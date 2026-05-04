Paul Seixas au Tour de France : pourquoi a-t-il fait son annonce dans une vidéo tournée chez ses grands-parents ?

Paul Seixas confirme dans une vidéo publiée par son équipe sa prochaine participation au Tour de France. La vidéo s'intitule "j'ai quelque chose à vous annoncer" et a été tournée chez ses grands-parents, faisant écho à une anecdote de jeunesse.

C'est la fin d'un long suspense : Paul Seixas participera en juillet prochain à son premier Tour de France. Le prodige du cyclisme français, déjà vu comme le potentiel successeur de Bernard Hinault dernier vainqueur français il y a plus de 40 ans, en 1985, a annoncé sa participation ce lundi 4 mai 2026 dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par son équipe Decathlon CMA CGM.

La vidéo n'est pas ordinaire, et on est loin du communiqué ou de l'annonce "officielle". La vidéo débute par une scène de vie quotidienne dans une maison familiale en Haute-Savoie, où Paul Seixas s'approche d'un chat. Il s'apprête pourtant à réaliser une promesse faite il y a près d'une décennie.

Le clip est d'ailleurs intitulé "J'ai quelque chose à vous dire". Face à la caméra, dans le salon familial, Seixas explique qu'il est venu leur "annoncer quelque chose de particulier. En juillet prochain, j'aurai quand même une course". Sa grand-mère, perspicace, lui demande alors : "Le Tour de France ?". La réponse du jeune homme, un simple "Ouais", déclenche une émotion palpable chez ses grands-parents.

Paul Seixas, 10 ans : "toi, mamie, est-ce que tu me regarderas quand je serai au Tour de France ?"

Cette mise en scène n'est pas anodine. Elle fait écho à une anecdote touchante de l'enfance du coureur, déjà révélée dans les médias. Sa grand-mère se souvient : "Il regardait le Tour de France à la télé, il était tout fou. Moi je lisais. Et tout d'un coup il me dit : oma (mamie), toi qui ne regardes jamais le Tour de France, est-ce que tu me regarderas quand je serai au Tour de France ? Il avait 10 ans ! Je lui ai répondu : mon petit, quand tu seras au Tour de France, on viendra te voir tous les jours !" Neuf ans plus tard, cette promesse d'enfant va donc devenir réalité.

Elle intervient surtout après un début de saison 2026 exceptionnel, avec déjà sept victoires pour sa deuxième année seulement chez les professionnels. Le palmarès de Paul Seixas comprend une victoire d'étape au Tour d'Algarve, un raid solitaire victorieux à la Classic Ardèche, et une remarquable deuxième place aux Strade Bianche derrière Tadej Pogacar. Paul Seixas s'est ensuite particulièrement illustré au Tour du Pays Basque avec trois victoires d'étapes et la victoire finale, montant en puissance avant de s'imposer sur la Flèche Wallonne et de terminer deuxième à Liège-Bastogne-Liège le 26 avril, où il a été le seul en mesure de suivre Pogacar dans la redoutable côte de La Redoute avant de s'incliner dans les derniers kilomètres face à la puissance du Slovène.

Les deux hommes devraient donc se retrouver à Barcelone le 4 juillet pour le départ du Tour de France 2026. Paul Seixas aura exactement 19 ans, 9 mois et 10 jours. Cette participation précoce fera de lui le plus jeune coureur à prendre le départ de la Grande Boucle depuis 1937, année où le Français Adrien Cento s'était élancé à l'âge de 19 ans, 3 mois et 26 jours ! Quoi qu'il se passe sur le parcours du Tour de France, Paul Seixas s'apprête donc à entrer dans l'histoire du cyclisme.