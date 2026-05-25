Giro 2026 : Vingegaard a assommé la concurrence, le classement

10:45 - La colère de la Lidl Trek après la 15e étape

Selon l'équipe de Milan, les motos ont joué un rôle dans la victoire de l'échappée. "Toute personne qui comprend un minimum le cyclisme sait que ce final ressemblait davantage à une blague", a lâché Tim Torn Teutenberg au micro d'Eurosport. "Je ne sais pas quel était l’objectif des organisateurs, mais aujourd’hui, ils ont surtout montré à quel point les voitures et les motos pouvaient influencer une course. C’était vraiment du grand n’importe quoi."

"Franchement, je manque un peu de mots", a également déclaré Max Walscheid à Eurosport. "C’était une étape que nous attendions avec impatience et, désolé, mais les motos nous l’ont enlevée. C’est incroyable. Je sais de quoi je suis capable. Je sais ce qu’ont roulé les autres et je vois les chiffres sur mon compteur. Je connais mes limites sur un contre-la-montre plat. On l’a vu aujourd’hui : il était impossible de rester devant. Désolé. Quand je vois constamment des pointes à plus de 500 watts dans les derniers kilomètres, ce n’est simplement pas possible d’aller plus vite", explique-t-il. "Je pense qu’on n’est jamais descendus sous les 50 km/h de toute la journée et on a roulé à bloc du début à la fin. Toutes les équipes de sprinteurs ont sacrifié leurs équipiers : les Rockets ont tout donné, Quick-Step aussi, nous aussi. Et je pense qu’on est de bons coureurs."