DIRECT. Tour Auvergne-Rhône-Alpes : la splendide victoire de Van Aert, le classement
Sur la 5e étape, les sprinteurs devraient avoir une superbe opportunité pour enfin lever les bras dans ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Le classement de la 5e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes
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18:08 - Les images de la victoire
Découvrez les images de la victoire au sprint du Belge sur cette 5e étape.
#TourAuvergneRhoneAlpes | WOUT VAN AERT REMPORTE LE SPRINT !— francetvsport (@francetvsport) June 11, 2026
Le belge sort vainqueur de cette étape 5 du Tour d'Auvergne Rhône-Alpes ! pic.twitter.com/q5GK8EuTeF
18:05 - La victoire de Van Aert
La cinquième étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes apparaissait comme l’opportunité la plus nette pour les sprinteurs et à ce petit jeu, c'est le Belge Van Aert qui s'est imposé !
12:15 - Un point sur le classement général
Au début de cette 5e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Alex Baudin détient toujours le maillot de leader pour 16" d'avance sur Kevin Vauquelin. Paul Seixas pointe à une minute. A priori, peu de choses vont changer à l'issue de cette étape plate.
12:00 - 2200 mètres de dénivelé
Au programme de cette cette 5e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, 2200 mètres de dénivelé à avaler, soit le 3e plus petit total sur l'ensemble des étapes du tour.
11:30 - Les favoris de la 5e étape
La victoire dur cette 5e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes devrait se jouer entre une poignée de grands favoris. Wout van Aert, qui visait la victoire hier, compte bien prendre sa revanche. Phil Bauhaus ou encore les deux sprinteurs français Dorian Godon et Bryan Coquard pourraient aussi se mêler à la lutte.
11:00 - Le profil de l'étape
Cette 5e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes semble enfin tendre les bras aux sprinteurs tant son profil est plat. A part deux difficultés de catégorie 4 dans les 10 premiers kilomètres et une portion vallonnée jusqu'à mi course, c'est calme plat pour les 90 derniers kilomètres. De quoi imaginer un sprint massif pour la victoire.
Les étapes
- Dimanche 7 juin : Vizille – Saint-Ismier / 146,2 km
- Lundi 8 juin : Saint-Martin-le-Vinoux – Le Puy-en-Velay / 237,3 km
- Mardi 9 juin : Contre-la-montre par équipe à Perreux / 28,4 km
- Mercredi 10 juin : Le Puy-en-Velay – Montrond-les-Bains / 165,8 km
- Jeudi 11 juin : Saint-Chamond – Parc des Oiseaux,
- Villars-les-Dombes / 198 km
- Vendredi 12 juin : Saint-Vulbas – Crest-Voland / 181,4 km
- Samedi 13 juin : La Bridoire – Grand Colombier / 133,3 km
- Dimanche 14 juin : Beaufort – Plateau de Solaison, Brison / 120 km