté de prendre de la distance sur le reste des coureurs dans les derniers mètres de la montée, mais il n'était pas assez incisif. Ca sera diffcile pour lui de s'imposer au sprint

16:49 - Giro 2026 - 13km - peu de relais devant Hormis Einer Rubio (Movistar) personne ne veut prendre le relais pour mener la course, la plupart des coureurs s'économisent dans les derniers kilomètres de la montée