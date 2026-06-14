DIRECT. Tour Auvergne-Rhône-Alpes : Del Toro remporte l'étape et le titre, abandon de Seixas, le classement
Grand favori de la dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, le Mexicain Isaac Del Toro a confirmé tous les espoirs placés en lui. Impressionnant dans le final, il s'est imposé avec une minute d'avance sur Juan Ayuso et s'offre par la même occasion le classement général de cette édition 2026. Une édition qui laissera sans doute des regrets à Paul Seixas, diminué par sa chute de la veille et contraint à l'abandon après seulement 37 km.
Le classement de la 8e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes
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17:18 - Le Top 5 du classement général
Indécise jusqu'au dernier jour, cette édition 2026 du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes a rendu son verdict le dernier jour avec une superbe victoire d'Isaac Del Toro. Ci dessous le Top 5 du classement général
- 1. Isaac Del Toro
- 2. Luke Tuckwell, à 54''
- 3. Juan Ayuso, à 1'17''
- 4. Matteo Jorgenson, à 1'36''
- 5. Tobias Johannessen, à 1'46'
#TourAuvergneRhoneAlpes - Final GC pic.twitter.com/fFMS9zLc5k— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) June 14, 2026
17:14 - L'arrivée de Del Toro (vidéo)
Revivez l'arrivée finale d'Isaac Del Toro au sommet du Plateau de Solaison
???????? Isaac Del Toro remporte l’étape 8 et le Tour Auvergne-Rhône-Alpes ! ????— Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026
???????? Isaac Del Toro wins Stage 8 and the #TourAuvergneRhoneAlpes ???? pic.twitter.com/lJ1lgUUtKy
17:06 - Le Top 5 de la dernière étape
Ci dessous les 5 premiers du classement de la dernière étape du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes
- 1. Isaac Del Toro
- 2. Juan Ayuso, à 1'
- 3. Tobias Johannessen, à 1'02''
- 4. Mattias Skjelmose, à 1'31''
- 5. Cristian Rodriguez, à 1'31'' Luke Tuckwell
l'ancien maillot jaune finit 8ème de l'étape
17:04 - Tuckwell 2ème au général
L'Australien s'est arraché en fin d'étape pour ne compter que 55 secondes de retard sur le deuxième Ayuso. Un effort qui permet à Tuckwell de finir 2ème au classement général.
17:01 - COUP DOUBLE POUR DEL TORO
Epoustouflant, Isaac Del Toro a remporté haut la main la dernière étape de ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes grâce à une accélération dévastatrice dans le Plateau de Solaison. Il devance de plus de 50 secondes Juan Ayuso. Il fait d'une pierre deux coups et remporte l'édition 2026. Une édition qui laissera des regrets à Paul Seixas. Le Français amoindri par la chute d'hier a abandonné au bout de 37km aujourd'hui
16:59 - La flamme rouge
Isaac Del Toro passe à la flamme rouge avec 53 secondes sur Ayuso. Tuckwell est à 1 minute et 42 secondes
16:54 - 3,1 km - 51 secondes d'avance
Il n'y a plus aucun suspense dans cette fin de course. Isaac Del Toro compte 51 secondes d'avance sur Ayuso et 1'20 sur Jorgenson
16:49 - 4,5km - Paret-Peintre s'accroche
Valentin Paret-Peintre reste accroché aux côtés de Matteo Jorgenson à 55 secondes de Del Toro
16:46 - 6km - Del Toro continue de creuser l'écart
40 secondes d'avance de Del Toro sur Juan Ayuso et Matteo Jorgenson. Luke Tuckwell est à 1'10"
16:40 - 7,9km - Les écarts sont faits
Del Toro qui est tout seul en tête, compte 22 secondes d'avance sur Ayuso et 47 secondes d'avance sur le Miallot Jaune Luke Tuckwell
16:37 - 8,8km - Del Toro s'envole
Isaac Del Toro fournit une grosse accélération et prend la tête de cette course alors qu'il reste 8 grands kilomètres avant la fin de la course
16:35 - 9,3km - Le Maillot Jaune distancé
Luke Tuckwell, maillot jaune avant cette dernière étape et déjà bien distancé et n'arrive pas à tenir le rythme de l'échappée
16:32 - 9,6km - Plus que 30 secondes
Grosse accélération d'UAE Emirates qui prépare l'attaque de Del Toro. Plus que 30 secondes d'écart entre l'échappée et le peloton
16:30 - 10km - Paret-Peintre accélère
Valentin Paret-Peintre tente une petite accélération en tête de la course mais il a du mal à creuser un grand écart
16:27 - 12km - 45 secondes d'écart
Juste avant l'entame de la montée du Plateau de Solaison, le peloton compte 45 secondes de retard sur les 8 coureurs de tête
Les étapes
- Dimanche 7 juin : Vizille – Saint-Ismier / 146,2 km
- Lundi 8 juin : Saint-Martin-le-Vinoux – Le Puy-en-Velay / 237,3 km
- Mardi 9 juin : Contre-la-montre par équipe à Perreux / 28,4 km
- Mercredi 10 juin : Le Puy-en-Velay – Montrond-les-Bains / 165,8 km
- Jeudi 11 juin : Saint-Chamond – Parc des Oiseaux,
- Villars-les-Dombes / 198 km
- Vendredi 12 juin : Saint-Vulbas – Crest-Voland / 181,4 km
- Samedi 13 juin : La Bridoire – Grand Colombier / 133,3 km
- Dimanche 14 juin : Beaufort – Plateau de Solaison, Brison / 120 km