Giro 2026 : Vingegaard enfonce le clou et signe le doublé sur la 9e étape, le classement

Au terme d'un final haletant, Jonas Vingegaard remporte la 9e étape et double la mise dans ce Giro 2026. De quoi assumer un peu plus son statut d'immense favori. Eulalio conserve son maillot rose.

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18:40 - Revivez l'arrivée de Vingegaard en vidéo Revivez l'arrivée de Jonas Vingegaard pour arracher sa 50e victoire en professionnel et sa deuxième sur ce Giro 2026.

18:15 - Rondel confirme sa bonne forme Pour son premier Grand Tour, Mathys Rondel continue d'impressionner. Grâce à une belle ascension finale, le Tricolore signe une 7e place sur la 9e étape et au classement général de ce Giro 2026. Il pointe à 18 secondes du top 5 avant le chrono de mardi où il devrait perdre du temps.

17:50 - Un leader de la montagne vainqueur sur le Giro Pour la première fois depuis 2022 et Koen Bouwman, le porteur du maillot de leader de la montagne (Jonas Vingegaard) remporte une étape sur le Giro.

17:26 - Le classement général après la 9e étape Voici le classement général du Giro 2026 après la 9e étape. Gall renforce sa troisième place derrière Vingegaard et Eulalio tandis que Rondel est 7e.

17:25 - Eulalio conserve sa tunique rose Le Portugais, auteur d'une excellente ascension finale, n'a perdu que 41 secondes sur Vingegaard. Le coureur de la formation Bahrain Victorious conserve ainsi sa place de leader au terme de cette 9e étape du Giro 2026.

17:22 - Le top 10 de la 9e étape Voici le top 10 de la 9e étape du Giro 2026.

17:18 - Le grand favori enfonce le clou sur la 9e étape Nouvelle victoire de Jonas Vingegaard dans ce Giro 2026, décidément seul au monde.

17:17 - Victoire de Vingegaard ! Le Danois remporte sa 2e étape sur le Giro 2026 devant Gall !

17:13 - La flamme rouge Alors que le duo Gall - Vingegaard passe sous la flamme rouge, qui va remporter cette étape ? Le Danois reste dans la roue de l'Autrichien sans prendre de relais. Arensman pointe avec 20 secondes avec Rondel juste derrière.

17:12 - Ciccone craque ! La victoire va semble-t-il se jouer entre Gall et Vingegaard ! Rondel est pour l'instant 5e, juste derrière Arensman. Le Tricolore est impressionnant dans cette ascension finale de la 9e étape du Giro 2026 !

17:10 - Ciccone repris avec les honneurs (km2) A 2 kilomètres du sommet, Ciccone est sur le point d'être repris par le duo Gall - Vingegaard. Eulalio pointe à 40 secondes.

17:09 - Gall passe à l'attaque ! Attaque du leader de la Decathlon CMA CGM qui n'est suivi que par Vingegaard. Les deux hommes forts du Giro 2026 vont s'expliquer une fois de plus dans ce feu d'artifice final !

17:08 - Ciccone va-t-il tenir ? A moins de 3 kilomètres de l'arrivée, l'Italien ne présente plus que 45 secondes d'avance sur le peloton qui grapille peu à peu. La Visma met en place les grandes manoeuvres.

17:05 - Moins d'une minute pour Ciccone (km3) 3 kilomètres de l'arrivée et Ciccone voit son avance se réduire un peu plus. Moins d'une minute d'avance sur le peloton. Rubio, qui fait de la résistance, est toujours intercalé à 13 secondes.

17:02 - Le point à 4 kilomètres A 4 kilomètres de l'arrivée, Ciccone est toujours seul en tête avec 14 secondes d'avance sur Rubio et 1'15" sur le peloton désormais mené par la Visma Lease a Bike. Quel suspense pour la victoire !

17:01 - La Visma relaie en tête de peloton (km5) A 5 kilomètres du sommet, la Visma Lease a Bike se met à relayer la Decathlon CMA CGM. Vingegaard pourrait-il être intéressé par la victoire sur cette 9e étape du Giro 2026 ?

16:58 - Ciccone en remet une ! A 7 kilomètres de l'arrivée, Ciccone place une nouvelle attaque pour se défaire de Rubio. Le coureur de la Movistar tente de revenir au train quelques dizaines de mètres derrière. Le peloton n'accuse plus qu'une minute de retard.

16:55 - Le peloton se rapproche (km8) A 8 kilomètres de l'arrivée, la Decathlon CMA CGM imprime un gros rythme à l'image de Scotson, impressionnant. Le peloton se rapproche désormais à 1'14". L'échappée Rubio - Ciccone ne tient plus qu'à un fil.

16:52 - Un duo en tête (km10) A 10 kilomètres de l'arrivée au sommet, c'est un duo qui ouvre la route, Rubio et Ciccone. Le peloton est toujours à portée à 1'39".