Poissonnier, une belle mère célèbre... Les secrets de Jonas Vingegaard

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Jonas Vingegaard et la bosse des maths

Avant de commencer à faire du vélo, les mathématiques étaient sa matière préférée à l'école.
©  Marco Alpozzi/LaPresse/Shutterstock/SIPA (publiée le 17/05/2026)

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Florian Gregoire