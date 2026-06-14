DIRECT. Tour Auvergne-Rhône-Alpes : Del Toro remporte l'étape et le titre, abandon de Seixas, le classement

Grand favori de la dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, le Mexicain Isaac Del Toro a confirmé tous les espoirs placés en lui. Impressionnant dans le final, il s'est imposé avec une minute d'avance sur Juan Ayuso et s'offre par la même occasion le classement général de cette édition 2026. Une édition qui laissera sans doute des regrets à Paul Seixas, diminué par sa chute de la veille et contraint à l'abandon après seulement 37 km.

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17:18 - Le Top 5 du classement général Indécise jusqu'au dernier jour, cette édition 2026 du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes a rendu son verdict le dernier jour avec une superbe victoire d'Isaac Del Toro. Ci dessous le Top 5 du classement général 1. Isaac Del Toro

2. Luke Tuckwell, à 54''

3. Juan Ayuso, à 1'17''

4. Matteo Jorgenson, à 1'36''

5. Tobias Johannessen, à 1'46' #TourAuvergneRhoneAlpes - Final GC pic.twitter.com/fFMS9zLc5k — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) June 14, 2026

17:14 - L'arrivée de Del Toro (vidéo) Revivez l'arrivée finale d'Isaac Del Toro au sommet du Plateau de Solaison ???????? Isaac Del Toro remporte l’étape 8 et le Tour Auvergne-Rhône-Alpes ! ????



???????? Isaac Del Toro wins Stage 8 and the #TourAuvergneRhoneAlpes ???? pic.twitter.com/lJ1lgUUtKy — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026

17:06 - Le Top 5 de la dernière étape Ci dessous les 5 premiers du classement de la dernière étape du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes 1. Isaac Del Toro

2. Juan Ayuso, à 1'

3. Tobias Johannessen, à 1'02''

4. Mattias Skjelmose, à 1'31''

5. Cristian Rodriguez, à 1'31'' Luke Tuckwell l'ancien maillot jaune finit 8ème de l'étape

17:04 - Tuckwell 2ème au général L'Australien s'est arraché en fin d'étape pour ne compter que 55 secondes de retard sur le deuxième Ayuso. Un effort qui permet à Tuckwell de finir 2ème au classement général.

17:01 - COUP DOUBLE POUR DEL TORO Epoustouflant, Isaac Del Toro a remporté haut la main la dernière étape de ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes grâce à une accélération dévastatrice dans le Plateau de Solaison. Il devance de plus de 50 secondes Juan Ayuso. Il fait d'une pierre deux coups et remporte l'édition 2026. Une édition qui laissera des regrets à Paul Seixas. Le Français amoindri par la chute d'hier a abandonné au bout de 37km aujourd'hui

16:59 - La flamme rouge Isaac Del Toro passe à la flamme rouge avec 53 secondes sur Ayuso. Tuckwell est à 1 minute et 42 secondes

16:54 - 3,1 km - 51 secondes d'avance Il n'y a plus aucun suspense dans cette fin de course. Isaac Del Toro compte 51 secondes d'avance sur Ayuso et 1'20 sur Jorgenson

16:49 - 4,5km - Paret-Peintre s'accroche Valentin Paret-Peintre reste accroché aux côtés de Matteo Jorgenson à 55 secondes de Del Toro

16:46 - 6km - Del Toro continue de creuser l'écart 40 secondes d'avance de Del Toro sur Juan Ayuso et Matteo Jorgenson. Luke Tuckwell est à 1'10"

16:40 - 7,9km - Les écarts sont faits Del Toro qui est tout seul en tête, compte 22 secondes d'avance sur Ayuso et 47 secondes d'avance sur le Miallot Jaune Luke Tuckwell

16:37 - 8,8km - Del Toro s'envole Isaac Del Toro fournit une grosse accélération et prend la tête de cette course alors qu'il reste 8 grands kilomètres avant la fin de la course

16:35 - 9,3km - Le Maillot Jaune distancé Luke Tuckwell, maillot jaune avant cette dernière étape et déjà bien distancé et n'arrive pas à tenir le rythme de l'échappée

16:32 - 9,6km - Plus que 30 secondes Grosse accélération d'UAE Emirates qui prépare l'attaque de Del Toro. Plus que 30 secondes d'écart entre l'échappée et le peloton

16:30 - 10km - Paret-Peintre accélère Valentin Paret-Peintre tente une petite accélération en tête de la course mais il a du mal à creuser un grand écart