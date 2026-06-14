DIRECT. Tour Auvergne-Rhône-Alpes : Seixas abandonne, suspense total pour le Maillot Jaune, suivez la 8e étape, le classement

Sur cette huitième et dernière étape du Tour d'Auverge-Rhône-Alpes entre Beaufort et le Plateau de Solaison (120,1km), Paul Seixas, amoindri, a fini par abandonner après 37km. Le suspense reste ouvert pour le maillot Jaune entre Tuckwell, Jorgenson, Del Toro et Ayuso

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15:53 - 45km - De Plus prend les 10 points C'est le Belge Laurens De Plus qui prend les 10 points du classement de la montagne au sommet du Col des Aravis. Il devance Rodriguez (8 points) et Braz Afonso (6 points)

15:47 - 48km - Sprint intermédiaire (vidéo) Des images du sprint intermédiaire à Les Glières remporté par Laurens de Plus ???? 53km

???? Sprint intermédiaire ????

???? Les Glières



1️⃣ ???????? Laurens De Plus, 10pts

2️⃣ ???????? Carlos Rodriguez, 6pts

3️⃣ ???????? Valentin Paret-Peintre, 4pts#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/vg9L0u3pLo — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026

15:42 - 49km - Lidl Trek en force L'équipe d'Andy Schleck fait un travail conséquent dans la montée du Col des Aravis avec Quinn Simmons en chef de file

15:36 - 51km - Le peloton revient fort Plus qu'une minute et 15 secondes de retard du peloton sur l'échappée. La montée du col des Aravis va faire mal aux coureurs de tête

15:26 - 57km - Bilbao intercalé Pello Bilbao est toujours intercalé entre l'échappée et le peloton. Il compte 1 minute et 40 secondes de retard sur les coureurs de tête

15:19 - 61km - Vauquelin et Bisiaux font la jonction Kevin Vauquelin parvient pour la deuxième fois à faire la jonction avec les 6 coureurs de tête, cette fois il est accompagné de Bisiaux

15:18 - 62km - 2'28" d'avance sur le peloton Les 6 coureurs de tête comptent 2'28" d'avance sur le peloton qui compte les 4 favoris Tuckwell, Jorgenson, Del Toro et Ayuso

15:16 - 63km - Point sur les écarts Dans la descente de Bisanne, Kévin Vauquelin et Léo Bisiaux poursuivent leur chasse et ne comptent plus que 25 secondes de retard sur les six hommes de tête. Plus loin, Pello Bilbao pointe à 1'20'', tandis que Geoffrey Bouchard navigue à 2 minutes. Derrière eux, le peloton accuse un débours de 2'25'' sur les leaders.

15:10 - 68km - Braz Afonso conforte son maillot de meilleur grimpeur Le coureur Français de Groupama FDJ United passe en premier le sommet de la montée de Bisanne et prend les 15 points. Il devance V.Paret-Peintre (12 points) et Ca. Rodriguez (10 points) ???? 77km

⛰️ Montée de Bisanne (HC) ⛰️



1️⃣ ???????? Clément Braz Afonso ????⚪️, 15pts

2️⃣ ???????? Valentin Paret-Peintre, 12pts

3️⃣ ???????? Carlos Rodriguez, 10pts

4️⃣ ???????? Laurens De Plus, 8pts

5️⃣ ???????? Harold Tejada, 6pts

6️⃣ ???????? Georg Steinhauser, 5pt

7️⃣ ???????? Kévin Vauquelin, 4pts

8️⃣ ???????? Léo Bisiaux, 3pts

9️⃣… pic.twitter.com/vXanTqyjph — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026

15:04 - 71km - Buitrago abandonne aussi Après Paul Seixas, Santiago Buitrago est contraint d'abandonner dans cette dernière étape. C'est son deuxième abandon sur cette course en quatre participations

15:02 - 77km - Bisiaux et Vauquelin reviennent A 1km du sommet de la Montée de Bisanne, Bisiaux et Vauquelin reviennent à 8 secondes des 6 coureurs de tête

14:53 - 79km - A 5 km du sommet Laurens De Plus, Carlos Rodriguez (Netcompany Ineos), Georg Steinhauser (EF Education-Easypost), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Harold Tejada (XDS Astana) et Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United) ont maintenant 15 secondes d'avance sur Kévin Vauquelin, Geoffrey Bouchard et Léo Bisiaux

14:47 - 80km - Les Français lâchés dans l'échappée Ils ne sont plus que six dans l'échappée. Les trois Français Vauquelin, Bisiaux et Bouchard ont été lâchés.

14:40 - Abandon de Paul Seixas Le coureur Français de Décthlaon CMA-CGM finit par abandonner après 37km de course. Il n'ira pas au bout de ce Tour d4Auverge-Rhône-Alpes ❌ Abandon de Paul Seixas. Tombé hier, le leader de @decathloncmacgm quitte la route du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.



Paul Seixas abandons the race. After crashing yesterday, the @decathloncmacgm leader is forced to leave the #TourAuvergneRhoneAlpes ???? pic.twitter.com/ejDvCrMJEk — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026