DIRECT. Tour Auvergne-Rhône-Alpes : Seixas abandonne, suspense total pour le Maillot Jaune, suivez la 8e étape, le classement
Sur cette huitième et dernière étape du Tour d'Auverge-Rhône-Alpes entre Beaufort et le Plateau de Solaison (120,1km), Paul Seixas, amoindri, a fini par abandonner après 37km. Le suspense reste ouvert pour le maillot Jaune entre Tuckwell, Jorgenson, Del Toro et Ayuso
Le classement de la 8e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes
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15:53 - 45km - De Plus prend les 10 points
C'est le Belge Laurens De Plus qui prend les 10 points du classement de la montagne au sommet du Col des Aravis. Il devance Rodriguez (8 points) et Braz Afonso (6 points)
15:47 - 48km - Sprint intermédiaire (vidéo)
Des images du sprint intermédiaire à Les Glières remporté par Laurens de Plus
???? 53km— Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026
???? Sprint intermédiaire ????
???? Les Glières
1️⃣ ???????? Laurens De Plus, 10pts
2️⃣ ???????? Carlos Rodriguez, 6pts
3️⃣ ???????? Valentin Paret-Peintre, 4pts#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/vg9L0u3pLo
15:42 - 49km - Lidl Trek en force
L'équipe d'Andy Schleck fait un travail conséquent dans la montée du Col des Aravis avec Quinn Simmons en chef de file
15:36 - 51km - Le peloton revient fort
Plus qu'une minute et 15 secondes de retard du peloton sur l'échappée. La montée du col des Aravis va faire mal aux coureurs de tête
15:26 - 57km - Bilbao intercalé
Pello Bilbao est toujours intercalé entre l'échappée et le peloton. Il compte 1 minute et 40 secondes de retard sur les coureurs de tête
15:19 - 61km - Vauquelin et Bisiaux font la jonction
Kevin Vauquelin parvient pour la deuxième fois à faire la jonction avec les 6 coureurs de tête, cette fois il est accompagné de Bisiaux
15:18 - 62km - 2'28" d'avance sur le peloton
Les 6 coureurs de tête comptent 2'28" d'avance sur le peloton qui compte les 4 favoris Tuckwell, Jorgenson, Del Toro et Ayuso
15:16 - 63km - Point sur les écarts
Dans la descente de Bisanne, Kévin Vauquelin et Léo Bisiaux poursuivent leur chasse et ne comptent plus que 25 secondes de retard sur les six hommes de tête. Plus loin, Pello Bilbao pointe à 1'20'', tandis que Geoffrey Bouchard navigue à 2 minutes. Derrière eux, le peloton accuse un débours de 2'25'' sur les leaders.
15:10 - 68km - Braz Afonso conforte son maillot de meilleur grimpeur
Le coureur Français de Groupama FDJ United passe en premier le sommet de la montée de Bisanne et prend les 15 points. Il devance V.Paret-Peintre (12 points) et Ca. Rodriguez (10 points)
???? 77km— Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026
⛰️ Montée de Bisanne (HC) ⛰️
1️⃣ ???????? Clément Braz Afonso ????⚪️, 15pts
2️⃣ ???????? Valentin Paret-Peintre, 12pts
3️⃣ ???????? Carlos Rodriguez, 10pts
4️⃣ ???????? Laurens De Plus, 8pts
5️⃣ ???????? Harold Tejada, 6pts
6️⃣ ???????? Georg Steinhauser, 5pt
7️⃣ ???????? Kévin Vauquelin, 4pts
8️⃣ ???????? Léo Bisiaux, 3pts
9️⃣… pic.twitter.com/vXanTqyjph
15:04 - 71km - Buitrago abandonne aussi
Après Paul Seixas, Santiago Buitrago est contraint d'abandonner dans cette dernière étape. C'est son deuxième abandon sur cette course en quatre participations
15:02 - 77km - Bisiaux et Vauquelin reviennent
A 1km du sommet de la Montée de Bisanne, Bisiaux et Vauquelin reviennent à 8 secondes des 6 coureurs de tête
14:53 - 79km - A 5 km du sommet
Laurens De Plus, Carlos Rodriguez (Netcompany Ineos), Georg Steinhauser (EF Education-Easypost), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Harold Tejada (XDS Astana) et Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United) ont maintenant 15 secondes d'avance sur Kévin Vauquelin, Geoffrey Bouchard et Léo Bisiaux
14:47 - 80km - Les Français lâchés dans l'échappée
Ils ne sont plus que six dans l'échappée. Les trois Français Vauquelin, Bisiaux et Bouchard ont été lâchés.
14:40 - Abandon de Paul Seixas
Le coureur Français de Décthlaon CMA-CGM finit par abandonner après 37km de course. Il n'ira pas au bout de ce Tour d4Auverge-Rhône-Alpes
❌ Abandon de Paul Seixas. Tombé hier, le leader de @decathloncmacgm quitte la route du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.— Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026
Paul Seixas abandons the race. After crashing yesterday, the @decathloncmacgm leader is forced to leave the #TourAuvergneRhoneAlpes ???? pic.twitter.com/ejDvCrMJEk
14:35 - 85km - Attention à Bisiaux
On parle beaucoup de Kevin Vauquelin, mais Léo Bisiaux du Décathlon CMA CGM qui fait partie de l'échappée est le mieux classé au général 4'40 du maillot jaune
Les étapes
- Dimanche 7 juin : Vizille – Saint-Ismier / 146,2 km
- Lundi 8 juin : Saint-Martin-le-Vinoux – Le Puy-en-Velay / 237,3 km
- Mardi 9 juin : Contre-la-montre par équipe à Perreux / 28,4 km
- Mercredi 10 juin : Le Puy-en-Velay – Montrond-les-Bains / 165,8 km
- Jeudi 11 juin : Saint-Chamond – Parc des Oiseaux,
- Villars-les-Dombes / 198 km
- Vendredi 12 juin : Saint-Vulbas – Crest-Voland / 181,4 km
- Samedi 13 juin : La Bridoire – Grand Colombier / 133,3 km
- Dimanche 14 juin : Beaufort – Plateau de Solaison, Brison / 120 km