Tour de France 2028 : voici pourquoi le grand départ se fera à Reims

La 115e édition du Tour de France s'élancera le 24 juin 2028 de Reims, ville des sacres des rois de France...

C'est officiel, lundi 18 mai, Christian Prudhomme et la direction du Tour de France ont dévoilé la ville hôte du grand départ en 2028. Un départ qui se fera en France, à Reims, après des délocalisations nombreuses avec Barcelone (2026) et Édimbourg (2027). Cette édition devra également composer avec les dates des JO d'été de Los Angeles du 14 au 30 juillet. Quatre départements seront visités pour ce départ officiellement labellisé " En Champagne Grand-Est " : la Marne, les Ardennes, la Meuse, la Moselle. Six villes seront reliées : Reims donc, qui avait déjà accueilli un grand départ en 1956, Épernay, Charleville-Mézières, Verdun, Metz et Thionville, une seule fois sur le parcours dans l'histoire, en 1999, avec un succès de Mario Cipollini.

C'est d'ailleurs en raison des très nombreuses délocalisations ces dernières années que la direction a pris la décision de ce départ à Reims. "J'assume et je revendique les grands départs à l'étranger. Mais on ne peut pas faire cinq ans consécutifs sans départ de France" a lancé le patron du Tour de France.

Quelles étapes pour ce grand départ du Tour de France 2028 ?

"Tout commencera sous le patronage de la cathédrale de Reims, la ville de Clovis et de Pauline Ferrand-Prévot, où Gino le Pieux et Julian le Flamboyant ont défilé en jaune. Partout à l'horizon, et tout particulièrement en direction d'Épernay, les vignobles envoûtent l'œil et le palais. Mais pas question de " buller " pour les coureurs : les côtes crayeuses sur lesquelles se perchent les vignes sont un terrain aussi piégeur qu'enchanteur. Le peloton a de la mémoire ; il se souvient des escarmouches cyclistes livrées sur ces terres : les favoris sont attendus dès les premiers tournants de ce Tour. Il sera encore question de mémoire à l'heure de rallier Thionville et la Moselle, en passant par Charleville-Mézières et Verdun. Les guerres ont déchiré ces campagnes qui inspirèrent à Rimbaud Le Dormeur du Val, si beau, si tragique. Au milieu des sites mémoriaux, le Tour salue ces héritages et célèbre sa propre histoire, notamment à Metz, première ville alors étrangère à accueillir l'épreuve au tout début du XXe siècle. Cette fois, rendez-vous en France pour le Grand Départ de cette 115e édition" a expliqué Christian Prudhomme.