Paul Magnier : né aux Etats-Unis, en couple avec Orlane, star de TikTok... Qui est le sprinteur français ?

Vainqueur de la 1ère étape du Giro 2026, Paul Magnier est l'un des fers de lance de la nouvelle génération du cyclisme français.

Parce qu'un Paul peut en cacher un autre, Paul Magnier a triomphé sur la première étape du Giro 2026 et met une nouvelle fois en lumière le cyclisme français après un certain Paul Seixas... Le coureur de la Soudal n'est pas un inconnu puisqu'il avait remporté 19 étapes en 2025, soit le meilleur total de victoires sur une saison derrière un certain Tadej Pogacar. Son début de saison était "décevant" avec seulement deux victoires au Tour de l'Algarve.

Paul Magnier est né aux Etats-Unis

Paul Magnier est né le 14 avril 2004 à Laredo, au Texas. Mais il revient très vite en France, dès l'âge de trois ans car son père qui travaillait alors dans l'industrie automobile a du revenir pour s'installer près de Grenoble puis à Besançon où il rejoint le pôle espoirs Voiron puis devient membre du pôle France Jeunes VTT. Il lance sa carrière hors de l'Hexagone, optant pour l'équipe britannique Trinity car elle lui permet de continuer à courir en VTT et sur route. Il rejoint par la suite la formation belge Soudal-Quick Step en janvier 2024.

Paul Magnier et sa compagne, Orlane, star de TikTok

Paul Magnier n'est pas seulement suivi par les amateurs de cyclisme. Le coureur partage en effet la vie de l'influenceuse cyclisme Orlane LVR, suivi par environ 400 000 personnes sur TikTok où elle expose ses conseils vélos. Elle met régulièrement en scène son compagnon sur leurs sorties communes, mais aussi sur la manière de sprinter ou lors de petits challenges (comme qui tient le plus longtemps sur un vélo immobile).

Champion du monde et Tour de France, les ambitions de Magnier

"Je veux être champion du monde un jour" a expliqué Paul Magnier sur Eurosport en 2024. Le sprinteur a également clamé ses ambitions sur le Tour de France. "Je souhaite aussi porter le maillot jaune du Tour de France, mais pas de n'importe quelle façon. Après une victoire lors d'un sprint, ça serait pas mal."