DIRECT. Tour Auvergne-Rhône-Alpes : Seixas proche de l'abandon, suivez la 8e étape, le classement

Le suspense reste entier sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes avant l'ultime étape de ce dimanche. Les 120,1 km d'un parcours montagneux entre Beaufort et le Plateau de Solaison départageront Tuckwell, Jorgenson, Del Toro et Ayuso dans la lutte pour la victoire finale. Malgré les plaies et un état physique affaibli, Paul Seixas n'a pas renoncé et reste en embuscade.

En direct

14:19 - 105km - Vauquelin fait la jonction Kevin Vauquelin parvient enfin à recoller aux 7 coureurs de tête alors que Bouchard est distancé. Le peloton est à 1 minute et 30 secondes

14:12 - 107km - Vauquelin à 20 secondes Kevin Vauquelin continue sa poursuite, il est maintenant à 20 secondes des coureurs de tête

14:08 - 108km - Seixas en souffrance Paul Seixas est à l'arrière du peloton, il a fait appel à la voiture médicale. Le coureur Français est tout proche de l'abandon

14:04 - 109km - Braz Afonso premier au sommet du Col du Pré Le coureur Français de Groupama FDJ United a conforté son maillot de meilleur grimpeur sur ce Tour d'Auverge-Rhône-Alpes 2026 en passant en premier le Col du Pré. Il empoche les 10 points devant De Plus (8 points) et Tejada (6 points)

14:02 - 109km - Les Lidl Trek mènent le peloton Les coéquipiers de Juan Ayuso dictent le rythme du peloton dans ce début d'étape alors qu'on s'approche du sommet du col du Pré

13:58 - 110km - Vauquelin à la poursuite Alors que le groupe de tête de 7 coureurs compte maintenant plus d'une minute d'avance sur le peloton, Kevin Vauquelin s'est lancé à la poursuite et veut s'intercaler parmi l'échappée

13:52 - 112km - L'écart se creuse L'écart s'allonge entre les 7 coureurs de tête et le peloton. 35 secondes d'avance pour les leaders. Paul Seixas reste bien placé dans le peloton au milieu des favoris

13:46 - 114km - 15 secondes d'avance L'échappée des 7 coureurs (Steinhauser (EF Education-Easypost), De Plus, Rodriguez (Netcompany Ineos), Braz Afonso (Groupama-FDJ United), Bisiaux (Decathlon CMA CGM), V.Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) et Tejada (XDS Astana)) comptent une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton

13:43 - 115km - Braz Afonso et 4 autres coureurs rejoignent les leaders Le coureur Français qui détient le maillot à pois a rejoint les deux coureurs échappés en tête en compagnie de 4 autres concurrents : Ca.Rodriguez, Bisiaux, V.Paret-Peintre et Tejada

13:40 - 116km - 2 coureurs en tête Steinhauser et De Plus sont en tête de cette course après un peu plus de 4 kilomètres de montée. A noter que Santiago Buitrago et Pello Bilbao sont à la peine

13:35 - 117km - 100 coureurs au départ 6 coureurs ont du déclarer forfait avec cette dernière étape, il s'agit de : Callum Thornley, Stefan Bissegger, Lorenzo Fortunato, Luke Plapp, Alessandro Covi et Henri Uhlig. Ils ne sont plus que 100 au départ ???? Le départ réel est donné, la course est lancée ! 100 coureurs ont pris le départ.



???? The official start has been given and the race is on! 100 riders have started.



6 DNS:

Callum Thornley

Stefan Bissegger

Lorenzo Fortunato

Luke Plapp

Alessandro Covi

Henri Uhlig… pic.twitter.com/tdYOu51zWO — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026

13:34 - 118km - Les coureurs déjà dans le vif du sujet L’étape s’ouvre par l’ascension du col du Pré, longue de 6,9 km à 10,1 % de moyenne. Certains coureurs sont déjà distancés comme Benjamin Thomas et Phil Bauhaus

13:31 - Seixas est chaud ! L'ultime étape en direct C'est parti avec le départ réel de cette 8ème et dernière étape du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes.

13:27 - Départ fictif donné Le départ fictif de cette 8ème et dernière étape du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes est donné