Poissonnier, une belle mère célèbre... Les secrets de Jonas Vingegaard

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La seconde victoire professionnelle de Vingegaard, déjà devant Pogacar

En 2021,  il gagne la 5e étape au sommet du Jebel Jais sur le Tour d'Emirats Arabes Unis, avec 3 secondes d'avance sur Tadej Pogačar.
©  PhotoSport Int//SIPA (publiée le 17/05/2026)

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Florian Gregoire