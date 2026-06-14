DIRECT. Tour Auvergne-Rhône-Alpes : Seixas abandonne, suspense total pour le Maillot Jaune, suivez la 8e étape, le classement

Florian Gregoire

DIRECT. Tour Auvergne-Rhône-Alpes : Seixas abandonne, suspense total pour le Maillot Jaune, suivez la 8e étape, le classement Sur cette huitième et dernière étape du Tour d'Auverge-Rhône-Alpes entre Beaufort et le Plateau de Solaison (120,1km), Paul Seixas, amoindri, a fini par abandonner après 37km. Le suspense reste ouvert pour le maillot Jaune entre Tuckwell, Jorgenson, Del Toro et Ayuso

Le classement de la 8e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes

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En direct

15:53 - 45km - De Plus prend les 10 points

C'est le Belge Laurens De Plus qui prend les 10 points du classement de la montagne au sommet du Col des Aravis. Il devance Rodriguez (8 points) et Braz Afonso (6 points)

15:47 - 48km - Sprint intermédiaire (vidéo)

Des images du sprint intermédiaire à Les Glières remporté par Laurens de Plus

15:42 - 49km - Lidl Trek en force

L'équipe d'Andy Schleck fait un travail conséquent dans la montée du Col des Aravis avec Quinn Simmons en chef de file

15:36 - 51km - Le peloton revient fort

Plus qu'une minute et 15 secondes de retard du peloton sur l'échappée. La montée du col des Aravis va faire mal aux coureurs de tête

15:26 - 57km - Bilbao intercalé

Pello Bilbao est toujours intercalé entre l'échappée et le peloton. Il compte 1 minute et 40 secondes de retard sur les coureurs de tête

15:19 - 61km - Vauquelin et Bisiaux font la jonction

Kevin Vauquelin parvient pour la deuxième fois à faire la jonction avec les 6 coureurs de tête, cette fois il est accompagné de Bisiaux

15:18 - 62km - 2'28" d'avance sur le peloton

Les 6 coureurs de tête comptent 2'28" d'avance sur le peloton qui compte les 4 favoris Tuckwell, Jorgenson, Del Toro et Ayuso

15:16 - 63km - Point sur les écarts

Dans la descente de Bisanne, Kévin Vauquelin et Léo Bisiaux poursuivent leur chasse et ne comptent plus que 25 secondes de retard sur les six hommes de tête. Plus loin, Pello Bilbao pointe à 1'20'', tandis que Geoffrey Bouchard navigue à 2 minutes. Derrière eux, le peloton accuse un débours de 2'25'' sur les leaders.

15:10 - 68km - Braz Afonso conforte son maillot de meilleur grimpeur

Le coureur Français de Groupama FDJ United passe en premier le sommet de la montée de Bisanne et prend les 15 points. Il devance V.Paret-Peintre (12 points) et Ca. Rodriguez (10 points)

15:04 - 71km - Buitrago abandonne aussi

Après Paul Seixas, Santiago Buitrago est contraint d'abandonner dans cette dernière étape. C'est son deuxième abandon sur cette course en quatre participations

15:02 - 77km - Bisiaux et Vauquelin reviennent

A 1km du sommet de la Montée de Bisanne, Bisiaux et Vauquelin reviennent à 8 secondes des 6 coureurs de tête

14:53 - 79km - A 5 km du sommet

Laurens De Plus, Carlos Rodriguez (Netcompany Ineos), Georg Steinhauser (EF Education-Easypost), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Harold Tejada (XDS Astana) et Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United) ont maintenant 15 secondes d'avance sur Kévin Vauquelin, Geoffrey Bouchard et Léo Bisiaux

14:47 - 80km - Les Français lâchés dans l'échappée

Ils ne sont plus que six dans l'échappée. Les trois Français Vauquelin, Bisiaux et Bouchard ont été lâchés.

14:40 - Abandon de Paul Seixas

Le coureur Français de Décthlaon CMA-CGM finit par abandonner après 37km de course. Il n'ira pas au bout de ce Tour d4Auverge-Rhône-Alpes

14:35 - 85km - Attention à Bisiaux

On parle beaucoup de Kevin Vauquelin, mais Léo Bisiaux du Décathlon CMA CGM qui fait partie de l'échappée est le mieux classé au général 4'40 du maillot jaune

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Les étapes

  • Dimanche 7 juin : Vizille – Saint-Ismier / 146,2 km
  • Lundi 8 juin : Saint-Martin-le-Vinoux – Le Puy-en-Velay / 237,3 km
  • Mardi 9 juin : Contre-la-montre par équipe à Perreux / 28,4 km
  • Mercredi 10 juin : Le Puy-en-Velay – Montrond-les-Bains / 165,8 km
  • Jeudi 11 juin : Saint-Chamond – Parc des Oiseaux,
  • Villars-les-Dombes / 198 km
  • Vendredi 12 juin : Saint-Vulbas – Crest-Voland / 181,4 km
  • Samedi 13 juin : La Bridoire – Grand Colombier / 133,3 km
  • Dimanche 14 juin : Beaufort – Plateau de Solaison, Brison / 120 km