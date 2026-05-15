Giro 2026 : Vingegaard signe un tour de force dans l'enfer du Blockhaus, Gall fait de la résistance, le classement

Au terme d'une 7e étape éprouvante, Jonas Vingegaard a assumé son statut de favori sur le Giro 2026 en signant un tour de force sur les pentes du Blockhaus. Gall s'est rassuré dans la course au podium, Eulalio conserve son maillot rose.

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17:45 - Vingegaard complète la trilogie Le Danois remporte une étape sur le Giro pour la première fois de sa carrière. Il ficèle ainsi la trilogie de trois victoires dans chaque Grand Tour. Le dernier en date à avoir réalisé cette performance est Kaden Groves le 26 juillet 2025.

17:19 - L'arrivée de Vingegaard en vidéo Revivez l'arrivée victorieuse du Danois au sommet du Blockhaus.

17:17 - Eulalio conserve son maillot rose Le Portugais, qui a craqué à quelques kilomètres du sommet, conserve largement son maillot rose au terme de cette 7e étape du Giro 2026. Eulalio présente désormais 3'17" d'avance sur Vingegaard et 3'34" sur Gall. Seul Français dans le top10, Rondel est 7e au général à 4'56".

17:15 - Le top 10 de l'étape Voici le top 10 de la 7e étape du Giro 2026.

17:12 - Hindley complète le podium Derrière Jonas Vingegaard et Félix Gall, c'est Jai Hindley qui prend la troisième place, devant son coéquipier Giulio Pelizzari. A noter la belle prestation de Mathys Rondel, 6e sur cette 7e étape du Giro 2026.

17:09 - Quel coup de force sur la 7e étape ! Le classement Au terme, d'une énorme étape, le Danois remporte la 7e étape du Giro 2026 !

17:08 - Victoire de Vingegaard ! Le Danois s'offre une victoire de prestige au sommet du Blockhaus !

17:03 - Gall limite la casse (km2) L'Autrichien contient l'écart avec Vingegaard à 25 secondes. Si le Danois va bien remporter cette 7e étape, l'Autrichien se rassure en vue de la bataille pour le podium.

17:01 - Pellizzari en surchauffe totale (km2) A un peu plus de 2 kilomètres, l'Italien se fait désormais rejoindre par O'Connor à environ une minute de vingegaard. Gall est seul intercalé à 25 secondes du Danois.

16:57 - Gall contre Pellizzari (3km) A l'expérience, l'Autrichien, après être revenu sur l'Italien en lissant son effort, place un contre tranchant pour s'envoler vers la 2e place. Superbe ascension du coureur de la formation française, Decathlon CMA CGM.

16:57 - Vingegaard se défait de Pelizzari ! (4km) La sentence tombe pour l'Italien, qui était en surrégime dans la roue de Vingegaard. Le Danois se retourne, il est bel est bien seul à 4 kilomètres du sommet du Blockhaus. Le grand favori de ce Giro 2026 sort les muscles !

16:54 - Vingegaard vs Pelizzari (km4) A 4 kilomètres de l'arrivée, on se dirige donc vers un mano à mano entre deux des grands favoris à la victoire du Giro 2026, Vingegaard face à Pelizzari. Nul doute que le Danois va repasser à l'attaque !

16:53 - Vingegaard passe à l'attaque ! Quelle double accélération du Danois qui lâche ses concurrents... sauf Pelizzari qui s'accroche !

16:52 - Eulalio craque ! (5km) A 5 kilomètres de l'arrivée, c'est terminé pour le maillot rose Eulalio. Le Portugais devrait conserver sa tunique rose à l'issue de la la 7e étape du Giro 2026.

16:49 - Fin de l'échappée ! (km6) A 6 kilomètres de l'arrivée, le duo Zukowsky - van der Lee vient d'être repris par le groupe des favoris. C'est désormais Kuss qui prend le relais de Piganzoli.

16:45 - Mas et Bernal prennent l'eau (km7) Fin des illusions pour les deux coureurs qui n'ont pas les jambes pour suivre le train d'enfer de la Visma Lease a Bike. Le groupe maillot rose se réduit de plus en plus à 7 kilomètres du sommet. 25 secondes de retard sur le duo Zukowsky-van der Lee.

16:44 - Eulalio dans la roue de Vingegaard ! Le maillot rose est très bien placé, dans la roue de Vingegaard, lui même protégé par Kuss. Eulalio va-t-il tenir l'attaque à venir du Danois ?

16:42 - Van der Lee place une attaque ! (km8) Le coureur de la formation EF Education EasyPost lâche son compère d'échapée Zukowsky pour partir en solitaire. Derrière la Visma Lease a Bike accélère à son tour pour mettre Vingegaard sur orbite !

16:40 - Arrieta craque à son tour ! (km9) Que c'est dur pour le maillot blanc qui lâche les roues peu à peu. Il faut dire que la Red Bull imprime un tempo d'enfer, le peloton revient à un peu plus d'une minute du duo de tête !