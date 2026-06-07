DIRECT. Tour Auvergne-Rhône-Alpes : Superbe victoire d'Alex Baudin en solitaire, Seixas est resté discret, le classement
Alors qu'on attendait une première victoire de Paul Seixas, c'est un autre Français qui s'est distingué sur la première étape du Tour Auverge-Rhône-Alpes. Alex Baudin (EF Education) a fait une superbe démonstration sur l'étape Vizille et Saint Ismier (146,2km) ce dimanche.
Le classement du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes
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15:36 - A demain pour la 2ème étape !
Merci à vous d’avoir suivi cette première étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec nous, on se retrouve demain pour la seconde étape entre Saint-Martin-le-Vinoux et Le Puy-en-Velay, une étape longue (234km) et usante qui devrait une nouvelle fois favoriser les baroudeurs tout en laissant planer un doute sur un possible sprint réduit entre les favoris dans un final piégeux.
15:30 - Le résumé, Baudin triomphe, Seixas piégé
Un Français peut en cacher un autre. Alors que tous les regards étaient tournés vers Paul Seixas pour cette étape inaugurale du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, c'est finalement Alex Baudin qui a volé la vedette. Le Français d'EF Education-EasyPost s'est offert une démonstration de panache entre Vizille et Saint-Ismier (146,2 km), concluant sa journée par une superbe victoire en solitaire.
Un succès de prestige qui constitue la première grande victoire WorldTour de sa carrière. Le Savoyard a flairé le bon coup dès les premiers kilomètres. Après une multitude de tentatives avortées, une échappée de neuf coureurs s'est finalement dessinée après une vingtaine de kilomètres de course. Baudin y figurait aux côtés de plusieurs compatriotes, dont Matteo Vercher (TotalEnergies) et Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ United).
Les hommes de tête ont rapidement obtenu jusqu'à deux minutes d'avance sur le peloton et ont franchi en tête le col de l'Arzelier puis la côte de Seyssins. Mais comme souvent dans ce genre d'aventure, les organismes ont commencé à présenter l'addition. Au fil des kilomètres, l'échappée s'est réduite à peau de chagrin. Baudin s'est alors retrouvé accompagné de Braz Afonso et George Bennett avant de placer une accélération aussi discrète qu'efficace à l'approche du col du Rousset. Une attaque en douceur, façon pickpocket, qui a laissé ses compagnons sans réponse.
Le Français de 25 ans, qui a confié après l'arrivée ne s'être jamais senti aussi fort malgré une intoxication alimentaire la veille, a ensuite parfaitement géré son avance. Excellent descendeur, lucide dans les moments clés, il n'a jamais semblé vaciller. Derrière lui, le peloton a longtemps entretenu l'espoir d'un retour, mais Baudin avait manifestement décidé que cette journée lui appartenait. Il s'impose finalement avec 32 secondes d'avance sur le Belge Ramses Debruyne, un écart creusé notamment après une offensive de plusieurs poursuivants dans les trois derniers kilomètres.
Cette attaque tardive a d'ailleurs piégé quelques favoris. Paul Seixas a ainsi laissé filer de précieuses secondes dans le final. Le jeune Français n'a pas réussi à accompagner le groupe de contre-attaque composé notamment de Kévin Vauquelin, Oscar Onley et Ben Tulett, qui a terminé à 32 secondes du vainqueur. Arrivé douze secondes plus tard, Seixas concède un léger débours au classement général, tout comme Isaac Del Toro et Juan Ayuso, eux aussi surpris par l'emballage final.
Rien d'alarmant toutefois pour le jeune Savoyard. Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes est encore long et l'impression laissée depuis plusieurs semaines suggère qu'il n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes. Après tout, les grands numéros se jouent rarement dès le premier acte.
15:17 - Seixas surpris dans le final
Pris au dépourvu dans les derniers kilomètres, Paul Seixas n’a pas réussi à suivre le groupe des principaux favoris. Le groupe emmené par Kévin Vauquelin, dans lequel figuraient également Oscar Onley et Ben Tulett, a coupé la ligne avec 32 secondes de retard sur Alex Baudin. Seixas a concédé 12 secondes supplémentaires sur ce groupe, tout comme Isaac Del Toro et Juan Ayuso, au terme d’un final particulièrement animé.
