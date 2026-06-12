DIRECT. Tour Auvergne-Rhône-Alpes : Seixas veut faire exploser une course qui s'annonce dingue, suivez la 6e étape, le classement

Sur cette 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Paul Seixas compte bien passer à l'attaque pour inverser la vapeur.

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13:52 - Le second peloton ne revient pas (km130) Le second peloton pointe toujours à 1'55" du premier groupe. On se dirige surement vers une énorme échappée dans cette 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

13:45 - La première heure de course (km133) La première heure de course de cette 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes a été bouclée, après 49.2km parcourus.

13:42 - Le palmarès combiné du premier groupe Dans ce premier groupe de la 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, certains coureurs ont remporté des étapes de grands tours. Au total, 4 victoires sur le Tour de France (Trentin, Houle), 7 étapes de Vuelta (Trentin, Arndt, Castrillo) et 5 étapes de Giro (Covi, Steinhauser, Tarling, Trentin, Arndt).

13:37 - Entente impeccable en tête Dans le premier peloton, les formation représentées collaborent parfaitement bien que l'écart stagne après 40 kilomètres dans cette 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

13:30 - Le plat avant la première difficulté (km146) Les coureurs entament une longue portion plate d'environ 25 kilomètres avant de voir la route s'élever pour rejoindre le pied de la première difficulté du jour, la côte de Châtelard (4.7km à 5.2%), de 4e catégorie.

13:24 - Tour d'horizon du 1er peloton (km151) Dans ce premier peloton de 60 coureurs, faisons le point sur les forces en présence dans cette 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Cosnefroy, Torres, Simmons, van Gils, Johannessen, Steinhauser, Conci, Rodriguez, Velsasco, Castrillo, Garcia Perna, Jegat, Vercher, Covi, Braz Afonso, Martin, Pacher et Houle paraissent les mieux armés. Il faudra auparavant se libérer de la pression du second peloton qui pointe toujours à 1'40".

13:18 - La Uno X Mobility veut creuser En tête du premier peloton, la Uno X Mobility roule fort pour creuser l'écart sur le second peloton. La formation norvégienne présente quasiment toute sa formation à l'avant de la course : Johannessen, Urianstad, Charmig, Skaarseth.

13:13 - Le départ en vidéo Revivez le départ de la 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes en vidéo. Stage 6 - Étape 6#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/PqLm1W5hZs — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 12, 2026

13:08 - Le point sur la situation (km162) Après 20 kilomètres de course dans cette 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, le peloton a été scindé en deux. Ainsi, 60 coureurs dans le premier peloton pointent avec 1'35" sur le second qui est composé des favoris au général. A l'avant, on retrouve notamment Braz Afonso, Raisberg, Cosnefroy ou encore Godon. La première difficulté non répertoriée devrait faire un écrémage d'ici quelques kilomètres.

13:02 - Le Decathlon CMA CGM roule (km166) En tête de second peloton, le formation de Paul Seixas est à la manoeuvre pour tenter de rentrer sur le premier peloton qui pointe avec 1'10" d'avance. Dans ce groupe de tête, on retrouve notamment Braz Afonso, bien placé pour défendre son maillot à pois blancs dans cette 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

12:57 - Le peloton scindé en deux ! Dans un début de 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes dingue, le peloton est désormais scindé en deux. Les principaux favoris sont dans le second peloton, bien qu'on ne sache pas encore si Jorgenson y figure aussi.

12:53 - Des attaques (km173) En ce début de 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs attaques dans le peloton ont conduit à une formation d'une immense échappée d'environ 30 coureurs. Des coups de bordures se font au sein du peloton. Quel début d'étape !

12:47 - Peloton groupé (178km) Après les premiers kilomètres avalés dans cette 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, le peloton reste toujours groupé alors que le début de course est plutôt plat.

12:45 - C'est parti ! Top départ de cette 6e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec un profil montagneux, de quoi donner des idées à Paul Seixas !