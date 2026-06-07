DIRECT. Tour Auvergne-Rhône-Alpes : Superbe victoire d'Alex Baudin en solitaire, Seixas est resté discret, le classement

Merci à vous d’avoir suivi cette première étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec nous, on se retrouve demain pour la seconde étape entre Saint-Martin-le-Vinoux et Le Puy-en-Velay, une étape longue (234km) et usante qui devrait une nouvelle fois favoriser les baroudeurs tout en laissant planer un doute sur un possible sprint réduit entre les favoris dans un final piégeux.

15:30 - Le résumé, Baudin triomphe, Seixas piégé

Un Français peut en cacher un autre. Alors que tous les regards étaient tournés vers Paul Seixas pour cette étape inaugurale du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, c'est finalement Alex Baudin qui a volé la vedette. Le Français d'EF Education-EasyPost s'est offert une démonstration de panache entre Vizille et Saint-Ismier (146,2 km), concluant sa journée par une superbe victoire en solitaire.

Un succès de prestige qui constitue la première grande victoire WorldTour de sa carrière. Le Savoyard a flairé le bon coup dès les premiers kilomètres. Après une multitude de tentatives avortées, une échappée de neuf coureurs s'est finalement dessinée après une vingtaine de kilomètres de course. Baudin y figurait aux côtés de plusieurs compatriotes, dont Matteo Vercher (TotalEnergies) et Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United).

Les hommes de tête ont rapidement obtenu jusqu'à deux minutes d'avance sur le peloton et ont franchi en tête le col de l'Arzelier puis la côte de Seyssins. Mais comme souvent dans ce genre d'aventure, les organismes ont commencé à présenter l'addition. Au fil des kilomètres, l'échappée s'est réduite à peau de chagrin. Baudin s'est alors retrouvé accompagné de Braz Afonso et George Bennett avant de placer une accélération aussi discrète qu'efficace à l'approche du col du Rousset. Une attaque en douceur, façon pickpocket, qui a laissé ses compagnons sans réponse.

Le Français de 25 ans, qui a confié après l'arrivée ne s'être jamais senti aussi fort malgré une intoxication alimentaire la veille, a ensuite parfaitement géré son avance. Excellent descendeur, lucide dans les moments clés, il n'a jamais semblé vaciller. Derrière lui, le peloton a longtemps entretenu l'espoir d'un retour, mais Baudin avait manifestement décidé que cette journée lui appartenait. Il s'impose finalement avec 32 secondes d'avance sur le Belge Ramses Debruyne, un écart creusé notamment après une offensive de plusieurs poursuivants dans les trois derniers kilomètres.

Cette attaque tardive a d'ailleurs piégé quelques favoris. Paul Seixas a ainsi laissé filer de précieuses secondes dans le final. Le jeune Français n'a pas réussi à accompagner le groupe de contre-attaque composé notamment de Kévin Vauquelin, Oscar Onley et Ben Tulett, qui a terminé à 32 secondes du vainqueur. Arrivé douze secondes plus tard, Seixas concède un léger débours au classement général, tout comme Isaac Del Toro et Juan Ayuso, eux aussi surpris par l'emballage final.

Rien d'alarmant toutefois pour le jeune Savoyard. Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes est encore long et l'impression laissée depuis plusieurs semaines suggère qu'il n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes. Après tout, les grands numéros se jouent rarement dès le premier acte.