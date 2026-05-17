Giro 2026 : Vingegaard enfonce le clou et signe le doublé sur la 9e étape, le classement
Au terme d'un final haletant, Jonas Vingegaard remporte la 9e étape et double la mise dans ce Giro 2026. De quoi assumer un peu plus son statut d'immense favori. Eulalio conserve son maillot rose.
Le classement du Giro 2026
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18:40 - Revivez l'arrivée de Vingegaard en vidéo
Revivez l'arrivée de Jonas Vingegaard pour arracher sa 50e victoire en professionnel et sa deuxième sur ce Giro 2026.
A mano a mano between the two best climbers of this race, and once again, Denmark prevailed.— Giro d'Italia (@giroditalia) May 17, 2026
Il duello tra i due migliori corridori della corsa e, ancora una volta, è il Danese a prevalere.
The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/wDqU8ddZFh
18:15 - Rondel confirme sa bonne forme
Pour son premier Grand Tour, Mathys Rondel continue d'impressionner. Grâce à une belle ascension finale, le Tricolore signe une 7e place sur la 9e étape et au classement général de ce Giro 2026. Il pointe à 18 secondes du top 5 avant le chrono de mardi où il devrait perdre du temps.
17:50 - Un leader de la montagne vainqueur sur le Giro
Pour la première fois depuis 2022 et Koen Bouwman, le porteur du maillot de leader de la montagne (Jonas Vingegaard) remporte une étape sur le Giro.
17:26 - Le classement général après la 9e étape
Voici le classement général du Giro 2026 après la 9e étape. Gall renforce sa troisième place derrière Vingegaard et Eulalio tandis que Rondel est 7e.
Au classement général, Afonso Eulalio reste maillot rose à l'issue de cette 9e étape du #GirodItalia, avec 2'24" d'avance sur Jonas Vingegaard. Giulio Pellizzari tombe au 9e rang, là où Mathys Rondel est toujours dans le top 10, 7e.— Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 17, 2026
Jour de repos ce lundi pour rappel. pic.twitter.com/2eAUtPk3N4
17:25 - Eulalio conserve sa tunique rose
Le Portugais, auteur d'une excellente ascension finale, n'a perdu que 41 secondes sur Vingegaard. Le coureur de la formation Bahrain Victorious conserve ainsi sa place de leader au terme de cette 9e étape du Giro 2026.
17:22 - Le top 10 de la 9e étape
Voici le top 10 de la 9e étape du Giro 2026.
Le top 10 de cette 9e étape du #GirodItalia, avec Jonas Vingegaard qui continue de creuser les écarts. Son coéquipier Davide Piganzoli est venu prendre la 3e place. Belle 5e place pour Afonso, qui sauve le rose. Mathys Rondel confirme aussi, 7e. Les Red Bull-Bora déçoivent. pic.twitter.com/MpeOZb8GlQ— Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 17, 2026
17:18 - Le grand favori enfonce le clou sur la 9e étape
Nouvelle victoire de Jonas Vingegaard dans ce Giro 2026, décidément seul au monde.
17:17 - Victoire de Vingegaard !
Le Danois remporte sa 2e étape sur le Giro 2026 devant Gall !
Jonas Vingegaard (TVL) wins in Corno alle Scale !— Giro d'Italia (@giroditalia) May 17, 2026
Jonas Vingegaard (TVL)
Felix Gall (DCT)
Davide Piganzoli (TVL)#GirodItalia pic.twitter.com/8bmrXaV8E0
17:13 - La flamme rouge
Alors que le duo Gall - Vingegaard passe sous la flamme rouge, qui va remporter cette étape ? Le Danois reste dans la roue de l'Autrichien sans prendre de relais. Arensman pointe avec 20 secondes avec Rondel juste derrière.
17:12 - Ciccone craque !
La victoire va semble-t-il se jouer entre Gall et Vingegaard ! Rondel est pour l'instant 5e, juste derrière Arensman. Le Tricolore est impressionnant dans cette ascension finale de la 9e étape du Giro 2026 !
17:10 - Ciccone repris avec les honneurs (km2)
A 2 kilomètres du sommet, Ciccone est sur le point d'être repris par le duo Gall - Vingegaard. Eulalio pointe à 40 secondes.
17:09 - Gall passe à l'attaque !
Attaque du leader de la Decathlon CMA CGM qui n'est suivi que par Vingegaard. Les deux hommes forts du Giro 2026 vont s'expliquer une fois de plus dans ce feu d'artifice final !
17:08 - Ciccone va-t-il tenir ?
A moins de 3 kilomètres de l'arrivée, l'Italien ne présente plus que 45 secondes d'avance sur le peloton qui grapille peu à peu. La Visma met en place les grandes manoeuvres.
17:05 - Moins d'une minute pour Ciccone (km3)
3 kilomètres de l'arrivée et Ciccone voit son avance se réduire un peu plus. Moins d'une minute d'avance sur le peloton. Rubio, qui fait de la résistance, est toujours intercalé à 13 secondes.
17:02 - Le point à 4 kilomètres
A 4 kilomètres de l'arrivée, Ciccone est toujours seul en tête avec 14 secondes d'avance sur Rubio et 1'15" sur le peloton désormais mené par la Visma Lease a Bike. Quel suspense pour la victoire !
17:01 - La Visma relaie en tête de peloton (km5)
A 5 kilomètres du sommet, la Visma Lease a Bike se met à relayer la Decathlon CMA CGM. Vingegaard pourrait-il être intéressé par la victoire sur cette 9e étape du Giro 2026 ?
16:58 - Ciccone en remet une !
A 7 kilomètres de l'arrivée, Ciccone place une nouvelle attaque pour se défaire de Rubio. Le coureur de la Movistar tente de revenir au train quelques dizaines de mètres derrière. Le peloton n'accuse plus qu'une minute de retard.
16:55 - Le peloton se rapproche (km8)
A 8 kilomètres de l'arrivée, la Decathlon CMA CGM imprime un gros rythme à l'image de Scotson, impressionnant. Le peloton se rapproche désormais à 1'14". L'échappée Rubio - Ciccone ne tient plus qu'à un fil.
16:52 - Un duo en tête (km10)
A 10 kilomètres de l'arrivée au sommet, c'est un duo qui ouvre la route, Rubio et Ciccone. Le peloton est toujours à portée à 1'39".
16:50 - Ciccone attaque ! (km11)
Juste avant l'ascension finale de Corno alle Scale, Ciccone place une attaque tranchante. L'Italien est suivi par Rubio qui s'accroche dans sa roue. Derrière, le peloton pointe à 1'45".
Le Giro d'Italia est le premier Grand Tour de la saison et se dispute sur trois semaines du 8 mai au 31 mai. La course ne bénéficiera pas de diffusion en clair comme c'est le cas depuis de nombreuses années. Pour suivre les étapes en direct et en intégralité, il faudra suivre la course sur les antennes d'Eurosport et l'application HBO Max.