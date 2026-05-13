Giro 2026 : vers un changement de maillot rose, suivez la 5e étape en direct, le classement

Ce mercredi, lors de la 5e étape du Giro 2026, Jonas Vingegaard pourrait bien s'illustrer sur un terrain qui lui convient, tout comme de nombreux puncheurs.

En direct

16:58 - Eulalio en tête du sprint intermédiaire (km28) Le Portugais passe en tête au sprint intermédiaire, lui qui vise clairement le maillot rose au terme de l'étape. Une coopération parfaite entre les deux coureurs, Eulalio devrait laisser la victoire à Arrieta aujourd'hui.

16:52 - Le sprint intermédiaire avant la plongée (km32) Après le sprint intermédiaire, le duo Arrieta et Eulalio plongera en direction de Potenza. La descente risque bien d'être décisive pour la victoire d'étape avec, pourquoi pas, le maillot rose en prime.

16:45 - Le duo de tête prend du champ sur les poursuivants (km36) Eulalio et Arrieta, toujours en tête de cette 5e étape du Giro 2026, présentent désormais 50 secondes sur le trio Garofoli, Scaroni et Silva et 2'38" sur l'autre groupe Raccagni, Bouwman et Kulset. Le peloton pointe à 3'48".

16:42 - La brume du Viggiano en vidéo Revivez la montée du Viggiano du peloton dans la brume.

16:41 - Attaque au sein du peloton (km45) Trois coureurs ont posé une attaque au sein du peloton : Raccagni, Bouwman et Kulset. Le trio pointe à 2'18" du duo Eulalio-Arrieta. A quasiment 3 minutes, le maillot rose en personne, Ciccone, roule avec Vingegaard dans sa roue.

16:36 - Chute de Paletti (km42) Dans la descente du Viggiano, l'Italien a tracé tout droit. Fort heureusement, le coureur n'a pas la moindre égratignure, il repart.

16:34 - Les points au sommet du Viggiano (km45) Au sommet du Viggiano, Arrieta engrange 18 points, Eulalio 8 points, Garofoli 6 points, Silva 4 points et Scaroni 2 points.

16:28 - Arrieta et Eulalio ont passé le sommet (km48) Le duo vient de passer le sommet du Viggiano en tête avec environ 45 secondes d'avance sur les intercalés Garofoli, Scaroni et Silva. Le peloton pointe toujours à deux minutes.

16:22 - Un kilomètre du sommet (km50) A 1 kilomètre du sommet, le duo Arrieta-Eulalio présente deux minutes d'avance sur un peloton qui monte au train. Aucune attaque à signaler entre les favoris pour l'instant.

16:17 - Eulalio fait un numéro (km51) Le Portugais de la Bahrain Victorious signe une superbe montée de Viggiano. Il est quasiment dans la roue d'Arrieta, on risque de se retrouver avec un duo en tête de course !

16:14 - Eulalio seul à la poursuite d'Arrieta (km52) Dans ce Viggiano, Eulalio se montre le plus fort de la poursuite et place une attaque. C'est suffisant pour se lancer seul à la poursuite d'Arrieta, toujours devant à 26 secondes. Le peloton pointe toujours à un peu moins de deux minutes.

16:09 - Scaroni relance la poursuite (km53) Dans le Viggiano, Scaroni relance la poursuite avec Narvaez et Garofoli dans sa roue. Le trio pointe à quasiment 50 secondes d'Arrieta toujours seul en tête. Le peloton se rapproche à 1'10" de la poursuite.

16:07 - Le Viggiano ! (km55) C'est parti pour l'ascension du Viggiano (6.6km à 9.2% de moyenne), juge de paix aujourd'hui. Arrieta présente 40 secondes d'avance sur la poursuite et 1'47" sur le peloton qui va exploser dans quelques minutes.

16:02 - Arrieta creuse en tête (km58) L'Espagnol de la formation UAE Team Emirates dispose désormais de plus de 20 secondes sur le reste de ses compagnons d'échappée et quasiment 2 minutes d'avance sur le peloton.

15:55 - Arrieta fait l'effort (km61) Dans le col qui précède le Viggiano, Arrieta fait l'effort pour s'extirper seul de l'echappée. De son côté, le peloton accélère sous l'impulsion de la Red Bull Bora Hansgrohe.

15:50 - Moins de deux minutes pour l'échappée (km64) Alors que les coureurs se dirigent vers le pied de Viggiano, le peloton grappille un peu et revient à moins de deux minutes. L'échappée va devoir contenir le retour du peloton, d'autant plus si les favoris se livrent bataille.

15:43 - Une journée sous la pluie diluvienne Des images des conditions climatiques auxquelles font face les coureurs dans cette 5e étape du Giro 2026.

15:36 - La Lidl Trek baisse les bras (km74) Alors que la Lidl Trek manque de main d'oeuvre pour rouler en tête de peloton, la formation du maillot rose Ciccone ne parvient pas à contrôler en tête de peloton. C'est pour cela que la Red Bull Bora Hansgrohe prend les choses en mains avec la Visma Lease a Bike en deuxième position.

15:33 - 30 kilomètres avant le juge de paix (km75) Les coureurs vont d'abord s'attaquer un col non répertorié avant d'enchaîner avec la Montagna Grande di Viggiano. C'est là que tout va se jouer pour la victoire d'étape.