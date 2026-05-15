Giro 2026 : Vingegaard en homme à battre sur un parcours mythique, la 7e étape en direct, le classement

Ce vendredi, Jonas Vingegaard est l'homme à battre sur la mythique étape du blockhaus. Le Danois, immense favori, a un statut à assumer sur cette 7e étape du Giro 2026 avec une ultime difficulté infernale.

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12:10 - Zukowsky et Milan seuls vainqueurs de courses à l'avant Parmi les hommes à l'avant dans cette 7e étape du Giro 2026, seuls Zukowsky et et Milan ont remporté des courses au cours de leurs carrières. Le Canadien présente une victoire sur le championnat du Canada en 2023 tandis que Milan affiche une dernière victoire lors de la 7e étape de Tirreno-Adriatico cette saison.

12:05 - La vitesse moyenne Après la première heure de course, le peloton affiche une vitesse moyenne de 43.3km/h, qui s'explique par une première moitié de 7e étape du Giro 2026 relativement plate.

12:01 - Milan multiple vainqueur sur le Giro L'Italien, présent dans l'échappée du jour, présente quatre victoires d'étapes sur le Giro dans sa carrière. La dernière en date, lors de la 13e étape du Giro 2024 à Cento.

11:57 - L'écart s'est réduit (km203) Alors que les kilomètres défilent sur cette portion plate de la 7e étape du Giro 2026, l'échappée a vu son avance se réduire à 4'30" sur le peloton. Les hommes à l'avant se dirigent vers Gaeta.

11:52 - Le maillot bleu présent dans l'échappée Le meilleur grimpeur du Giro 2026, Sevilla, est bien présent dans l'échappée.

11:45 - La Bahrain Victorious mâche le travail de la Visma (km212) C'est un concours de circonstances qui convient parfaitement à la Visma Lease a Bike dans cette 7e étape du Giro 2026. La formation de Vingegaard n'a pas le moindre travail à fournir en tête de peloton puisque la Bahrain Victorious du maillot rose Eulalio roule pour tenir l'écart avec l'échappée. Résultat, la formation néerlandaise peut reposer toutes ses forces pour mettre en place une tactique offensive dans le final, dans l'ascension du Blockhaus.

11:39 - 6 minutes pour les fuyards (km216) Les cinq hommes à l'avant présentent désormais 6 minutes d'avance sur le peloton dans cette 7e étape du Giro 2026. Un matelas confortable, de quoi voir venir pour passer le Roccaraso en tête.

11:37 - Eulalio, un maillot rose à sauver Le Portugais, en rose sur cette 7e étape du Giro 2026, se prépare à une sacrée bataille pour sauver son maillot rose. Pour rappel, il présente 2'51" d'avance sur son dauphin Arrieta et 6'22" sur Vingegaard.

11:32 - Une portion plate (km222) Alors que le peloton est emmené par la Bahrain Victorious, les coureurs entament une portion plate d'environ 50 kilomètres avant un col non répertorié. La première difficulté du jour de cette 7e étape du Giro 2026, le Roccaraso, interviendra d'ici 140 kilomètres.

11:28 - Un écart qui augmente fortement (km227) Désormais, les cinq échappés présentent plus de 5 minutes d'avance sur un peloton qui roule à une allure très tranquille.

11:22 - Magnier, une absence devant qui pose question Alors que l'un des prétendants au maillot Cyclamen, Jonathan Milan, est présent à l'avant pour prendre des points au sprint de Venafro (12 points), Paul Magnier (130pts) a opté pour rester au chaud au sein du peloton. Une absence qui pourrait permettre à l'Italien (64pts) de se relancer dans ce classement.

11:18 - Zukowsky mieux placé au général Faisons un point sur les forces en présence à l'avant de cette 7e étape du Giro 2026. Le Canadien Zukowsky est le coureur le mieux placé au général, 69e à 22'13" du maillot rose Eulalio, resté au chaud dans le peloton. A l'inverse, le maillot à pois, Sevilla, est logiquement dans cette échappée pour prendre un peu plus de points avant la probable remontée de Vingegaard dans ce classement de la montagne. De son côté, Milan vise surtout les points du sprint à Venafro avant de décrocher avant les difficultés, lui qui cherche à challenger Magnier pour le maillot cyclamen.

11:12 - Plus de deux minutes pour l'échappée (km237) Les cinq hommes de tête creusent encore l'écart avec le peloton alors qu'ils entament une courte descente pour rejoindre Fondi. 2'40" d'avance pour l'échappée désormais.

11:10 - Le départ en vidéo Revivez le départ de cette 7e étape du Giro 2026 avec l'attaque express de Jonathan Milan.

11:07 - Une échappée peu victorieuse Alors que les cinq fuyards sont en train de creuser l'écart sur le peloton, Milan est le seul échappé présentant au moins une victoire cette saison (6). Les quatre autres n'en ont aucune pour l'instant.

11:06 - Le peloton laisse filer (km242) Les différentes formations optent pour laisser filer les échappés étant donné le copieux menu du jour. Résultat, cinq hommes sont à l'avant : Jardi van der Lee, Jonathan Milan, Nickolas Zukowsky, Tim Naberman et Diego Pablo Sevilla. Ces échappés présentent déjà plus de 30 secondes d'avance sur le peloton.

11:05 - Le Blockhaus au bon souvenir d'Hindley La dernière fois que le peloton était passé par le Blockhaus remonte à 2022. Cette année, Jai Hindley avait remporté l'étape devant Romain Bardet. L'Australien avait ensuite remporté son premier Grand Tour quelques jours plus tard.

11:02 - Milan ne perd pas de temps ! (km244) A peine la course lancée, l'Italien de la formation Lidl Trek place une attaque tranchante. Il est rapidement rejoint par Diego Pablo Sevilla tandis que Nickolas Zukowsky relance en tête de peloton.

11:00 - C'est parti pour une 7e étape mythique, le direct C'est parti pour une étape longue de 245 kilomètres avec le Blockhaus en bouquet final !