15:10 - L'interview d'Alex Baudin (vidéo)
Revivez l'interview après course d'Alex Baudin au micro de France TV
????♂️ #TourAuvergneRhoneAlpes | ????️ " Je ne sais pas si je réalise encore"— francetvsport (@francetvsport) June 7, 2026
???????? Alex Baudin, vainqueur de la première étape, était sans voix après l'arrivée
???? Le direct : https://t.co/VptWnlnN3Z pic.twitter.com/2NwgBwTdeg
15:07 - L'arrivée en vidéo
Revivez l'arrivée de la première étape avec le succès d'Alex Baudin
????♂️ #TourAuvergneRhoneAlpes | ???????? ALEX BAUDIN REMPORTE LA PREMIÈRE ÉTAPE !— francetvsport (@francetvsport) June 7, 2026
???? Magnifique performance du Français, qui aura résisté au retour des favoris !
???? Le direct : https://t.co/VptWnlnN3Z pic.twitter.com/l6GUyde9GS
15:04 - Le classement de la 1ère étape
Alex Baudin a réalisé un véritable numéro pour remporter la première étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Le Français d’EF Education-EasyPost s’est imposé en solitaire après 3 h 43 min d’effort et endosse le premier maillot de leader de l’épreuve. Derrière lui, un groupe de poursuivants a franchi la ligne avec 32 secondes de retard, réglé par Ramses Debruyne devant Léo Bisiaux. Kevin Vermaerke, Rudy Molard, Ben Tulett et Luke Plapp figuraient également dans ce groupe qui n’a jamais réussi à revenir sur un Baudin impérial jusqu’au bout.
15:00 - "J'ai senti que j'avais passé un cap.."
Les premiers mots d'Alex Baudin au micro de France TV "J'ai planifié cette étape. Je l'avais visé. J'avais un peu peur de ne pas être assez bon. J'avais des superbes jambes alors que j'avais fait une intoxication alimentaire hier matin. Je n'étais pas du tout confiant. C'est complètement fou. J'ai senti que j'avais passé un cap en début d'année. Aujourd'hui les étoiles étaient alignées pour moi. C'est encore plus beau de faire ça à côté de la maison"
14:58 - Toujours classé, jamais premier
C'est la première victoire d'Alex Baudin sur les courses du World Tour. Ses principales distinctions sont :
Tour du Limousin 2024 (classement général)
- 2e étape du Tour du Limousin 2024
- 3e étape du Tour de Bretagne 2022
- 2e étape de l'Istrian Spring Trophy 2022
- 3e étape du Giro della Valle d'Aosta 2022
14:56 - VICTOIRE EN SOLO D'ALEX BAUDIN
Audacieux et opportuniste sur cette première étape, le Français Alex Baudin remporte la première étape de ce Tour Auverge-Rhône-Alpes (146,2km). Le coureur d'EF Education est parti dès le début de l'étape avec les premiers échappés sans jamais baisser de rythme. Il compte plus de 32 secondes d'avance sur son poursuivant
14:53 - 1,5km - 30 secondes d'avance pour Healy sur Seixas
Paul Seixas a laissé 30 secondes d'avance à Ben Healy sur les derniers kilomètres
14:49 - 3,7km - Seixas laisse filer quelques favoris
Plusieurs poursuivants ont quitté le peloton dont Kevin Vauquelin. Seixas, Del Toro et Ayuso ne bronchent pas
14:47 - 5km - Plus que 5 kilomètres
Il ne reste plus que 5 kilomètres en faux plat montant dans cette première étape du Tour AUverge-Rhône-Alpes. Alex Baudin ne devrait pas avoir du mal à s'imposer sur cette première étape
14:41 - 11,9km - Alex Baudin descend bien
Le Français de l'équipe EF Education creuse encore plus l'écart sur la descente et compte maintenant 1 minute 27 secondes sur le peloton
14:36 - 16km - Paret-Peintre distancé
Le coéquipier de Paul Seixas n'arrive plus à suivre le rythme et se fait distancer par le peloton
14:30 - 20,8km - Attaque de Vermaerke
Kevin Vermaerke accélère et quitte le peloton pour essayer d'aller rattraper Alex Baudin. Pour le moment il y a 1 minute et 5 secondes de retard sur le Français
Les étapes
- Dimanche 7 juin : Vizille – Saint-Ismier / 146,2 km
- Lundi 8 juin : Saint-Martin-le-Vinoux – Le Puy-en-Velay / 237,3 km
- Mardi 9 juin : Contre-la-montre par équipe à Perreux / 28,4 km
- Mercredi 10 juin : Le Puy-en-Velay – Montrond-les-Bains / 165,8 km
- Jeudi 11 juin : Saint-Chamond – Parc des Oiseaux,
- Villars-les-Dombes / 198 km
- Vendredi 12 juin : Saint-Vulbas – Crest-Voland / 181,4 km
- Samedi 13 juin : La Bridoire – Grand Colombier / 133,3 km
- Dimanche 14 juin : Beaufort – Plateau de Solaison, Brison / 120 km