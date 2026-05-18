Giro 2026 : Vingegaard frappe fort, le classement
Jonas Vingegaard entame la nouvelle semaine du Giro avec déjà deux victoires d'étape.
Le classement du Giro 2026
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11:00 - Un désavantage sur le chrono pour Vingegaard ?
"Concernant la combinaison de chrono et le fait de porter le maillot bleu, je ne sais pas vraiment si cela représente un gros désavantage. On verra mardi. Aujourd’hui (dimanche NDLR), on a aussi repris beaucoup de temps sur le duo Red Bull, donc c’était une très bonne journée pour nous. Je pense qu’on peut clairement dire que c’était une bonne opération" a expliqué le Danois.
10:30 - Vingegaard satisfait
"J’ai 35 secondes d’avance sur Felix (Gall). Je pense que c’est déjà un bel écart, donc j’en suis satisfait. Bien sûr, je veux aussi réaliser un bon contre-la-montre mardi. Mais d’abord, il y a la journée de repos demain et je vais en profiter pour récupérer tranquillement."
Le Giro d'Italia est le premier Grand Tour de la saison et se dispute sur trois semaines du 8 mai au 31 mai. La course ne bénéficiera pas de diffusion en clair comme c'est le cas depuis de nombreuses années. Pour suivre les étapes en direct et en intégralité, il faudra suivre la course sur les antennes d'Eurosport et l'application HBO Max.