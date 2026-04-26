Paul Seixas : origine, copine, Tour de France... Ce que vous ne savez pas sur le Français

Paul Seixas est le nouveau phénomène du cyclisme mondial et bonne nouvelle, il est Français !

Paul Seixas... Un nom qui va désormais revenir très souvent dans la bouche des Français et les fans de sport. A seulement 19 ans, le leader de l'équipe Decathlon CMA CGM éclabousse la planète vélo de son talent. Médaillé aux championnats d'Europe, vainqueur de sa première course par étapes sur le Tour du Pays basque en avril puis sa première grande Classique, la Flèche Wallonne, lors de sa première apparition... Paul Seixas fait peur dans le peloton par sa précocité. Il devance d'ailleurs un certain Tadej Pogacar en signant sa première victoire chez les professionnels dès son deuxième jour de course de l'année en 2026 (2e étape du Tour de l'Algarve). Tadej Pogacar avait aussi débloqué son compteur en 2019… mais avec un an de plus que le Français (20 ans).

Les origines de Paul Seixas

Paul Seixas est né à Lyon le 24 septembre 2006, mais possède des origines portugaises grâce à son arrière grand père. Le Français est issu d'une famille de sportif. Son père et sa mère sont tous les deux des karatekas. Emmanuel Seixas, son papa, a d'ailleurs pratiqué ce sport au plus haut niveau en devenant vice champion de France de la discipline. Le Français a mis du temps avant de se concentrer sur le vélo et a testé de nombreuses choses avant de se lancer comme en témoigne son père pour L'Equipe. "Il a fait 85 sports avant de commencer le vélo. Il en parlait à sa maman, il me le disait aussi, mais ça entrait par une oreille et ressortait par l'autre." L'intéressé en a d'ailleurs rigolé face à la presse : "Personne ne faisait du vélo dans ma famille, je les ai saoulés pour en faire."

Paul Seixas et sa copine

Malgré son jeune âge, Paul Seixas est bien en couple, mais on ignore l'identité de cette dernière à l'heure actuelle. Une chose est sure, elle est bien présente autour de lui, même si de son côté, il affirme être pas mal absent comme lors de son stage d'altitude aux Etats-Unis en début de saison 2026. ""Cela fait deux mois que je n'ai pas vu mes parents ni ma copine. Mais on sait pourquoi on le fait : c'est des sacrifices à faire pour la performance".

Paul Seixas et le Tour de France

La France attend un nouveau vainqueur sur le Tour de France depuis bien trop longtemps... Cela remonte à 1985 et un certain Bernard Hinault. Une situation qui pourrait évoluer rapidement avec Paul Seixas qui rêve de Tour de France depuis tout petit comme en témoigne cette anecdote de sa grand mère. "Il regardait le Tour de France à la télé, il était tout fou. Moi je lisais. Et tout d'un coup il me dit : oma (mamie), toi qui ne regardes jamais le Tour de France, est-ce que tu me regarderas quand je serai au Tour de France ? Il avait 10 ans ! Je lui ai répondu : mon petit, quand tu seras au Tour de France, on viendra te voir tous les jours !" Le Français a d'ailleurs conscience de l'attente autour de lui, mais cela ne le perturbe pas vraiment... "Le disputer, c'est un rêve. Il y a deux niveaux de rêves. Le disputer et le gagner", a-t-il expliqué au Parisien.

Taille, salaire... Les infos sur Paul Seixas

Paul Seixas est un cycliste très grand, taillé pour la montagne. Il est affiché sur le site officiel de son équipe à 1,86m pour 64 kgs. Pour son salaire, les données indiquées dans plusieurs sites sont approximatifs car on ne connaît pas réellement la rémunération du Français. En fin de contrat en 2027, Paul Seixas devrait en revanche signer un gros pactole, autour de la rémunération de Tadej Pogacar qui touche environ 7 millions d'euros à l'année...