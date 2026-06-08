DIRECT. Tour Auvergne-Rhône-Alpes : vigilance maximale pour Seixas, suivez la 2e étape, le classement

Au lendemain de la victoire d'Alex Baudin, cette 2e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, taillée pour les puncheurs, pourrait bien voir une passe d'armes entre les favoris.

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12:52 - Descendre pour remonter Les coureurs sont actuellement dans une portion descendante d'environ 40 kilomètres qui va les mener jusqu'au pied de la 3e difficulté de cette 2e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, le col Robert-Marchand (11km à 4.4%). 201km - 5'40''

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Jonction des deux groupes de 5 à lavant. Derrière, le peloton a levé le pied et laisse les 10 échappés creuser lécart.



The two groups of five have joined forces at the front! Behind them, the peloton has eased off and is giving the pic.twitter.com/QtcHee5deH — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 8, 2026

12:46 - 32% sans victoire (km183) Dans la startlist de ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, 32% des coureurs ne présentent aucune victoire en professionnel, soit 50 sur les 154 au départ.

12:43 - Aucun victoire en tour majeur à l'avant (km 187) Dans l'échappée de cette 2e étape du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, aucun coureur n'a remporté d'étape sur les 7 tours majeurs du calendrier. Seuls Garcia Pierna et Thomas ont signé un podium chacun.

12:38 - Jonction à l'avant (km188) Désormais, 10 coureurs ouvrent la route dans cette 2e étape du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes : Charmig, Garcia Pierna, van Mechelen, Veistroffer, Jegat, Diaz, Raisberg, Thomas, Braz Afonso, Renard-Haquin. Cette échappée présente 5'09" sur le peloton.

12:35 - Sorarrain abandonne (km 190) L'Espagnol de la formation Caj Rural - Seguros est contraint d'abandonner ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes.

12:33 - L'échappée présente 5'50" L'écart augmente sans cesse pour l'échappée qui présente 5'50" sur le peloton. 211km

Col de Chatain (cat. 2)



1 Benjamin Thomas, 5pts

2 Anthon Charmig, 3pts

3 Nadav Raisberg, 2pts

4 Henri-François Renard-Haquin, 1pt#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/YOqgffZpph — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 8, 2026

12:25 - Braz Afonso, l'un des plus petits en WorldTour Présent au sein du groupe de poursuite à 35 secondes, le Français Braz Afonso, du haut de ses 1,63 mètres, présente la 2e plus petite taille de l'ensemble des coureurs en World Tour derrière Harold Lopez (1,60 mètres).

12:20 - Les dernières victoires des échappés (km200) Au sein de cette échappée de cinq coureurs, Raisberg est celui qui présente la plus récente victoire, vainqueur du championnat d'Israel en 2025. Côté Français, le dernier succès de Renard-Haquin remonte à juillet 2024 lors de la 4e étape du Tour d'Alsace.

12:17 - Le col de la Croix de Toutes Aures (km202) Place à la 2e difficulté de cette 2e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec le col de la Croix de Toutes Aures (2.9lm à 5.3%).

12:12 - Thomas en tête de la 1ere ascension Au sommet de la 1ere difficulté de cette 2e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Thomas passe en tête et empoche 5 points devant Charmig (3), Raisberg (2) et Rebard-Haquin (1). Avec 14 points au compteur, Baudin n'est pas inquiété pour l'instant.

12:08 - Le point sur la course (km207) A 207 kilomètres de l'arrivée de cette 2e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, cinq hommes sont en tête de course (Charmig, Diaz, Raisberg, Thomas et Renard-Haquin). Derrière, à 30 secondes, un groupe de poursuite comprend cinq coureurs (Garcia Pierna, Van Mechelen, Veistroffer, Jegat, Braz Afonso) intercalé devant un peloton pointé à 2'00" de l'échappée.

12:08 - Baudin sur son nuage Le Tricolore, leader sur cette 2e étape du Tour Auvergne-Rhônes-Alpes, espère confirmer son étincelante forme. Baudin a signé une prestation de grande envergure hier, lui qui, avec son raid de 29 kilomètres en solitaire, a signé la 2e plus longue victoire de ce type sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes (ex Critérium du Dauphiné) depuis 2017, derrière le raid en solitaire de 65 kilomètres de Davide Formolo en 2020.

12:04 - Joao Almeida déjà lâché ! En cette toute fin de 1ere ascension cette 2e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, le Portugais Almeida peine à rester dans les roues. Quel début d'étape difficile pour le coureur de la formation UAE Team Emirates !

12:00 - Veistroffer craque (km211) L'un des trois Français à l'avant, Veistroffer, est décroché par l'échappée. Ils ne sont plus que deux Tricolores à l'avant : Thomas et Renard-Haquin.